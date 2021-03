Sermayesiz yapılabilecek ve çok kazandıran karlı iş fikirleri

Ülkede ekonomik sorun git gide artış gösterdiği için çalışan bireyler ek iş olarakta arayışa geçiyor. Özellikle herhangi bir sermayesi olmayan işsizler bunu intenette daha çok aratıyor. Bizlerde sizler için sermaye koymadan kolay para kazanmanın yollarını sıralayacağız.

Üniversite okumuş gençlerin şu dönemde daha çok işsizlik sıkıntısı çektiği tespit edilmek ile birlikte istatiksel veriler bunu doğruluyor. Genç neslin işsiz oluşu, bireyi para kazanmanın başka yollarına itiyor. Sermayesi olmadan hangi işi yapılabilir, en çok aranan başlıklardan biri de budur. Üniversite okumak iş sahibi olmak için yeterli değil, çalışanlar bile ek iş yaparak eve katkıda bulunmak isterken, yeni mezunların iş araması ve altenatif olarak sunulacak her işe girişmeleri an meselesidir.

Sıfır sermaye ile gireceğiniz işlerin dışında az da olsa sermaye isteyen işler bulunuyor. Bunlar için cebinizde en az bin liraya kadar sermaye bulunması şart.

Oturduğu yerden hiçbir şey yapmadan, taş atmadan ve elini yormadan 20-30 bin kazananlar bile var. Yeniliçi bakış açısıyla yaklaşarak birazda cesaretle bu iş olur.

Her iş riski içinde barındırır. Özellikle desteksiz ve sermayesiz atılacağınız her yeni iş ilk etapta gözünüzü korkutsa da gözü karartarak odaklandığınız ve hedefinizi gerçekleştirdiğiniz taktirde sorunsuzca ilerleyerek oara kazanmak mümkün.

Bu iş dallarına bakacak olur isek sıralayalım;

1.Danışmanlık: Alanında uzman olduğunuz, eğitimini aldığınız konular üzerine farklı ve bu konuya aç olan insanlara yardımcı olarak para kazanmanız büyük olası. Özellikle biraz kazandıktan sonra bunu ofis açma gibi resmiyete de dökerek daha çok kazanabilirsiniz. Malum şu an birçok insan birçok şeye nereden ve nasıl başlayacağını bilmiyor. Bir yol haritası çizerek onlara danışmanlık sağlayarak hem para kazanmış olabilirsiniz hemde uzman olduğunuz konuları kullanım alanına açmış olursunuz ve kendinizi bu konuda daha da geliştirerek güncel tutabilirsiniz.

2.Seyyar Satıcı: Ürettiğiniz ürünleri yasal bir şekilde pazarlama yoludur. Dikkat etmeniz gereken şey, pazarlayacağınız-satacağınız ürünün bulunduğunuz konum için elverişli olmasıdır. İhtiyaca göre gidecek yerlerde durmanız size daha iyi satışlar yaptıracaktır. Ön: bir hastane önünde el yapımı terlik, patik, yelek, kolonya gibi çeşitli ürün yelpazesine sahip tezgahınızla günlük satışlarınızı artırabilmek sizin elinizde. Ya da bir düğün salonunun etrafında satacağınız balon, şekerleme, oyuncak türevi şeylere rağbet oldukça çoktur.

3.Spotçuluk: Bugün birçok insan bir ürünü sıfır alamıyorken, herkesin başvurduğu yol ikinci el alımlardır. Ya da ihtiyacı olmayan bir kimsenin eşyayı elden çıkarması için size başvurması, sizin onu ölü fiyata alıp misliyle satışını gerçekleştirmeniz gibi para kazanma yolu da mevcuttur. Şimdilerde intenet üzerinden de satış yapılmakla birlikte birkaç site ismi verelim; Dolap, Letgo, Sahibinden, Gittigidiyor gibi sitelerden siz satıcı ya da alıcı olarak yararlanabilirsiniz.

