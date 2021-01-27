SGK Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması nedir, nasıl yapılır, Başvuru şartları nelerdir?

Doğum yapan kadınların ve askere giden erkeklerin merak ettiği sorular var. SGK kapsamında çalışan ancak doğum yaptığı için işten uzak kalan kadınlar, doğum borçlanmasının nasıl yapılacağını merak ediyor. Askere giden erkekler ise, askerlik boyunca yatmayan primlerini, nasıl yatıracaklarını yani askerlik borçlanmasını merak ediyor. İşte bu iki konuda detaylar...

Doğum borçlanması nedir?

Doğum borçlanması, SGK kapsamında çalışan bir kadının doğum yapması sebebiyle işten uzak kalmasının bu sebepten dolayı da primlerinin yatmamasının önüne geçiyor. Doğum yaptıklarından dolayı primleri yatmayan kadınlar, doğum borçlanması haklarını kullanarak, yatmayan primlerini ödeyebiliyor. Bu da emekliliklerinin gecikmesini önlüyor. 4A, 4B ve 4C kapsamında sigortalı çalışan kişiler bu haktan yararlanıyor. En fazla 3 çocuk için doğum borçlanması yapılıyor.

Doğum borçlanmasının şartları

Doğum borçlanması yapmak isteyen kadınların belli şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte o şartlar...

Doğum borçlanması yapmak isteyen kişiler, en fazla 6 yıllık borçlanma yapabilir.

Doğum borçlanması için, doğumun gerçekleşmesi ve bebeklerin hayatta kalması gerekmektedir.

Bebeklerin ölü doğması halinde ve kürtaj yapılması halinde, doğum borçlanması yapılamaz.

Doğum borçlanması yapmak isteyen kadınların, SGK kapsamında 4A, 4B ve 4C sigorta ile çalışması gerekmektedir.

Doğum borçlanması hakkından yararlanmak isteyen kadınların, sigorta girişlerinin olması gerekmektedir.

Borçlar toplu ya da taksitli şekilde ödenebilir.

Eksik olan prim tutarının ödendiği takdirde emeklilik hakkı kazanılır.

Erken yaşta emekliliği sağlayan bu sistem, vatandaşları çocuk sahibi olmaya teşvik ediyor. Kadınlara her çocuk için 2 yıllık borçlanma hakkı veriliyor ve en fazla 3 çocuk için bu hak kullanılıyor. Yani toplam 6 yıl bu haktan faydalanabilirler. Doğum yapan kadınların dışında, evlatlık edinen kişiler de bu haktan yararlanabilir.

Nasıl başvuru yapılır?

Doğum borçlanması yapmak isteyen kişiler hem e-Devlet aracılığıyla, hem de Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ne giderek, başvuruları yapabilir. Gerekli evrakların yetkililere iletilmesinin ardından başvurunuz incelenir. Başvurunuz kabul edilirse, ödemeniz gereken prim size bildirilir ve ödeme yapmanızın ardından emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.

Doğum borçlanması için gereken evraklar: Borçlanma talep dilekçesi, nüfus cüzdası fotokopisi, emeklilik gün sayımı belgesi.

Doğum borçlanması için ne kadar ödeme yapılır?

Doğum borçlanması için gereken ödeme miktarını asgari ücret belirlemektedir. İşte 2021 yılı için belirlenen miktarlar...

1 aylık borçlanma için gereken ödeme-

1 yıllık borçlanma için gereken ödeme-

2 yıllık borçlanma için gereken ödeme-

1144 lira 80 kuruş13 bin 737 lira 60 kuruş27 bin 475 lira 20 kuruş

Askerlik borçlanması

Askere giden ve prim ödemeleri yatmayan vatandaşlar, askerlik borçlanması yapmak istiyorlar. Askerde geçirdikleri süre, askerlik şubeleri veya Kuvvet Komutanlıkları ile belgelendirildiği takdirde, askerde geçirdikleri günler fiili hizmet sürelerine ekleniyor.

Askerlik borçlanması yapmak isteyen vatandaşların, askerliklerini er ya da erbaş olarak yapmaları gerekmektedir.

Askerlik borçlanması en fazla askerde geçen süre kadar yapılmaktadır.

Askerde olduğunuz dönemde SGK priminiz yatıyor ise, bu borçlanmadan yararlanamazsınız.

Bu borçlanmayı yaparak eksik olan primlerinizi doldurabilir ve erken emekli olabilirsiniz.

Nasıl başvuru yapılır?

Askerlik borçlanma başvurusu yapmak isteyen kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’na giderek başvuru yapabilir. Başvuru yapmak için, askerliğinizi tamamladığınıza dair bir belgenizin olması gerekmektedir.

Askerlik borçlanması yapmak isteyen kişiler, askerde kaldıkları süre kadar bu borçlanmayı yapabilirler. Eğer işe girmeden önce askere gittiyseniz, bu tarihi 1 Eylül 1999’a kadar çekebilirsiniz ve erken emeklilik hakkı elde edersiniz.

Askerlik borçlanması ne kadar?

Askerlik borçlanması da, doğum borçlanmasında olduğu gibi asgari ücrete göre belirlenmektedir. 2021 yılında askerlik borçlanma ödemesi için gereken fiyatlar şu şekildedir:

1 aylık borçlanma için gereken ödeme-

1 yıllık borçlanma için gereken ödeme-

18 aylık borçlanma için gereken ödeme-

1145 lira13 bin 738 lira20 bin 606 lira