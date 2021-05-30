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Senet ile kredi imkânı sunan Faktoring para veriyor mu?

Senet ile kredi imkânı sunan popüler şirket Faktoring, vatandaşlar tarafından merak edilirken Faktoring şirket grubunun gerçekten para verip vermediği araştırılıyor. Senet yolu ile kredi hizmeti sunan birçok kuruluş bulunurken Faktoring kredi notu düşük olup bankalardan kredi alamayan vatandaşlara senet yolu ile para verildiği iddia ediliyor. Bu yazımızda Faktoring şirketi hakkında merak edilenleri ele aldık. İşte Faktoring hakkında güncel bilgiler haberimizde

30 Mayıs 2021 Pazar 22:06
Senet ile kredi imkânı sunan Faktoring para veriyor mu?
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Senet yolu ile birçok kişiye kredi imkânı sunan kurumlar ve şirketler bulunurken Faktoring bu şirketler arasında yer alıyor. Oldukça popüler olan bu şirket vatandaşlar tarafından merak edilirken ‘gerçekten var mı, nasıl çalışıyor, nasıl ödeniyor, gerçek para veriyor mu?’ gibi merak edilen sorulara yanıt vereceğiz.

Ülkemizde birçok senet ile kredi veren iller yer alırken firmalar ise yasal olarak hizmetlerine devam ediyor. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar senet ile zor durumunu karşılarken kişiler bu durumun güvenilir olup olmadığı tereddüdünde kalıyor.

 Faktoring şirket grubu BDDK tardından sürekli denetlenen ve herhangi bir organı bulunmadığı için güvenilir şirketler arasına girmektedir.

Senet ile kredi veren yerleri araştıran kişiler tefecilerin eline düşmek istemediği için yasal olan kurumları tercih ediyor. Bu anlamda bankalar arası durumu kötü olan veya sicili bozuk olan kişiler direk faktöring şirketine başvuruda bulunuyor. Tüm faktöring şirketleri maalesef hemen kredi veremez. Tapu faktöring durumu söz konusu ise iki tarafta ciddi araştırma yapmak zorundadır.  Faktoring şirketleri kredi verme potansiyeli düşük olurken firma kişiyi tanıması için süre verir. İşletme hakkında olumlu geri dönüş almak için ilk izleniminiz iyi olmalıdır. Başvuru süreci faktöring şirketlerine göre ayrılık gösterirken birebir görüşmeler dikkate alınır. Başvuru sürecinde kimlik bilgileriniz istenilebilir. Ayrıca bazı firmalar belge olarak talep edebilir.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:06
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