SGK emeklilik tahsis talep formu nedir, nasıl doldurulur?

Gelir aylık ödenek talep belgesi

Tahsis Talep yeni ismi ile Gelir Aylık Ödenek Talep Belgesi emekli şartlarına uygun olanlara SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından emekli aylığına bağlanabilmesi için verilen zorunlu bir belgedir. Emeklilik için sigortalılık zamanı, prim zamanı ve yaş şartını sağlamanız gerekmektedir. Tahsis talep ve taahhüt belgesi ile SGK’ya başvuru yapmanız gerekmektedir.

Bütün bu şartları sağlayıp SGK talep formu ile başvuru yapmadan emekli aylığına bağlanamazsınız. Eksik yaparsanız başvurunuzu emekli maaşınız daha düşük ödenek olarak alabilirsiniz.

Emeklilik başvurusu için gereken belgeler

SGK tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile verilmesi gereken belgeler;

*Kimlik fotokopisi

*SSK’dan işten ayrılıp emekli maaşına başvuru yaptıysanız işten ayrılış bildirgesi. İşten ayrılmanız uzun zaman önce olduysa bu belgeye gerek yok.

*Tarım bağkurlu iseniz ek olarak 2926 İB formunu ilgili makamlarca onaylatıp ekine eklemelisiniz.

*Esnaf, şirket ortağı iseniz 1479 İB formunu talep formuna ekleyiniz.

*Devlet memuru iseniz talep formu, kimlik fotokopisine ek olarak kurumdan emekliliğe sevk onayı yazısının eklenmesi lazım.

Bütün bu belgeleri tamalayıp SGK’ya verdikten sonra başvurunuzu takip eden aybaşından itibaren emeklilik maaşınız alacaksınız.

SGK tahsis formu

Tahsis talep formunu bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezine giderek ya da posta yolu ile gönderebilirsiniz. SGK emeklilik formunu Sosyal Güvenlik Merkezine vermeniz lazım. Sosyal Güvenlik Merkezi son çalışma sigorta koluna göre ayarlanılır.

*Bağkur ise 4b Bağkur dosyanızın olduğu SGK’ya

*Emekli sandığı iseniz Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı -Mithatpaşa Caddesi Sıhhiye/ Ankara adresine göndermeniz lazım

*Son çalışma 4a SSK ise işyerinize bağlı SGK’ya başvuru yapmalısınız.

Gelir Aylık Ödenek Talep belgesi nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu genelgesi ile düzenlemeler ve birleştirme yapılan Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak emekli aylığı, gelir, çeyiz ve ölüm parası, malulluk aylığı gibi ödenekler için başvuru yapılacak belgelerdir.

SGK Gelir Aylık Ödenek Talep belgesi

Elinizde mevcut olan eski tahsis talep belgesi varsa bununla da başvuru yapabilmeniz mümkün. Tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi SGK tarafından son genelgesi itibaren Gelir/Aylık/Ödenek talep belgesi olarak değiştirilmiştir.

Emeklilik dilekçesi öneği

İş kazası sonucu gelir başvurusu yapacaksanız sürekli iş göremezlik geliri, iş kazası sonucu vefat eden birisi veya iş kazası geliri alırken vefat eden kişinin aylığı için başvuru yapılacaksa ölüm geliri, ölüm aylığı başvurusu yapılacaksa ölüm aylığı, malulen emeklilik başvurusu yapılacaksa malulluk aylığı, vazife malulluğu seçeneklerini işaretlemeniz gerekir.

Formda cenaze ödeneği başvurusu da yapılmaktadır.

E-devlet gelir aylık ödenek talep belgesi

*E-devlet sistemine giriş yaparak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru için www.turkiye.gov.tr adresi ile giriş yapabilirsiniz.

*SGK

*Ortak 4a/4b/4c hizmetler Tahsis beyan ve taahhüt belgesinin verilmesi seçeneklerinden başvuru yapabilirsiniz.

Ölüm aylığı talep formu

Ölüm aylığına başvurmak için SGK tahsis talep ve beyan taahhüt formunu doldurmak kolay olmayacaktır.

Sigortalı kısımda vefat eden kişinin, hak sahibi kısmında ise aylığa başvuracak kişinin bilgilerini yazmalısınız.

Engelli emeklilik tahsis ve talep formu

Engelli kapsamında emeklilik başvurunuz gelir aylık ödenek talep formu ile başvuru yapabilirsiniz.Malulluk aylığı seçeneğini seçmeniz lazım.