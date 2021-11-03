SGK evrak doğrulaması nasıl yapılır ? Türkiye kamu alanını diijtale taşıyarak dünyaya örnek oluyor

SGK Evrak Doğrulaması Nasıl Yapılır?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknolojinin gelişmesiyle birlikte kamu alanındaki pek çok işlem dijital ortama taşınmaya başlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu () da hemen hemen bütün işlemlerini dijital ortama taşıdı. Bu işlemlerden birisi olan SGK evrak doğrulamanın nasıl yapıldığı ise insanların gündeminin üst basamaklarında yer alıyor. Pekinasıl yapılır?

SGK evrak doğrulamasının nasıl yapıldığı bir çok insan tarafından merak ediliyor. Evrak doğrulaması yapmak isteyen kişilerin ilk olarak SGK Döküman Yönetim Sistemi’ne giriş yapması gerekiyor. E-Devlet’in aksine bu sisteme giriş yapmak için herhangi bir şifre istenmiyor. Sistem sayfasına giriş yaptıktan sonra ekrana çıkan boşluğa evrak sayısının karşılığı olan varide numarası girilir. Daha sonra evrağın üzerinde yer alan doğrulama kodu yazılarak sorgulama ekranına girilir. Böylelikle evrak doğrulama tamamlanır.