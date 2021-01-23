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Sermayesiz iş sektörleri nelerdir? Sermayesiz iş kurmak için ne yapmamız gerekiyor?

Ek gelir elde etmek istiyorsanız, aldığınız maaş size yetmiyorsa daha fazla para kazanmak istiyorsanız sermayesiz iş sektörlerine göz atmalısınız. Böylelikle yeni adım atarak sizde para kazanabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 12:18
Sermayesiz iş sektörleri nelerdir? Sermayesiz iş kurmak için ne yapmamız gerekiyor?
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Sermayesiz kurmak için ne yapmamız gerekiyor?

Parasız iş kurmak zordur. Fakat sermayesiz de iş kurmak mümkün olabilir. Farklı sektörlerde çalışıp aldığınız para size, ailenize yetmiyorsa sermayesiz iş sektörlerine göz atmalısınız. Birçok vatandaşımız sabit bir maaş ile geçimini sağlamaktadır. Bunun nedeni verilen maaş ile yetinmeye kalkıp risk almak istememeleridir. Geleceğe yatırım yapmaktan, kaybetmekten korkmalarıdır.

Kendinize ait bir iş yeri açmak istiyorsanız ya da açmayıp daha fazla para kazanmak istiyorsanız sektöre adım atmanız gerekmektedir.

Sermayesiz iş düşünceleri

Bu düşünceler, 2021 yılında da araştırmalar hala devam etmektedir. İlk önce yapmanız gereken size para kazandıracak sektörler belirlemelisiniz. Bu seçimde sevdiğiniz iş olmayabilir. Buna dikkat etmeniz gerekmemektedir. Çünkü sevdiğiniz işte başarılı olabilirsiniz fakat para kazanamayabilirsiniz.

İş kurmak isteyip parası olmayanlar

Finansman destek olmadan iş sahibi olunamayabilir. Bunun için iş kurmaya küçükten başlayın. Para kazanmak istediğiniz, çalışmak istediğiniz işi siz belirlemelisiniz.

2021 yılı iş fikirleri nelerdir?

Teknoloji çağını yaşadığımız bu devirde intenet ile fazla bilgi sahibiyiz. Bu nedenle para kazanmak oldukça rahat olacaktır. İntenet üzerinden para kazanabileceğimiz işler şunlardır;

Dropshipping yaparak

E-ticaret yaparak

Editörlük yaparak

Makale yazarak 

Youtuber olarak

Anketler yaparak 

Danışmanlık 

Rent a car

Koçluk 

Seslendirme

Tercümanlık

Turist rehberliği

Geleceğin iş imkanları

Gelecek dünyada ihtiyaç duyacağımız işlerde vardır. Bunların birkaçı;

Ay turizmi

Amazon FBA 

Akıllı giysiler 

Biyo yakıt üretimi 

Evlilik danışmanlığı

Oksijen şişeleme

Nano uzay aracı

Veri koruma

Gizlilik koruma

Sera gazı üretimi 

Kök hücre eczanesi

Et üretimi (laboratuvarda)

Robot kahve büfesi

Rüzgâr enerjisi üretimi

3D yazıcılarla ev inşaatı

Sanal iç mimar danışmanlığı

Online döviz bürosu

Mobil Pazar danışmanlığı

Çocuk dostu uygulamalar

Yoga ve meditasyon stüdyosu

Elektrikli araç şarj istasyonu

Organ üretimi

DNA analizi

Bilimsel araştırma

Çalışan izleme hizmetleri

360 derece fotoğrafçılık

Su kontrolü

Online araba satışı

İşinize karar verin

Çevrenizi, dünyadaki gelişmeleri takip ederek gelecekteki hizmeti seçin. Bu seçiminizde yaşadığınız yer önemlidir. Dikkat çekmelisiniz.

Ne iş yaparsanız yapın pişman olmayacağınız, mutlu olacağınız, kendinizi düşündüğünüz işleri yapın. Unutmayın ki sizin sermayeniz aklınız ve sizsiniz. Bunu unutmamalı bunun bilincinde hareket etmelisiniz.



Son Güncelleme: 23.01.2021 12:18
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SektörSermayesizPara
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