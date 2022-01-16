Seyyar satıcılar, tesisatçılar ve hırdavatçılar 3 bin TL hibe desteği başvuru şartları

Son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan zorluk çeken esnaf ve sanatkarla bir kereliğine mahsus hibe desteği yapılacağını açıkladı.

1milyon 384 binden fazla esnafa hibe yardımı yapılırken destekler iki gruba ayrılacağı açıklandı.

Birinci gruba yani, kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, intenet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılırken ikinci grupta onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar,lar, sıhhiçılar,çılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır. İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğu bu gruba iseyardımı yapılacağı açıklandı.

Bu anlamda Seyyar satıcılar, tesisatçılar ve hırdavatçılar ikinci grupta yer alırken 3 bin TL hibe desteği alacak esnaflar başvuru şartlarını merak ediyor. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilirken şu an için herhangi bir şartın bulunmadığı öngörülüyor.





Sizde 3 bin TL hibe başvurusunda bulunmak için buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

3 bin TL hibe desteği almak için e-devlet üzerinden T.C kimlik numaranız ve özel şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Ticaret Bakanlığı Gelir Kaybı Desteği Başvurusu (Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirler) kısmına gelerek başvuruda bulunabilirsiniz.