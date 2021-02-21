Şekerbank’tan emekli müşterilerine özel kredi kampanyası! Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi

Şekerbank, emekli müşterilerine ihtiyaç kredisi kampanyası fırsatı veriyor. Duyurulan yeni kampanyada Şekerbank emekli müşterilerine düşük faizli nakit destek sunulmaktadır. 100.000 TL'ye varan kredi kampanyası 36 ay geri ödeme süresi ile sunuluyor. Ayrıca bu kampanyadan yararlanmak isteyen banka müşterileri başvuru ücreti ödememektedir.

Şekerbank dosya masrafsız ve düşük faizli anında 100.000 TL kredi kampanyası

Yeni kampanya kapsamında ihtiyaç kredilerinden yararlanmak isteyen banka müşterilerine özel bir destek kampanyası başlatıldı. Başlatılan yeni kampanyada 100.000 TL ihtiyaç kredisi çekme imkanı sunulurken, ihtiyaç kredisi faiz oranı kampanyaya özel %1,69 düzeyinde uygulanıyor. Ayrıca, tüketici kredisi başvuru sahiplerinden dosyalar için herhangi bir ücret alınmayacaktır. Yeni kredi başvurusu yapan emeklilerden istenilen tek şartsa emekli maaşlarını Şekerbank aracılığıyla almalarıdır.

Şekerbank emeklilere özel kredi önek hesaplama

Krediden yararlanmak isteyen emekli müşteriler için önek hesaplama için geri ödenecek aylık tutarlar aşağıdaki gibidir:

5.000 TL önek kredi hesaplaması

12 ay vade seçeneğiyle 5.000 TL tüketici kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 473,26 TL; Ödenecek toplam tutar 5,704,12 TL'dir.

24 ay vade seçeneğiyle 5.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 264,83 TL; Geri ödenecek toplam tutar 6.380,92 TL'dir.

36 ay vade seçeneğiyle 5.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 196,67 TL; Ödenecek toplam tutar 7,105,12 TL'dir.

10.000 TL önek kredi hesaplaması

12 ay vade seçeneğiyle 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1,69; aylık taksit tutarı 947 TL; Geri ödenecek toplam tutar 11.364 TL'dir.

24 ay vade seçeneğiyle 10.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 530 TL; Geri ödenecek toplam tutar 12.720 TL'dir.

36 ay vade seçeneğiyle 10.000 TL tüketici kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 394 TL; Geri ödenecek toplam tutar 14.184 TL'dir.

20.000 TL önek kredi hesaplaması

12 ay vade seçeneğiyle 20.000 TL tüketici kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 1.893,05 TL; Geri ödenecek toplam tutar 22 816,60 TL'dir.

24 ay vade seçeneğiyle 20.000 TL tüketici kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 1.059,34 TL; Geri ödenecek toplam tutar 25.524,16 TL'dir.

36 ay vade seçeneğiyle 20.000 TL tüketici kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı% 1,69; aylık taksit tutarı 786,67 TL; Geri ödenecek toplam tutar 28.420,12 TL'dir.

30.000 TL önek kredi hesaplaması

12 ay vade seçeneğiyle 30.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit 2839,58 TL; Geri ödenecek toplam tutar 34.224,96 TL'dir.

24 ay vade seçeneğiyle 30.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 1.589,01 TL; Geri ödenecek toplam tutar 38 286,24 TL'dir.

36 ay vade seçeneğiyle 30.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 1.180,01 TL; Ödenecek toplam tutar 42 630,36 TL'dir.

40.000 TL önek kredi hesaplaması

12 ay vade seçeneğiyle 40.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit 3.786,10 TL; Ödenecek toplam tutar 45.633,20 TL'dir.

24 ay vade seçeneğiyle 40.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit 2.118,68 TL; Ödenecek toplam tutar 51.048,32 TL'dir.

36 ay vade seçeneğiyle 40.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit 1.573,35 TL; Ödenecek toplam tutar 56.840,60 TL'dir.

50.000 TL önek kredi hesaplaması

12 ay vade seçeneğiyle 50.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit 4.732,63 TL; Ödenecek toplam tutar 57.041,56 TL'dir.

24 ay vade seçeneğiyle 50.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit 2.648,35 TL; Ödenecek toplam tutar 63 810,40 TL'dir.

36 ay vade seçeneğiyle 50.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 1966,69 TL; Ödenecek toplam tutar 71.050,84 TL'dir.

60.000 TL önek kredi hesaplaması

12 ay vade seçeneğiyle 60.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık 5,679,15 TL taksit tutarı; Geri ödenecek toplam tutar 68.449,80 TL'dir.

24 ay vade seçeneğiyle 60.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit 3.178.02 TL; Geri ödenecek toplam tutar 76.572,48 TL'dir.

36 ay vade seçeneğiyle 60.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 2.360.02 TL; Geri ödenecek toplam tutar 85.260,72 TL'dir.

70.000 TL önek kredi hesaplaması

12 ay vade seçeneğiyle 70.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 6 625,68 TL; Geri ödenecek toplam tutar 79.858,16 TL'dir.

24 ay vade seçeneğiyle 70.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 3.707.69 TL; Geri ödenecek toplam tutar 89 334,56 TL'dir.

36 ay vade seçeneğiyle 70.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık 2,753,36 TL taksit tutarı; Geri ödenecek toplam tutar 99.470,96 TL'dir.

80.000 TL önek kredi hesaplaması

12 ay vade seçeneğiyle 80.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık 7.572,20 TL taksit tutarı; Geri ödenecek toplam tutar 91.266,40 TL'dir.

24 ay vade seçeneğiyle 80.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 4,237,36 TL; Geri ödenecek toplam tutar 102 096,64 TL'dir.

36 ay vade seçeneğiyle 80.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit 3.146.70 TL; Ödenecek toplam tutar 113 681.20 TL'dir.

90.000 TL önek kredi hesaplaması

12 ay vade seçeneğiyle 90.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 8.518,73 TL; Geri ödenecek toplam tutar 102674,76 TL'dir.

24 ay vade seçeneğiyle 90.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 4.767,03 TL; Geri ödenecek toplam tutar 114.858,72 TL'dir.

36 ay vade seçeneğiyle 90.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı% 1.69; aylık taksit tutarı 3.540.04 TL; Geri ödenecek toplam tutar 127 891,44 TL'dir.

100.000 TL önek kredi hesaplaması

12 ay vade seçeneğiyle 100.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit 2839,58 TL; Ödenecek toplam tutar 34.224,96 TL'dir.

24 ay vade seçeneğiyle 100.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 1.589,01 TL; Geri ödenecek toplam tutar 38 286,24 TL'dir.

36 ay vade seçeneğiyle 100.000 TL ihtiyaç kredisi çekilmesi durumunda faiz oranı %1.69; aylık taksit tutarı 1.180,01 TL; Ödenecek toplam tutar 42 630,36 TL'dir.

Şekerbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen emekli müşteriler, maaşlarını aldıkları Şekerbank şubesinden başvuru yapabilirler.