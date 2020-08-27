Senetle evalınırken nelere dikkat edilir? Senet ile ev alma yolları

Herkesin hayali günün birinde ev sahibi olmaktır. Yıllarca kiradan oturan kişiler, aydan aya kira ödemelerine rağmen herhangi bir eve sahip olamamaktadır. Bu nedenle kişiler kredi kullanarak ev sahibi olmaktadır. Ev sahibi olmak isteyen ama bunu kredi kullanmadan gerçekleştirmek isteyen kişiler senet ile de ev sahibi olma şansı yakalıyor.

Senetle ev nasıl alınır?

Genelde evler kredi ile satılmaktadır. Bu nedenle senet ile satılan ev bulmak günümüzde oldukça zordur. Senetle satılan evler ev sahibi ile alacak kişi arasında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmeye göre ödenecek tutar, aylık ödenecek tutar gibi bilgiler yer alır. Taraflar bu bilgileri imzaladıktan sonra satış işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Senet anlaşması ile ev satın alan kişiler her ay ödemelerini yaptıktan sonra evi aldıkları kişiden makbuz almalıdırlar. Bunlar ileride bir sıkıntı çıkması halinde delil olarak kullanılabilmektedir. Günümüzde kredi ile ev alanların dışında senetle ev alan insan sayısı da artmaya başlamıştır. Bu konudaki artışın sebebi ise bu şekilde ev satmaya başlayan inşaat firmalarıdır.

Senetle ev alırken dikkat edilmesi gerekenler

Senetle ev alırken kişilerin senet ile ev satan kişilere dikkat etmesi gerekir. Evi satan kişinin güvenilir olması halinde ev satın alınmalıdır. İmza ile anlaşmaya gidilecek ev satışında güvendiğiniz kişiler ile bu satışı yaptığınızda içiniz rahat olabilir. Karşıdaki kişi güvenilir olmadığında evrak oyunları ile sizi olduğundan fazla borçlu olarak gösterebilir.

Evi alacak kişiler bu durumlara dikkat etmelidir. Ev alacak kişiler bu tarz bir durumda kaldığında imzalı işlemler gerçekleştirdiği için kolayca suçlanabilir ve mahkemeye verilebilirler.

Senet alırken kişiler senette yazan tutarlara oldukça dikkat etmelidir. Hem sayı hem de yazı ile ödenen tutar açıkça belirtilmelidir. Ayrıca senette yazan tutarın önü ve arkasına belirgin işaretler konularak ödeniş tutarın değiştirilmemesi garanti altına alınmalıdır.

Senetle ev satan bölgeler

Senetle ev almak isteyenler için güvenilir birçok firma bulunmaktadır. Bu firmalar ellerinde bulundurdukları evleri kişilere senet yoluyla satmaktadır. Kurumsal olan bu firmalar diğer senetle ev satan kişilere göre oldukça daha güvenlidir.

Bu firmalardan birisi Marmara Loft’tur. Firma 120 ay vade seçeneği ile 0,95 faiz oranı ile ev alacaklara senetle ev satmaktadır. Firma 60 ay vade seçeneğini seçen müşterilerin 0 faiz oranı ile ev satmaktadır.

Ahes Önek İstanbul senetle ev

Ahes Önek İstanbul firması senetle ev satan firmalardan biridir. Firma 84 aya varan vade seçeneğini müşterilerine sunmaktadır. Ev alacak kişilerin %30 peşinat ödemesini isteyen firma, 0 faiz oranı ile insanları ev sahibi yapmaktadır.

Zer Görkemli Yeni Yıl Konutları senetle ev

Senetle ev satan firmalardan biri olan Zer Görkemli, Yeni Yıl Konutları projesinde bulunan evleri senetle satışa sunmuştur. Satışlarda 48 ay vade seçeneği sunan firma, ev sahibi olmak isteyenleri beklemektedir.

Senetle ev faizi ne kadar?

Senetle ev alacak kişiler için değişik faiz oranları uygulanmaktadır. Bu oranlar evi satan kişiler veya firmalar tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle ev satıcısına göre faiz ve vade oranları değişkenlik göstermektedir. Genel olarak araştırıldığında senetle ev alacak kişilere uygulanan faiz oranları 0,85’ten başlayıp firmaya ve kişiye göre 2’ye kadar çıkmaktadır.

Senetle ev almanın riskleri

Senetle ev alacak kişilerin en çok dikkat etmesi gereken şey, evin satın alındığı firma veya kişidir. Güvenilir ve kurumsal bir firma ile çalışan kişiler bu konuda sorun yaşamayacaktır. Ancak yine de tedbiri elden bırakmadan iyice araştırdıktan sonra belirlenen firmalardan ev almak gerekir. Birçok kişi senetle ev satma bahanesiyle binlerce insanı dolandırabilmektedir. Bu durumda en çok dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise senetleri oldukça dikkatli inceledikten sonra imzalamaktır. Senetleri doğru tutar çerçevesinde imzalamanız halinde bir sorun yaşamayacaksınızdır. Ayrıca vade kadar senet aldığınızdan emin olmanız gerekir. Yoksa karşı taraf sizin borcunuzu tam ödemediğinizi iddia edebilir.