Şekerbank'tan esnafa 6 ay geri ödemesiz 50 Bin TL kredi!

Yaz aylarında ki normalleşme sonrasında tekrar tedbirlerin geldiği Türkiye’de yeni tedbir ve kısıtlamalardan en fazla etkilenen kesim esnaflar oldu. Hükümet ve bankalar esnaflar için yardım ve kredilerini duyurmaya devam ederken esnafa 6 ödemesiz 50 bin TL kredi müjdesi yapıldı.

Esnafa 6 ay ötelemeli kredi

Koronavirüs salgın sürecinde ilk olarak esnaflara 1.000 TL hibe desteği sağlanırken 6 ay ve 12 ay geri ödemesiz kredilerde duyurulmaya devam ediyor.

Şekerbank tarafından duyurulan yeni kredi desteği kapsamında kredi ‘Kapımız Esnafa Açık’ sloganı ile duyuruldu. TESK ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından ortak bir şekilde gerçekleştirilen kredi kampanyalarında esnaflara 50 bin TL ile 6 ay geri ödemesiz kampanya duyuruldu.

Başvurular mobil uygulamalardan yapılabiliyor

Şubelere gitmeden esnaf kredisine başvuru yapmak isteyen kişiler için mobil uygulamalar üzerinden başvuru ekranı açılacağı belirtildi.

6 ay geri ödemesiz 50 bin TL kredi şartları

Başvuru sahibinin esnaf olması,

İntenet üzerinden online olarak başvuru yapması,

Bankanın talep ettiği diğer şartları taşıyor olmak

TESK üyelerine sunulan ek avantajlar