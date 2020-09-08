Sermayeniz olmadan para kazandıracak işler?

Araştırmamızın bir sonucu olarak, size neredeyse hiçbir ücret ödemeden en çok fonu getiren tüm profesyonel ve iş gruplarını derledik.

Organizatör

Freelance iş olarak editörlük

Özel ders vermek

Kendi tasarımını pazarlamak

Satış ortaklığı yapmak

Bakıcılık

Blok ya da web sitesi açmak

Takı tasarımı

Gizli müşteri

Yaşam koçu olmak

Yoga ve pilates çocuklara kodlama eğitmenliği

Butik açmak

Doğum ve evlilik fotoğrafı çekmek

Egzersiz

Yoga

Pilates hocası olmak

Sekreterlik

Temizlik firması açmak

Servisçilik

Bahçıvanlık

Bal üretimi

Astroloji uzmanlığı

Makyöz

Güzellik danışmanı

Paketleme

Tütüncü dükkanı

Dans öğretmenliği

Kozmetik ürün satış danışmanlığı

Borsa alım satım danışmalığı

Balık malzemesi satışı

Hediyelik eşya yapımı

Davetiye yapımı dağıtımı

Dedektiflik

İmaj danışmanlığı

İntenet danışmanlığı

Tercümanlık

Müzik dersleri vermek

Çorap satmak

Araba alıp satmak

Sokak satıcılığı

Animatörlük

Ofis destek hizmetleri

Anketörlük

Portre çizimi

Sokak müzisyenliği

Yabancılara rehberlik tercümanlık

Kişisel gelişim eğitmenliği

Falcılık

Danışmanlık

Düğün videoculuğu

Evden eve taşımacılık

Balık üretim çiftliği kurmak

Seyyar satıcılık yapmak

Okul kantini açmak

Çay ocağı açmak

Emlakçılık yapmak

Reklam ajansı açmak

Çikolata dükkanı açmak

Basın bülteni yazarlığı

Sosyal medya uzmanlığı

Organizasyon şirketi açmak

Çocuk aktivite merkezi açmak

Bebek giyim mağazası açmak

Meyve suyu turşu suyu barı açmak

Oto yıkama dükkanı açmak

Güzellik salonu açmak

Etüt merkezi açmak

Solucan gübresi üretimi yapmak

Mantar yetiştiriciliği yapmak

Çiçekçi dükkanı açmak

Catering hizmeti vermek

Teraryum minyatür bahçe yapmak

Oto kurtarıcı işi yapmak

E-ticaret yapmak

Sosyal medya pazarlama

Doğal bitkiler ve organik gıdalar

Danışmanlık

Abonelik Kutular

Yemek Servisi

Glütensiz Gıdalar

Vegan Beslenme

Sporcular için Paleo diyeti hazırlama

Çiğ Gıdalar

Yüksek proteinli yiyecekler üretimi

Online eğitim

Etik makyaj

Glütensiz tatlı üretimi

Sağlıklı yemek arabası

Doğum ve bebek fotoğrafçılığı yapma

Tasarım takı yapıp satmak

minyatür bahçe yapımı

Meyve suyu barı açmak

Sosyal Medya fenomeni olmak

Süt ve süt ürünleri satışı yapmak

Çeviri hizmetleri

Abonelik Kutular

Müşteriler sizden hizmetinizin bir parçası olarak aylık ürünler istiyor. Müşterilerinizin istediği farklı ürünleri topluyorsunuz, ardından bir araya getirip kutulara koyuyorsunuz. Yapmanız gereken şey, kendinize bir abonelik sistemi açmak ve siparişleri toplamak. Ardından ürünü kutuya koyup istediğiniz adrese teslim ediyor veya gönderiyorsunuz. Daha sonra kutunun içinde ve dışında renkli görüntüler oluşur. Bu sayede tamamı sipariş edilen birçok hediyeyi üreterek ve hazırlayarak para kazanabilirsiniz!

Dijital İçerik Yazarlığı Editörlük (Yazarlık)

Kısa Sürede Para Kazandıran İşler

Makyaj ve Tasarım

Sosyal Medya Fenomeni

Sosyal Medya Pazarlama

Cep Telefon, Beyaz Eşya Tamiri

Oda Kiralama İşi

Blog yazma

Freelancer Fotoğraf çekimi

Köy Malzemeleri Satışı

Satış Ortaklığı

Makale Yazarlığı

Dövme Sanatçılığı

Sosyal Medya Fenomeni Olun Paraya Para Demeyin!

İntenette iş bulmak, sermaye olmadan yapılabilecek şeylerden biridir. İntenette para olmadan çalışmak için oyunlar oynayabilir, anket doldurabilir, yayınlar açabilir, bağlı kuruluş pazarlaması yapabilir, sosyal medyayı yönetebilir, satabilir, düzenleyebilir, alışveriş web sitelerinde satış yapabilir, filmleri çevirebilir ve çevirebilir, çevrimiçi kurslar sağlayabilir ve İntenette para olmadan çalışmak için Google hizmetleri sağlayabilirsiniz. Gelecekte ondan para kazanmak önemli bir kariyer olacak gibi görünüyor. Bu fırsatları kaçırmayın.

Bugün ülkemizde ve dünyada sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu nedenle bu alanda birçok girişimde bulunulmuştur. Tiktok, Instagram ve Youtube gibi platformlarda kanallar açarak veya ücretsiz kişisel blog açarak bu yönde hareket edebilirsiniz. Ne yapabilirim? Bir şey söylersen, açıklayalım da. Bir YouTube sayfası oluşturarak, kanalınızda oyunları, yetenekleri ve yeni fikirleri göstererek videolar oluşturabilirsiniz. Ya da trendi takip ederek videoyu tiktok'ta yayınlayabilirsiniz.

Sosyal Medya Pazarlaması

Sosyal medya, markalar için giderek daha önemli bir alan haline geliyor ve bu alanlara çok fazla yatırım yapıldı. Bugün bunun en etkili pazarlama kampanyası olduğunu söyleyebiliriz. Bu yöntem, sosyal medya ağları ve bu platformlar üzerinde kurulan tüm pazarlama sistemi aracılığıyla tanıtım, reklam ve marka değeri artışı gibi işlemleri ifade eder. Bazı önekler vermek istersek;

Koton sloganıyla: Renklerinizi gösterin, renklerin ve kıyafetlerin kendinizi somutlaştırma gücünü teşvik eder. Bu, reklam yoluyla marka değerini ve gelirini artırdı.

English Home: Marka, çevrimiçi ve fiziksel mağaza satışlarında lider olan çeşitli yarışmalar ve çekilişlerle en iyi sosyal medya kullanıcılarından biridir.

Türkiye’ de En Çok Kazandıran İşler

Türkiye'de devlet ve özel sektördeki en karlı işler sizler için derleniyor. Gelecekte ve bugün daha az sermayesi olan ancak büyük bir paya sahip mesleklerden de bahsedeceğiz. Genel olarak, pilotlar, danışmanlar, kümes hayvanları yetiştiriciliği, kozmetik mağazaları vb. Birçok profesyonel alan, Türkiye'nin en karlı işi olan sosyal medya, inşaat malzemeleri ve inşaat satışı gibi alanlar fazlaca tutulmaktadır.