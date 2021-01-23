Sermayesiz iş sektörleri nelerdir? Sermayesiz iş kurmak için ne yapmamız gerekiyor?

Sermayesiz iş kurmak için ne yapmamız gerekiyor?
Parasız iş kurmak zordur. Fakat sermayesiz de iş kurmak mümkün olabilir. Farklı sektörlerde çalışıp aldığınız para size, ailenize yetmiyorsa sermayesiz iş sektörlerine göz atmalısınız. Birçok vatandaşımız sabit bir maaş ile geçimini sağlamaktadır. Bunun nedeni verilen maaş ile yetinmeye kalkıp risk almak istememeleridir. Geleceğe yatırım yapmaktan, kaybetmekten korkmalarıdır.
Kendinize ait bir iş yeri açmak istiyorsanız ya da açmayıp daha fazla para kazanmak istiyorsanız sektöre adım atmanız gerekmektedir.
Sermayesiz iş düşünceleri
Bu düşünceler, 2021 yılında da araştırmalar hala devam etmektedir. İlk önce yapmanız gereken size para kazandıracak sektörler belirlemelisiniz. Bu seçimde sevdiğiniz iş olmayabilir. Buna dikkat etmeniz gerekmemektedir. Çünkü sevdiğiniz işte başarılı olabilirsiniz fakat para kazanamayabilirsiniz.
İş kurmak isteyip parası olmayanlar
Finansman destek olmadan iş sahibi olunamayabilir. Bunun için iş kurmaya küçükten başlayın. Para kazanmak istediğiniz, çalışmak istediğiniz işi siz belirlemelisiniz.
2021 yılı iş fikirleri nelerdir?
Teknoloji çağını yaşadığımız bu devirde intenet ile fazla bilgi sahibiyiz. Bu nedenle para kazanmak oldukça rahat olacaktır. İntenet üzerinden para kazanabileceğimiz işler şunlardır;
Dropshipping yaparak
E-ticaret yaparak
Editörlük yaparak
Makale yazarak
Youtuber olarak
Anketler yaparak
Danışmanlık
Rent a car
Koçluk
Seslendirme
Tercümanlık
Turist rehberliği
Geleceğin iş imkanları
Gelecek dünyada ihtiyaç duyacağımız işlerde vardır. Bunların birkaçı;
Ay turizmi
Amazon FBA
Akıllı giysiler
Biyo yakıt üretimi
Evlilik danışmanlığı
Nano uzay aracı
Veri koruma
Gizlilik koruma
Sera gazı üretimi
Kök hücre eczanesi
Et üretimi (laboratuvarda)
Robot kahve büfesi
Rüzgâr enerjisi üretimi
3D yazıcılarla ev inşaatı
Sanal iç mimar danışmanlığı
Online döviz bürosu
Mobil Pazar danışmanlığı
Çocuk dostu uygulamalar
Yoga ve meditasyon stüdyosu
Elektrikli araç şarj istasyonu
Organ üretimi
DNA analizi
Bilimsel araştırma
Çalışan izleme hizmetleri
360 derece fotoğrafçılık
Su kontrolü
Online araba satışı
İşinize karar verin
Çevrenizi, dünyadaki gelişmeleri takip ederek gelecekteki hizmeti seçin. Bu seçiminizde yaşadığınız yer önemlidir. Dikkat çekmelisiniz.
Ne iş yaparsanız yapın pişman olmayacağınız, mutlu olacağınız, kendinizi düşündüğünüz işleri yapın. Unutmayın ki sizin sermayeniz aklınız ve sizsiniz. Bunu unutmamalı bunun bilincinde hareket etmelisiniz.