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Şekerbank'tan esnafa 6 ay geri ödemesiz 50 Bin TL kredi!

Alınan tedbirlerden en fazla etkilenen esnaflar için kredi kampanyaları yeni yılda da devam ediyor. Şekerbank tarafından son olarak duyurulan ve merak edilen 50 bin TL 6 ay geri ödemesiz kredi şartları araştırılıyor.

13 Ocak 2021 Çarşamba 17:34
Şekerbank'tan esnafa 6 ay geri ödemesiz 50 Bin TL kredi!
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Yaz aylarında ki normalleşme sonrasında tekrar tedbirlerin geldiği Türkiye’de yeni tedbir ve kısıtlamalardan en fazla etkilenen kesim esnaflar oldu. Hükümet ve bankalar esnaflar için yardım ve kredilerini duyurmaya devam ederken esnafa 6 ödemesiz 50 bin TL kredi müjdesi yapıldı.

Koronavirüs salgın sürecinde ilk olarak esnaflara 1.000 TL hibe desteği sağlanırken 6 ay ve 12 ay geri ödemesiz kredilerde duyurulmaya devam ediyor.

Esnafa 6 ay ötelemeli kredi

Şekerbank tarafından duyurulan yeni kredi desteği kapsamında kredi ‘Kapımız Esnafa Açık’ sloganı ile duyuruldu. TESK ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından ortak bir şekilde gerçekleştirilen kredi kampanyalarında esnaflara 50 bin TL ile 6 ay geri ödemesiz kampanya duyuruldu.

Başvurular mobil uygulamalardan yapılabiliyor

Şubelere gitmeden esnaf kredisine başvuru yapmak isteyen kişiler için mobil uygulamalar üzerinden başvuru ekranı açılacağı belirtildi.

6 ay geri ödemesiz 50 bin TL kredi şartları

  • Başvuru sahibinin esnaf olması,
  • İntenet üzerinden online olarak başvuru yapması,
  • Bankanın talep ettiği diğer şartları taşıyor olmak

TESK üyelerine sunulan ek avantajlar

  • 6 Ay geri ödemesiz 50 bin limitli artan taksitli kredi
  • POS inaktiflik ücreti alınmıyor.
  • 3 yıla kadar vade yapılabiliyor.
  • 5 bin lira kredili mevduat hesabı açılıyor ve esnafımıza 5 bin liraya kadar üreten/bisuness kart verilebiliyor.
  • 1 Sene boyunca intenet veya mobilden yapılan havale ve eft işlemleri için ücret alınmıyor.
  • Alınacak olan ilk 10 yapraklı çek kanesi için ücret alınmıyor.

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 17:34
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