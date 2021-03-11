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Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteni açıklandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bazı firmalara bedelli sermaye artırımını onaylayarak haftalık bülteni açıkladı. SPK haftalık bülteni açıklandı.

11 Mart 2021 Perşembe 22:25
Sermaye Piyasası Kurulu haftalık bülteni açıklandı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bazı firmalara bedelli sermaye artırımını onaylayarak haftalık bülteni açıkladı. SPK haftalık bülteni açıklandı. Haftalık bültende yer alan bilgilere göre Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret firmasına 170 milyon TL sermaye artırımı gerçekleşti. Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm firmasına ise 62.500.000 Türk Lirası miktarında sermaye artırımı onaylandı. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu bazı intenet sitelerine de hukuki işlem yapma hakkına sahip olacak. Çünkü Türkiye’de binlerce site yasal olmayan kanunlar üzerinden illegal faaliyetler yürütmektedir. Bunların en başında bahis siteleri gelmektedir. Milyonlarca insan bahis sitelerinden çok para kazanmak adına oyunlar oynamaktadır. Dolayısıyla yasal olmayan ve vergiden muaf olan bu illegal bahis siteleri çok büyük paralarla oynamaktadır. Bu illegal para akışının kesilmesi planlanıyor.



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:25
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Anahtar Kelimeler:
SpkSermaye Piyasası Kurulu
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