SGK evrak doğrulaması nasıl yapılır ? Türkiye kamu alanını diijtale taşıyarak dünyaya örnek oluyor

SGK Evrak Doğrulaması Nasıl Yapılır?
SGK evrak doğrulamasının nasıl yapıldığı bir çok insan tarafından merak ediliyor. Evrak doğrulaması yapmak isteyen kişilerin ilk olarak SGK Döküman Yönetim Sistemi’ne giriş yapması gerekiyor. E-Devlet’in aksine bu sisteme giriş yapmak için herhangi bir şifre istenmiyor. Sistem sayfasına giriş yaptıktan sonra ekrana çıkan boşluğa evrak sayısının karşılığı olan varide numarası girilir. Daha sonra evrağın üzerinde yer alan doğrulama kodu yazılarak sorgulama ekranına girilir. Böylelikle evrak doğrulama tamamlanır.
Son Güncelleme: 03.11.2021 23:06