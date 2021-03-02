Sera kredisi nedir? Devlet destekli 2 yıl geri ödemesiz sera kredisi

Yedi sene vadeli ve ilk iki yıl geri ödemesiz bir kredi özelliğine sahip olan ve çiftçiye yardım amaçlı oluşturulan kredi, seracılık işi yapmak isteyenlerin veya sera işini büyütmek isteyenlerin başvurduğu kredidir.

Devlet. Örtü altı için çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Sera kredisi adıyla verilen bu kredi, seracılık işiyle uğraşan kişilerin destek kredisi olmaya devam ediyor. Eğer haberimizi okuyan sizler, seracılık işleriyle uğraşma düşünceniz var ise, bu krediden yararlanabilirsiniz.

Sera kredisi, çiftçi için önemli bir kredidir. Yatırım için yapılan harcamalarının büyük bir kısmını karşılama özelliğine sahiptir. Aynı zamanda ipotek ile alınan kredilerin 120 aya kadar vadesi yapılabilmektedir. Bu sene alınan kredi için yedi yıl vadeli ve iki yıl geri ödemesizdir.

Sera kredisi almak isteyen çiftçiler, işini büyütmek isteyenler, devlet bankalarından bu krediyi alabilmektedir. Sera kredisi iki farklı yoldan sera kurulumunu desteklemektedir. Bunlar; yatırım sürecinde sağlanan destekler ile işletme sürecinde sağlanan desteklerdir.

Yatırım sürecinde sağlanan devlet destekli sera kurumu, düşük ve sıfır faizli bir kredi desteğidir.

-Sera kredisi, kırsal kalkınma yatırımını destekleyecek programa sahiptir.

-Mera alanına jeotermal ısıtma olan teknolojik sera tahsisi desteği vermektedir.

-Hazine arazilerini kullanma desteği.

Bu destekler, yatırım teşvikleri bünyesinde gerçekleşmektedir.

İşletme sürecinde sağlanan devlet destekli sera kurumuna ait destek ise şu şekildedir.

-Gübre ve mazot yardımına 15,35 TL/da,

Seracılık tarım desteğine 150 TL/da,

TARSİM desteği, sigortanın yarısı kadar,

Seracılık Bombus arısı desteğine 60 TL/Koloni,

Seracılıkta biyolejik ve biyoteknolojik mücadele desteğine 520 TL/da olarak destek sağlanacaktır.

Sera kredisi başvuruları için gerekli şartlar vardır. Bu şartlara sahip olmanız gerekmektedir. Gerekli şartları şu şekilde sizler için sıraladık.

-Çiftçilik belgesi.

-Kontrollü örtü altı kayıt sistemi belgesi

-Kimlik fotokopisi

-Kişi sera almak istiyorsa o seraya ait olacak ekspertiz belgesi.

-Kişi, yeni sera yapacak veya tadilat yapacaksa buna dair bir belge.

Bunların dışında istenilen evraklarda elde edilmelidir.

Devlet bankası olan Ziraat bankası da çiftçiye destek olan bir bankadır. Sera kredisi de ziraat bankasının çiftçiye uyguladığı desteklerden biridir. Banka, çiftçiye özel kredi sağlamaktadır. Ancak bu krediye sahip olmak için bir dekar üretim yapılabilecek bir yerin olması gerekmektedir. Örtü altı üretim kayır altında olmalıdır. bunlara uygun olması koşulunda ziraat bankası sera üretimi yapacak çiftçilere sera kredisi desteği vermektedirler. Çiftçiden desteğini esirmeyen bir banka özelliğine sahip olan ziraat bankası, seracılık kredisiyle yedi yıl vade ve iki sene ödeme gerektirmeyen imkanlar vermektedir. Ziraat bankası, %75 oranında bir kredi sağlamaktadır.

Sera kredisinde destek veren bir başka destek alanı da KOSGEB’tir. Yeni bir yer açmak isteyen çiftçilere destek sağlayan KOSGEB, çiftçilere, sıfır faizli 100 bin TL devlet desteği sağlamaktadır. Ancak bu desteğe sahip olmak belli başlı şartlar vardır ve buna uyulması zorunludur. Bu şartlardan biri de 32 saatlik girişimci kurslarında yer almak ve sertifika almaktır.

Sera kredisini Ziraat bankası ve KOSGEB sağlıyordu. Ancak bunlar dışında sera kredisini sağlayan bankalarda vardır. bu bankalar TEB, Finansbank, Şekerbank ve Yapı Kredi bankasıdır.

TEB bankasından sera kredisi almak 60 ay vade seçeneklerine sahip olabilirsiniz. Çiftçi belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, tapu senedi, ikamet belgesi ve örtü altı belgesini bulundurarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu kredi ile birçok masrafınızı karşılayabilirsiniz. Bankadan alacağınız kredinin vade sayısı 36’dır.

Şekerbank ise, tarımdaki üretimi modenleştirmek için ve sera yapımlarının modenizasyonlarına yönelik yapılan para miktarlarının finansmanı için esnek ödemeli sera kredi sağlamaktadır. 60 aya kadar vade ve sene de bir ödeme sağlayan Şekerbank, yatırım tutarını %75 olarak belirlemiştir. Çiftçilerden ise, iki yıllık örtü altı tarım konusunda tecrübe olmalarını istiyor. Şekerbank, seraların daha iyi olmasını, ürünlerin paketlenmesinde ve ambalajlardaki yatırım giderlerinin finansman konularında işleme alınır.

Sera kredisi, Yapı Kredi bankasında çiftçilere, ihtiyaçları olan plastik örtü, zirai ilaçlar, fide, gübre gibi ürünleri almalarını kolaylaştıracak kredi desteği sağlar. Yapı Kredi bankasında sera kredisi düşük faizlidir. Düşük faizli oluşuyla birçok çiftçinin ihtiyaçlarını giderecek bir yapıya sahiptir.

Çiftçiler, sera kredisine birçok konuda ihtiyaçlar duyarlar. Kredilerin geri ödemesinde bankalar iyi seviyede taksitler sunmaktadır. Tek seferde ödeme ya da biçme zamanlarına uygun 12 aya kadar vade sunmaktadır.

Siz okuyucularımız eğer seracılıkla uğraşmak istiyor ve kredi almak istiyorsanız, yapacağınız ilk iş devlet destekli bir sera kredisi çekmek olacaktır.