4.Yemek Teslimatı: Riskli bir iş olsa da zamanla yarıştığınız için biraz düşündürücü olabilir. Ama trafik kurallarına uyarak trafiğe meydan okuyup ürünü istenilen saatte teslim etmekte büyük bir başarıdır. Böyle olunduğu taktirde günlük en aşağı 70-80 TL kazanmak mümkündür.

5.Ev Tadilatı: Elinizden gelen en ufak bir iş bile varsa bunu icraata döküp, daha çok pratik yaparak alanınızda usta olabilirsiniz. Böylece her evde ustaya ihtiyaç vardır. Musluk bozulur, usta. Priz kablosu çıkmıştır, usta. Bu işlerin inceliklerini öğrenerek ya da biliyorsanız hemen bir kart vizit ile reklamlar vererek kısa sürede çağrılmayı bekleyebilirsiniz.

6.Boyama: Renklerle boya kokusuyla barışıksanız kaçırmamanız gereken bir fırsattır. Son zamanlarda boyama ustalarına erişmek bir hayli zor olduğundan bu işin maliyeti de artmıştır. Özellikle sosyal medyada birkaç defa çıkan haberlerde kadınlarda çok rahat bir şekilde bu işin üstesinden gelebiliyor. Bir boyama 200-300 değil bin Tl civarında olmaya başladı. Ustası azaldığı için ve çeşitli nedenlerden ötürü. Bilmiyorsanız da önce kendi evinizde boyama çalışmalarına başlayarak ve intenetten yardım alarak bunu öğrenebilirsiniz.

7.Bisiklet Kiralama: Özellikle turistik ve ormanlık-dağlık bölgeler için tercih edilen bie spor. Belirli ücret karşılığında saatlik kiralama yaparak para kazanabilirsiniz. Arkadaş grupları, aileler ve sevgililerin birlikte zaman geçirme aktiviteleri için seçmiş olduğu eylemler arasında bisiklet kiralama oldukça rövaşta.

8.YouTuberlik: İntenet üzerinden her yaptığınızın para getirdiğini bilseydiniz herhalde hemen başlardınız. Makyaj, otomotiv, giysi, ürün değerlendirme, yemek, sohbet gibi hemen hemen her alanda sosyal medyayı kullararak izleyen ve beğeni sayısına ulaşarak para kazanmanız mümkün. Üstelik promosyon ürünler kapınıza gelmeye ve reklam almaya başlayabilirsiniz.

9.TikTok: Bu da sanal olarak para kazanma fenomen olarak ünlenerek reklam, tanıtım alarak büyüyerek işinizi kurabilirsiniz.

10.Drone Kiralama ve Pilotluğu: Bugün en basit bir çekimde bile drone başvuruluyor ve bunun kullanıcı az bu yüzden iyi kazanabilirsiniz. Her türlü organizasyon için kullanılan aleti çok fazla bilen yok. Doğa, düğün, siyaset meydanı, savaş alanı gibi yerlerin görüntüsüne siz gitmeden de göndererek ulaşabilirsiniz.

11.Nohut Dürüm: Eliniz yemek işine yatkınsa bir tezgah kiralayarak en ucuz yolla para kazanabilirsiniz.

12.Dropshipping: Stoksuz olarak e-ticaret yoludur. Bu yöntemle de oldukça kazanabilirsiniz.

13.Domates Kurutma: Son zamanların aranan lezzeti olan kurutulmuş domatese rağbet artmaktadır. Bundan ötürü çeşitli sebze ve meyve kuruları hazırlayarak ya kendiniz satabilirsiniz ya da bir aktar aracılığıyla pazara sunabilirsiniz.

14.Kaz Yetiştiriciliği: Ülkemizde merak edilen bir konu hem eti hem yumurtası oldukça rövaşta. Azıcık sermaye ile yapabilirsiniz.

15.Hindi Yetiştiriciliği: Hayvan yetiştirmeyi severiz. Etinden sütünden yumurtasındn yararlanmayı da severiz. Özellikle hindi eti yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi olarak yeni yıla doğru yatırım amaçlı bu işte yapılabilir.

16.Ahşap Oyuncak: Şu zamanların en sağlıklısı. Katkısız ve el emeği olarak en değerlisi. Elinden böyle iş gelenler için vazgeçilmez bir geçim kapısıdır.

