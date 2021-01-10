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SGK borcu yapılandırma 2021 ne zaman bitiyor, başvuru tarihi uzatıldı mı?

SGK prim borçlarına yapılandırma başvurusu Kasım’ın 17’si itibariyle alınmaya başlandı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, SGK primlerinin yapılandırılması vatandaşa büyük kolaylık sağlayacağını söyledi. Peki 2021 SGK borcu yapılandırılmasında son durum ne? 2021 SGK prim yapılandırma başvurusunu vatandaşlar nerede yapabilir? SGK prim borcu faizleri araştırılmaya mı başlandı, Yoksa siliniyor mu?

10 Ocak 2021 Pazar 21:29
SGK borcu yapılandırma 2021 ne zaman bitiyor, başvuru tarihi uzatıldı mı?
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17 Kasım 2020 Tarihi itibariyle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanunla artık SGK pirim yapılandırma borcu başvuruları başlamıştı.  Başvurular 31 Ocak 2021 tarihinde sonlanacak. Çok sayıda SGK prim borcu olan vatandaşlar SGK prim başvurularının nerede yapıldığını sormaya başladı. SGK ödemeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilgilenmekte ayrıca kredi kartıyla ödeme yapılabilmekte. Fakat bu ödemelerin kredi kartıyla yapılması durumunda bankalar belirli miktarda hizmet bedeli alıyor. SGK prim borcu ödemesiyle ilgili kesilen hizmet bedelini bankanıza sorarak öğrenebilirsiniz. SGK prim borcu ödemeleri PTT yada e-devlet üzerinden de gerçekleşmekte. SGK prim borçlarına zamanında ödeme ile indirim imkânı da sağlanmakta. E- devlet üzerinden yapılan SGK prim borcu ödemelerin hizmet bedeli görünmediği için ödemeleri PTT üzerinden yapmak vatandaşlar için daha sağlıklı.

SGK prim yapılandırma borcu başvuru tarihi uzatıldı mı? 

İlk SGK prim borcu taksit ödemelerinin ocak- şubat aylarında başlanacağı açıkladı. Ayrıca SGK Prim yapılandırma borcu başvurularının süresi uzatılarak başvuru tarihinin 31 Ocak 2021 tarihinde sona ereceği bildirildi.SGK prim borcu taksit ödemelerinde en fazla 18 taksit olacak. Taksitler ödenmesi iki ayda bir olarak kesinleşti. Yani 36 ay gibi bir süreçte borçlar ödenebilecek.

SGK iş veren ödemeleri nasıl yapılmakta? 

SGK prim borcu ödemeleri, işveren borcunun türüne göre değişmekte.İşveren türleri şunlardır; İşveren 6111 yapılandırma, işveren İPC tahsilatı, işveren icra dosya tahsilatı, işveren cari dönem, işveren geçmiş dönem, işveren icra taksit tahsilatı, işveren icra taksit peşinatı, işveren icra toplam borç tahsilatı gibi ödemelerdir.

SGK sigorta ödemeleri nasıl yapılmakta?

SGK prim borcunu ödemeleri yine borcun türüne göre farklılık göstermekte.BAĞ-KUR SGDP, BAĞ-KUR cari dönem ve BAĞ-KUR ve BAĞ-KUR geçmiş dönem ödemeleri hem taksitli hem de peşin olarak ödenebilmekte.

Diğer SGK ödemeleri neler?

SGK prim borcunu ödemek isteyen vatandaşlar diğer ödemelerindeyse şunlar yer almaktadır: Ek-5 sigorta primi, 4/a Tarım SSK, GSS prim, Ek-6 sigorta primi gibi ödemeler diger SGK prim borcu ödemeleri olarak geçmekte. Kredi kartıyla yapılan bir diğer ödemeler ise, isteğe bağlı 6111 yapılandırma ve topluluk sigortası yapılandırma tahsilatı yapılabilmekte.

SGK prim ödemelerinde banka komisyon alacak mı?

Yapılacak olan ödemelerde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun onayladığı miktarda komisyon alınıyor. Bu komisyon tutarıysa Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil serbest rekabet koşullarından dolayı bankalar tarafından belirlenmekte. Kredi Kartı İle SGK Ödemesi Yapan Bankalar Şunlar: Akbank, Albaraka, Bank Asya, Denizbank, Finansbank, Garanti Bankası, Halk Bank, HSBC, İş Bankası, TTKB Bankası, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası

SGK idari parası nasıl ödenir?

SGK idari para cezaları ödemeleri için hem PTT hem de e-Devlet’e başvurulabilmekte. E-Devlet'ten yapılan ödemede menü yer almadığı için menüyü siz seçiyorsunuz.PTT'den yapılan ödemelerdeyse menüleri yine sizin söylemeniz gerekmektedir. SGK prim borcu ödemeleri sistemde görülmediği için PTT çalışanına siz yönlendirme yapabilirsiniz.

SGK idari para cezası ödeme menüsü

İdari para cezası ödemek için aşağıdaki menüyü söyleyerek ya da giriş yaparak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

SGK MOSİP ödemeleri, 4-A işveren ödemeleri, İşveren idari para cezaları ödemeleri,

Bu menüye sıra ile giriş yapılmalı daha  sonra ekrana gelen formda 26 haneli işyeri sicil numarası girilmeli böylelikle ödemeniz gerçekleşir. İdari para cezanız anında sisteme yansımayabilir sisteme birkaç saat sonra yansımaktadır. Eğer sisteme yansımazsa PTT veznelerinden dilekçe yazarak şikâyet edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 10.01.2021 21:29
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SGKBakanselçukPrimödemelerBorç2021Yapılandırma
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