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Sermayeniz olmadan para kazandıracak işler?

Sermaye olmadan çok para kazanmak ister misiniz Para kazanmak için iş fikirleri, akıllı iş fikirleri, 2020 ve önümüzdeki birkaç yıl içinde en çok para kazanacağınız tüm işler hakkında size bilgi veriyoruz. Evden çalışarak para kazanmak isteyenler bu dönemde oldukça artmış durumda. Haberimizde Evden ve sermayesiz iş fikirlerini derledik.

08 Eylül 2020 Salı 11:00
Sermayeniz olmadan para kazandıracak işler?
Takip Et:

Araştırmamızın bir sonucu olarak, size neredeyse hiçbir ücret ödemeden en çok fonu getiren tüm profesyonel ve iş gruplarını derledik.

  • Organizatör
  • Freelance iş olarak editörlük
  • Özel ders vermek
  • Kendi tasarımını pazarlamak
  • Satış ortaklığı yapmak
  • Bakıcılık
  • Blok ya da web sitesi açmak
  • Takı tasarımı
  • Gizli müşteri
  • Yaşam koçu olmak
  • Yoga ve pilates çocuklara kodlama eğitmenliği
  • Butik açmak
  • Doğum ve evlilik fotoğrafı çekmek
  • Egzersiz
  • Yoga
  • Pilates hocası olmak
  • Sekreterlik
  • Temizlik firması açmak
  • Servisçilik
  • Bahçıvanlık
  • Bal üretimi
  • Astroloji uzmanlığı
  • Makyöz
  • Güzellik danışmanı
  • Paketleme
  • Tütüncü dükkanı
  • Dans öğretmenliği
  • Kozmetik ürün satış danışmanlığı
  • Borsa alım satım danışmalığı
  • Balık malzemesi satışı
  • Hediyelik eşya yapımı
  • Davetiye yapımı dağıtımı
  • Dedektiflik
  • İmaj danışmanlığı
  • İntenet danışmanlığı
  • Tercümanlık
  • Müzik dersleri vermek
  • Çorap satmak
  • Araba alıp satmak
  • Sokak satıcılığı
  • Animatörlük
  • Ofis destek hizmetleri
  • Anketörlük
  • Portre çizimi
  • Sokak müzisyenliği
  • Yabancılara rehberlik tercümanlık
  • Kişisel gelişim eğitmenliği
  • Falcılık
  • Danışmanlık
  • Düğün videoculuğu
  • Evden eve taşımacılık
  • Balık üretim çiftliği kurmak
  • Seyyar satıcılık yapmak
  • Okul kantini açmak
  • Çay ocağı açmak
  • Emlakçılık yapmak
  • Reklam ajansı açmak
  • Çikolata dükkanı açmak
  • Basın bülteni yazarlığı
  • Sosyal medya uzmanlığı
  • Organizasyon şirketi açmak
  • Çocuk aktivite merkezi açmak
  • Bebek giyim mağazası açmak
  • Meyve suyu turşu suyu barı açmak
  • Oto yıkama dükkanı açmak
  • Güzellik salonu açmak
  • Etüt merkezi açmak
  • Solucan gübresi üretimi yapmak
  • Mantar yetiştiriciliği yapmak
  • Çiçekçi dükkanı açmak
  • Catering hizmeti vermek
  • Teraryum minyatür bahçe yapmak
  • Oto kurtarıcı işi yapmak
  • E-ticaret yapmak
  • Sosyal medya pazarlama
  • Doğal bitkiler ve organik gıdalar
  • Danışmanlık
  • Abonelik Kutular
  • Yemek Servisi
  • Glütensiz Gıdalar 
  • Vegan Beslenme 
  • Sporcular için Paleo diyeti hazırlama
  • Çiğ Gıdalar 
  • Yüksek proteinli yiyecekler üretimi 
  • Online eğitim
  • Etik makyaj
  • Glütensiz tatlı üretimi 
  • Sağlıklı yemek arabası 
  • Doğum ve bebek fotoğrafçılığı yapma
  • Tasarım takı yapıp satmak
  • minyatür bahçe yapımı 
  • Meyve suyu barı açmak 
  • Sosyal Medya fenomeni olmak
  • Süt ve süt ürünleri satışı yapmak 
  • Çeviri hizmetleri

