SGK, Bağ-Kur emeklilerine PTTBank’tan SMS İle 80.000 TL kredi

Pandemi sürecinde nakit ihtiyacı duyan vatandaşlarımıza bir müjde daha geldi. Pandemi döneminde nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımıza birçok bankadan destek paketleri ve kredi imkanları doğdu. PTTBank da vatandaşlarımıza kredi imkanı sunan bankalardan biri oldu. PTTBank SGK ve Bağ-Kur emeklilerine SMS ile 80.000 TL kredi imkanı oluşturdu.

Koronavirüs sürecinden dolayı nakit ihtiyacı oluşan vatandaşlarımız için bankalar çeşitli kredi imkanları ortaya koyuyor. PTTBank da vatandaşlarımıza kredi imkanı sunan bankalardan biri oldu. PTTBank SGK ve Bağ-Kur emeklilerine SMS ile 80.000 TL kredi imkanı oluşturdu. Bu kapsamda PTTBank 1.250 TL’den 80 bin TL’ye kadar 60 ay vadeli kredi veriyor. Bu kampanya sadece emekli vatandaşlarımızı kapsamaktadır. 13 milyon kadar emeklimiz bu haberi sevinçle karşıladı.

PTTBank’tan Emeklilere Uygun Faizli Kredi İmkanı

PTTBank Emekli Kredisine Nasıl Başvurulur?

Pandemi sürecinden sonra vatandaşlarımıza hizmette sınır tanınmıyor. Bu kez PTTBank, emekli vatandaşlarımızın nakit ihtiyacını karşılamak için uygun koşullarda kredi imkanı tanıyor. Ayrıca şubelere gitmeye gerek kalmadan SMS ile bu krediye başvurabileceksiniz.

PTTBank’ın emekli vatandaşlarımıza sunduğu kredi imkanına SMS ile başvuru yapabilirsiniz. Bunun için PTT yazın, boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın ve 3050’ye mesaj gönderin. Sonrasında başvurunuz onay aşamasına alınacak. Başvurunuz onaylanırsa PTTBank hesabınıza yatırılacak. Başvurularınızı PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İntenet Bankacılığı üzerinden de yapabilirsiniz.

Şimdiye kadar vatandaşlarımıza 10 milyonun üzerinde sosyal yardım destekleri yapıldı. Bu yardımların 3.7 milyonu konutlara yapıldı. Ayrıca posta dağıtıcılarına, kolluk kuvvetlerine ve gardiyanlara da ekstra sosyal yardım ödemeleri yapıldı.