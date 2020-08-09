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SGK, Bağ-Kur primi ödemiş EYT'liler para iadesi alabilecekler! İşte yapmanız gerekenler

EYT'li vatandaşlar yaptığı prim ödemelerini alabilmektedir. SGK, Bağ-Kur primi ödemiş EYT'li milyonlarca kişinin bu para iadesinden haberi yok. İşte para iadesi için yapmanız gerekenler.

09 Ağustos 2020 Pazar 17:06
SGK, Bağ-Kur primi ödemiş EYT'liler para iadesi alabilecekler! İşte yapmanız gerekenler
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SGK, Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlara önemli bir hak sağlıyor. Çok sayıda vatandaşın henüz bilmediği bu hakla vatandaşlar primlerini geri alabiliyorlar. Emeklilik arzusu içerisinde olan, SGK primleri ödeyen vatandaşların emekli olabilmesi için bütün koşulların sağlanması gerekmektedir. Belirli düzeylerde SGK primleri ödeyip sigortalı gün şartını sağlayan vatandaşlar son düzenlemeyle yaş şartını da sağlamaları halinde emeklik olabilmektedir.

Toplu ödeme alabilmek için bilmeniz gerekenler nelerdir?

Gerekli şartları sağlamayan vatandaşlar emeklilik haklarını alamazlar. Bu şartlarda vatandaşlar bazı haklardan yararlanabiliyor. Vatandaşlar eğer emekli olamıyorlar ve gerekli şartları sağlıyorlarsa o güne kadar ödemiş oldukları primleri alabilecekler. Yazılı başvuruda bulunarak elde edilebilecek prim iadesi için;


Emeklilik yaş şartını sağlamak,

Emeklilik yaş ve sigorta süreci tamamlanmasına karşın prim günün yeterli olmaması sebebiyle emekli olamayanlar başvuru yapabilir,

Toplu para alabilmek için sigortalı olmama veya kendi işini yapmama şartları bulunuyor. Bu şartları taşıyan vatandaşlar SGK İl Müdürlükleri’ne şahsen ve yazılı dilekçeyle başvuru yapabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 09.08.2020 17:06
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