Abonelik Kutular

Müşteriler sizden hizmetinizin bir parçası olarak aylık ürünler istiyor. Müşterilerinizin istediği farklı ürünleri topluyorsunuz, ardından bir araya getirip kutulara koyuyorsunuz. Yapmanız gereken şey, kendinize bir abonelik sistemi açmak ve siparişleri toplamak. Ardından ürünü kutuya koyup istediğiniz adrese teslim ediyor veya gönderiyorsunuz. Daha sonra kutunun içinde ve dışında renkli görüntüler oluşur. Bu sayede tamamı sipariş edilen birçok hediyeyi üreterek ve hazırlayarak para kazanabilirsiniz!

Dijital İçerik Yazarlığı Editörlük (Yazarlık)


İntenette iş bulmak, sermaye olmadan yapılabilecek şeylerden biridir. İntenette para olmadan çalışmak için oyunlar oynayabilir, anket doldurabilir, yayınlar açabilir, bağlı kuruluş pazarlaması yapabilir, sosyal medyayı yönetebilir, satabilir, düzenleyebilir, alışveriş web sitelerinde satış yapabilir, filmleri çevirebilir ve çevirebilir, çevrimiçi kurslar sağlayabilir ve İntenette para olmadan çalışmak için Google hizmetleri sağlayabilirsiniz. Gelecekte ondan para kazanmak önemli bir kariyer olacak gibi görünüyor. Bu fırsatları kaçırmayın.

Kısa Sürede Para Kazandıran İşler 

  • Makyaj ve Tasarım
  • Sosyal Medya Fenomeni
  • Sosyal Medya Pazarlama
  • Cep Telefon, Beyaz Eşya Tamiri
  • Oda Kiralama İşi
  • Blog yazma
  • Freelancer Fotoğraf çekimi
  • Köy Malzemeleri Satışı
  • Satış Ortaklığı
  • Makale Yazarlığı
  • Dövme Sanatçılığı

Sosyal Medya Fenomeni Olun Paraya Para Demeyin!

Bugün ülkemizde ve dünyada sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu nedenle bu alanda birçok girişimde bulunulmuştur. Tiktok, Instagram ve Youtube gibi platformlarda kanallar açarak veya ücretsiz kişisel blog açarak bu yönde hareket edebilirsiniz. Ne yapabilirim? Bir şey söylersen, açıklayalım da. Bir YouTube sayfası oluşturarak, kanalınızda oyunları, yetenekleri ve yeni fikirleri göstererek videolar oluşturabilirsiniz. Ya da trendi takip ederek videoyu tiktok'ta yayınlayabilirsiniz.

Sosyal Medya Pazarlaması

Sosyal medya, markalar için giderek daha önemli bir alan haline geliyor ve bu alanlara çok fazla yatırım yapıldı. Bugün bunun en etkili pazarlama kampanyası olduğunu söyleyebiliriz. Bu yöntem, sosyal medya ağları ve bu platformlar üzerinde kurulan tüm pazarlama sistemi aracılığıyla tanıtım, reklam ve marka değeri artışı gibi işlemleri ifade eder. Bazı önekler vermek istersek;

  • Koton sloganıyla: Renklerinizi gösterin, renklerin ve kıyafetlerin kendinizi somutlaştırma gücünü teşvik eder. Bu, reklam yoluyla marka değerini ve gelirini artırdı.
  • English Home: Marka, çevrimiçi ve fiziksel mağaza satışlarında lider olan çeşitli yarışmalar ve çekilişlerle en iyi sosyal medya kullanıcılarından biridir.

Türkiye’ de En Çok Kazandıran İşler

Türkiye'de devlet ve özel sektördeki en karlı işler sizler için derleniyor. Gelecekte ve bugün daha az sermayesi olan ancak büyük bir paya sahip mesleklerden de bahsedeceğiz. Genel olarak, pilotlar, danışmanlar, kümes hayvanları yetiştiriciliği, kozmetik mağazaları vb. Birçok profesyonel alan, Türkiye'nin en karlı işi olan sosyal medya, inşaat malzemeleri ve inşaat satışı gibi alanlar fazlaca tutulmaktadır.



Son Güncelleme: 08.09.2020 11:00
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İş FikirleriSermayesiz İş Fikirleri
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