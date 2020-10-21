Şeref Sözü dizisi kaç bölüm yayınlanacak, ne zaman final yapacak?

Show TV akşamlarında geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan ancak beklediği reytingi elde edemeyen Şeref Sözü dizisiyle ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya başlandı. Merak uyandırıcı senaryosuna rağmen ilk bölümde beklenen ilgiyi görmeyen dizinin yakın bir tarihte final yaparak yayın hayatını noktalayacağı ifade ediliyor.

Sosyal medya üzerinde dizi hakkında düşüncelerini paylaşan izleyiciler dizide en çok beğendikleri şeyin Kalem Adası olduğunu aktarıyorlar. Reytinglerde Sen Çal Kapımı, Benim Adım Melek, Sadakatsiz ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin arkasında kalan dizinin senaryosu, oyunculukları ve tarzının beğenilmediği belirtiliyor.

Tolgahan Sayışman Dizi Tutturamıyor

Diğer yandan dizinin senaryosu en çok eleştiri alan konular arasında yer alıyor. Henüz 10 yaşında olan İsra’nın kendisinden 15 yaş büyük olan Cihan’a aşık olmasını pedofiliye özendirme olarak değerlendiren izleyiciler konunun da oldukça basit bir konu olduğunu ifade ediyorlar. Böyle bir konuyu merak uyandırıcı bulmayan izleyiciler aynı gün içinde yayınlanan diğer yapımlara dikkatlerini aktarıyorlar.

Başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçen Tolgahan Sayışmanın son dönem içinde yer aldığı Asla Vazgeçmem, Şampiyon, Bir Umut Yeter ve Siyah İnci dizilerinden sonra Şeref Sözü dizisinde de beklediğini bulamadığı öne sürülüyor. Yakışıklı oyunun dahil olduğu dizilerin birkaç bölüm yayınlandıktan sonra final yaptığı ifade ediliyor.

Dizi Final Yapacak mı?

Dizinin ilerleyen haftalarda bir sürpriz yaparak reytinglerde üst sıralara çıkmaması durumunda yakın bir sürede final yapacağı düşünülüyor. Ancak Show TV’nin Şeref Sözü dizisine altenatif bir dizi bulamaması halinde ise dizinin en azından sezon sonuna kadar devam edebileceği de belirtiliyor.