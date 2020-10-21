İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Şeref Sözü dizisi kaç bölüm yayınlanacak, ne zaman final yapacak?

Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Şeref Sözü dizisinin ilk bölümünde reytinglerinin düşük kalmasıyla beraber erken final yapacağı iddiaları ortaya atılmaya başladı. Diğer yandan sosyal medyada diziyle alakalı pek çok yorum yapılıyor…

21 Ekim 2020 Çarşamba 20:40
Şeref Sözü dizisi kaç bölüm yayınlanacak, ne zaman final yapacak?
Takip Et:

Show TV akşamlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan ancak beklediği reytingi elde edemeyen Şeref Sözü dizisiyle ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Merak uyandırıcı senaryosuna rağmen ilk bölümde beklenen ilgiyi görmeyen dizinin yakın bir tarihte final yaparak yayın hayatını noktalayacağı ifade ediliyor.

Sosyal medya üzerinde dizi hakkında düşüncelerini paylaşan izleyiciler dizide en çok beğendikleri şeyin Kalem Adası olduğunu aktarıyorlar. Reytinglerde Sen Çal Kapımı, Benim Adım Melek, Sadakatsiz ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin arkasında kalan dizinin senaryosu, oyunculukları ve tarzının beğenilmediği belirtiliyor.


Diğer yandan dizinin senaryosu en çok eleştiri alan konular arasında yer alıyor. Henüz 10 yaşında olan İsra’nın kendisinden 15 yaş büyük olan Cihan’a aşık olmasını pedofiliye özendirme olarak değerlendiren izleyiciler konunun da oldukça basit bir konu olduğunu ifade ediyorlar. Böyle bir konuyu merak uyandırıcı bulmayan izleyiciler aynı gün içinde yayınlanan diğer yapımlara dikkatlerini aktarıyorlar.

Tolgahan Sayışman Dizi Tutturamıyor

Başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçen Tolgahan Sayışmanın son dönem içinde yer aldığı Asla Vazgeçmem, Şampiyon, Bir Umut Yeter ve Siyah İnci dizilerinden sonra Şeref Sözü dizisinde de beklediğini bulamadığı öne sürülüyor. Yakışıklı oyunun dahil olduğu dizilerin birkaç bölüm yayınlandıktan sonra final yaptığı ifade ediliyor.

Dizi Final Yapacak mı?

Dizinin ilerleyen haftalarda bir sürpriz yaparak reytinglerde üst sıralara çıkmaması durumunda yakın bir sürede final yapacağı düşünülüyor. Ancak Show TV’nin Şeref Sözü dizisine altenatif bir dizi bulamaması halinde ise dizinin en azından sezon sonuna kadar devam edebileceği de belirtiliyor.

 



Son Güncelleme: 21.10.2020 20:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Show TvŞeref Sözü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Popüler Haberler

Şeref Sözü dizisi kaç bölüm yayınlanacak, ne zaman final yapacak?
Undercover yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Undercover 2.sezon konusu ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay hakkında bilgiler
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Öğretmen dizisi final bölümü ne zaman?
Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir ve tarihte nasıl öldü?
Toryum nerelerde kullanılır? Toryum maddesi özellikleri ve kullanım alanları
MEB bedava tablet nasıl alınır?
e-Nabız sistemi giriş ve şifre alma işlemleri
Seksenler dizisinin Butik Ali'ı Hakan Bulut'un hayat hikayesi!
Sağlık Bakanı Koca 21 Ekim 2020 Çarşamba corona virüsü verilerini paylaştı! 21 Ekim 2020 Çarşamba Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Aytuğ Atıcı kimdir? Kılıçdaroğlu 'na rakip olarak CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıklayan Aytuğ Atıcı hakkında bilgiler
Askerlikten muafiyet şartları nedir? Kimler askerlikten muaf olabilir? Muafiyet işlemleri nelerdir?
Hepsiburada 3 gün 3 gece indirim kampanyası 8-10 Temmuz 2019
Game of Thrones yeni dizisi House of the Dragon onaylandı
Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezon başlama tarihi
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı hakkında bilgiler
Şeref Sözü dizisi Hicran kimdir? Nazlı Can Çetin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen’in yer aldığı diziler
Ziraat Bankası sera kredisi faiz oranları 2020
Şeref Sözü İsra karakterini kim canlandırıyor? Sude Zülal Güler kimdir?
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.