17.Makale: Herhangi bir alanda uzmanlığınız bulunuyorsa bunu değerlendirmenin en iyi yollarından biri de makale yazarak satmaktır. 200 kelime için 3-4 TL kazanabilirsiniz.

18.Sarma: Herkesin yapmakta üşendiği kalem gibi sarma yemeye de hiçbir zaman hayır diyemenler için en sağlıklısı ev yapımı sarma. Alıcısı çok bulunmamakla birlikte bir nam salmanın ardından elinizin lezzeti de varsa gelsin müşteriler.

19.Özel Ders: Uzmanlığını aldığınız ya da çok iyi bildiğiniz konular üzerine eve alarak ya da eve giderek veya ofis açarak yapabileceğiniz güzel işlerden bir tanesidir. Bilgiyi satmak gibisi yoktur. Kendini de güncel tutarak yeni öğrenme metotlarıyla tercih edilen özel ders hocası olabilirsin.

20.Tercüme: Bildiğin bir dili her alanda kullanabilirsin. Dil biliyorsan zaten çok nadir işsiz kalırsın. Şu dönemde en çok aranan özellik dil bilmek gerisi için boş.

21.Trüf Mantar Yetiştiriciliği: Rağbeti artmakla birlikte yetiştirilmesi de oldukça zahmetli bir iştir. Alıcısı oldukça çoktur, sevilen bir türdür. Yaptığın ve adını duyurduğun zaman para kazanabilirsin.

22.Uygulamalar: Telefon işletim sistemleri için uygulama oluşturup kod yazarak bunu kullanıma sunabilirsin. Burada tabi yine bilgi ve beceri olmasıyla birlikte bu işe gönül vermen gerekmektedir. Zor bir iştir ama oldukça kazançlıdır.

23.Tamircilik: Elektronik, otomotiv gibi sektörlerde her zaman ihtiaç vardır. Aç kalmazsın, bir yeteneğin bir becerin varsa elinden de iş geliyorsa tamamdır.

24.Editörlük: Herkesin yapamayacağı özellikle dil kurallarına hakim insanların ve çokça kitap okuyan insanların yönelebileceği bir iştir.

25.Taksicilik: Şahsi arabanla taksicilik yapabilirsin. Taksi durağına giderek, detayları öğrenebilirsin ve ehliyet tabiki vazgeçilmez olmazsa olmazdır.

26.Anketler: Ülkemizde her an her konu için türlü anketler sunulmaktadır. Bu işi sahada yapabileceğiniz gibi sanal ortamdan da yapabilirsiniz. Belirli bir öneklem grubu ya da mahalle çalışması gibi olabilir.

27.Temizlik: Özellikle çalışan kesimin ve yaşlıların vakti ve hali olmadığı için evini, ofisini ya da her neyse temizletmek için bir yardımcıya ihtiyacı vardır. Temizlik konusunda titiz çalışmak ve müşteri memnuniyeti esastır. Memnun kalındığı taktirde devamlı gideceğin evler olabilir. Şİrkete bağlı ya da sigortalı olarak çalışma imkanları bulunmaktadır.

28.Satış Pazarlama: Son zamanların pek sıcak olmayan işidir. İnsanlar buna pek olumlu bakmıyor. Kandırıldıklarını düşündükleri için o yüzden risksiz emin olduğun ürünlerle bunu yapabilirsin.

29.Turist Danışmanlığı: Tatil beldesi ya da tarihi bir bölgede ikamet edip o yerin her şeyini biliyorsan ve dilinde varsa kaçırılmayacak fırsat. Turist her zaman her yerde vardır. İlla yabancı ülkeden değil, ülkenin başka yerinden gelenlerde turist olduğu için bildiklerini paylaşarak bu hizmeti yerine getirdiğinde sıcak parayla karşılaşacaksın.

30.Seslendirme: Sesine güveniyorsan, diksiyonun düzgünse ve o anda toparlama kabiliyetine ve duyguları hisseleri dinleyene geçirebiliyorsan bu iş tam da senlik.