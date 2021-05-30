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Senet karşılığı borç para nasıl alınır? Senet karşılığı kredi nedir?

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, ihtiyaçlarının karşılanması için vadesi gelmemiş faturalarını bankalara götürerek nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir. Buna senet karşılığı kredi denilmektedir. Peki vatandaşların senet karşılığı kredi alabilmek için hangi şartları yerine getirmesi gerekiyor? İşte senet karşılığı kredi detayları…

30 Mayıs 2021 Pazar 22:07
Senet karşılığı borç para nasıl alınır? Senet karşılığı kredi nedir?
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Acil nakde ihtiyacı olan vatandaşlar senet karşılığı kredi almak için bankalara başvuru yapabilmektedir. Nakit ihtiyaçlarının karşılanması için vadesi henüz gelmemiş faturalarını bankalara götürerek ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Senet karşılığı borç para verilir mi?

Pek çok işletme, ticari işlemleri karşılığında değerli kağıtlar olan çek ve senet karşılığında faaliyetlerini sürdürmektedir. Çek ve senet ile ticari faaliyetlerine devam eden vatandaşlarımız, senet üzerinde yazılı tarihten önce belirtilen tutarı havale edemezler. Ancak işletmelerin çoğu nakit sıkıntısı çektiğinde senet üzerinde yazan tutarı hemen nakde çevirmek için bankalara başvurabilir ve ellerindeki menkul kıymetleri rehin olarak göstermek karşılığında kredi kullanabilirler.

Senet karşılığı kredi 

Birçok kamu ve özel banka senet karşılığı nakit kredi sağlayarak vatandaşların nakit ihtiyacına çözüm sunmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta bankaların elimizdeki her banknot için kredi imkanı vermediğidir.

Senet ile bankaya başvuru yaptığınızda bankalar önce seneti düzenleyen kişinin ticaret siciline bakar. Daha sonra başvuruda bulunan kişinin kredi notunun yüksek olup olmadığını, karaborsada olup olmadığını kontrol ederek işleme başlar. Kontrol sonucunda olumsuz bir durumla karşılaşılmazsa bankalar belirlenen vade tarihine göre komisyon belirler. Faiz tutarı BDDK tarafından belirlenen oranda komisyona yansıtılır. Bu işlemlerin sonunda krediyi talep eden kişiye nakit verilir.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:07
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Anahtar Kelimeler:
Senet Karşılığı KrediSenet Karşılığı Borç
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