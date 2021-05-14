Sekuritance Token (SKRT) coin nedir? SKRT Token açıklaması

Sekuritance Token (SKRT) RegTech, yeni FinTech olarak biliniyor. Belirtilen finansal alanda yatırımcılara üst seviyede uyum, düzen, işlem izleme ve kimlik yönetimi sağlıyor. Benzersiz bir CeFi, DeFi, RiskTeck karışımıdır.

Token dağıtım oranı ve kilit açma kurallarına aşağıdaki sitelerden ulaşabilirsiniz.

Website için tıklayınız.

WhitePaper için tıklayınız.

SKRT Token nereden alınır?

Gate.io borsasından alınabilir.

Siteye kayıt olarak SKRT Token almak (Referans ile)

SKRT Token almak için tıklayınız.

Sekuritance, birçok düzenleyici tarama çözümü, işlem izleme, kişisel iş tanımı yapma, doğrulama, dolandırıcılık takip etme gibi programları tek elden çalıştırmayı hedefleyen bir düzenleyici teknoloji platformudur.

Finansal kurumların ve hükümetlerin dijital varlık aklama risklerini ve kripto paralar ile ilgili tehditleri değerlendirmeye yardımcı olur. Bunu, farklı büyüklükteki kurum ve işletme için yapabilir.

Platform, güvenlik, esneklik, ölçeklenebilirlik gibi farklı özelliklere sahiptir. Ayrıca gelişmiş ve bütünsel tarama motoruna sahip çok boyutlu bir risk motoru olma özelliği bulunur. Sekuritance projesi bahsedilen çözümlere ek olarak geliştiricilerin kendi platformuna bağlanmasını da sağlar ve gelişime destek olur.

SKRT Token

Sekuritance’nin kurumsal sınıf düzenleyici teknoloji uyumluluğu, güvenlik ve daha çok alanda faydalanmak üzere yeni bir kripto birimi olan SKRT Token adı verilen kendi kripto para birimi de vardır. SKRT Token, bağımsız dijital ekonomiyi desteklemek amacıyla fikir birliğine dayanan blok zincirinin kalıcı yapısından faydalanan bir yardımcı program tokeni olarak isimlendirilebilir.

Bu Token’in ana görevi, RegTech verilerini ve ödemeyle ilgili doğrulama görevini işlemek ve bunlara giriş yapmaktır. Proje, tüm bu uygulamalar için ERC-20 token protokolü üzerine inşa edilmiş SKRT akıllı sözleşmesi kullanır.

Sekuritance’i özel kılan sebepler

Kripto ve blok zinciri endüstrileri, finansal problemler, tedarik zinciri problemleri, veri depolama problemleri gibi günlük hayatta karşılaşılan sayısız sorunu çözmek için gereken potansiyel bulunur. Bu problemlerin ele alınması ve çözülmesi yoğun çaba ve imkan ister. Blok zincirinin benzeri olmayan doğası, her yerden ulaşılabilir olması ve verilerin sonsuza kadar saklanması özellikleri onu diper teknolojilerden farklı kılar.

Bu işlevlerin yerine getirilmesi önek olarak verilerin depo edilmesi özellikle en iyi blok zincirlerinden bazıları kullanıldığında çok maliyetli olur. Bu anlamda yeni zincirlerin oluşturulması muhtemel bir çözümdür fakat merkezileştirme riski, düşük güvenlik, ölçeklendirme problemleri ve genel güven eksikliği gibi dezavantajlı yönler bulunur.