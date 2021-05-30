Senetle kimler para verir?

Acil paraya ihtiyacı olan kişiler senetle para almanın yollarını ararken kredi çekemeyen vatandaşlar senet yoluyla kredi almak istiyor. Türkiye’nin birçok yerinde eskiden senetle kredi verilirken aslında bu işin yasal olmadığını belirtmek gerekir. Senet ile kredi almak isteyen vatandaşlar genellikle tefecilerle karşılaşırken tefeciler takma isim kullanmaktadır. Bu isimler ise genellikle şu şekildedir;

Tefeci Cemil

Tefeci Mustafa

Tefeci Erol

Tefeci Ökkeş

Tefeci Ömer

Tefeci Umut

Tefeci Salih

Bu isimler kişilerin gerçek ismi olmayıp yasal işlem yapamazlar. Senetle para işine girmeniz durumunda sizlerde suç işlemiş oluyorsunuz.

Ülkemizde senetle kredi imkânı yoktur. Senetle para verilmez. Senet ile para veren kişiler tefeci olur. İntenet üzerinde insanları dolandırma amaçlı senetle kredi imkanları sunulmaktadır. Cazip fikirler ile kişileri başvuru sayfasına yönlendiren sonra kişisel kimlik bilgileri ele geçirilir ve tefecilere borcunuz olmuş olur. Bu yüzden intenet üzerinde gördüğünüz senet reklamları gibi aldanıcı sayfalara irtibat etmemelisiniz.