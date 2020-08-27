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SGK Dışında Emekli Olunabiliyor Mu? Bireysel Emeklilikten Emekli Olunur Mu?

SGK dışında emekli olunabiliyor mu? Bireysel emeklilikten emekli olunur mu? Emekli olmak isteyen vatandaşlar SGK olmadan bireysel emeklilikten emekli olunup olunamayacağını, şartlarının neler olduğunu ve nasıl emekli olunabileceğini merak ediyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:49
SGK Dışında Emekli Olunabiliyor Mu? Bireysel Emeklilikten Emekli Olunur Mu?
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SGK Dışında Emekli Olunabiliyor Mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu kişilerin ilerideki yaşları sırasında malullük veya ölüm gibi durumlarda düzenli gelir elde etmesini sağlayan bir kurumdur. Kişilerin gelir durumu devlet tarafından güvence altına alınır. Özellikle yaşlılık durumunda kişinin iş görmez hale gelmesi nedeniyle bu gelir güvencesi oldukça önemlidir. Her ülkenin farklı sistemleri bulunmaktadır. Türkiye’de bu sistem sosyal güvenlik kurumu tarafından gerçekleştirilir ve çalışan kişiler prim ödemesi yaparak emekli olma hakkı kazanır. Bu durumda da yaşlılıkta düzenli geliri olur.

Bazı durumlarda kişiler emeklilik şartlarını yerine getiremez ve SGK’ye prim ödemesi yapamaz. Prim süresi tamamlanan ve ödeme yapan kişiler emekli olmaya hak kazanmaktadır. Ayrıca emekli olabilmek için belirli bir yaşa gelmeniz gerekmektedir. SGK dışında farklı bir uygulama da son zamanlarda kullanılmaktadır. Bu da bireysel emeklilik sistemidir. Bu sistem ile de emekli olunup olunmayacağı merak edilmektedir. Bireysel emeklilik sisteminde, her birey kendi için aylık belirli bir miktar prim ödemek zorundadır. Bu primler daha sonra emeklilik zamanında alınır. SGK’nin altenatifi olarak görülen bu sistemle emekli olunabilmektedir. Ancak bu bireysel emeklilik sistemi tek başına işlememektedir yine SGK’ye bağlı onu tamamlayan bir sistemdir. Bu yüzden SGK dışında emekli olunabilecek herhangi bir sistem henüz mevcut değildir.


Bireysel emeklilik sistemi bankalar üzerinden yürütülmektedir. Bireysel emeklilik sistemi her bankada farklı şekilde gerçekleşmektedir. Prim tutarları ödenir ve bu tutarlar fon olarak değerlendirmeye alınır. Sistemde en az 10 yıl kalınması gerekmektedir. Daha sonra emeklilikte bu prim ödemeleri toplu şekilde veya aylık olarak alınabilmektedir. Bireysel emeklilik sistemi Sosyal Güvenlik Sistemi gibi değildir, içerisinde sağlık sigortası bulunmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan biri kamu hastanelerinden kolaylıkla yararlanabilmektedir ancak bireysel emeklilik sistemi üzerinden emekli olan biri kamu hastanelerinden yararlanamaz. Bireysel emeklilikte verdiğiniz prime göre size tutar ödenmektedir. Yüksek miktar ödeme yaparsanız size verilecek olan ödeme de aynı şekilde olacaktır daha fazlası olmayacaktır. Ayrıca bireysel emeklilik ile emekli olan biri vefat ettiği zaman SGK’de olduğu gibi yakınlarına maaşı verilmemektedir.

SGK ile emeklilik her zaman daha avantajlıdır. Bireysel emeklilikte riskler bulunmaktadır. Bireysel emeklilikte fonları kaybetme durumu oluşabilir. Yanlış yönetilirse olumsuz sonuçlar doğar ve maddi zarara uğrayabilirsiniz. Ancak SGK bu tarz riskleri barındırmamaktadır. SGK üzerinden emekli olmayı deneyiniz ve bireysel emekliliği daha çok ek gelir olarak görmeniz sizin için daha yararlı olacaktır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:49
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