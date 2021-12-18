Şekerbank kredi başvurusu nasıl yapılır? Şekerbank, kredi başvurusu yapmak isteyenler için detayları açıkladı

Şekerbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Şekerbank’ın düşük faizli ve avantajlı şartlara sahip olan kredilere başvuru yapmak isteyenler Şekerbank’ın şubelerini ziyaret ederek, müşteri hizmetlerini arayarak ve mobil banka uygulamasına giriş yaparak işlemlerini kolaylıkla yapabilirler. Başvuru için kredi notunun yüksek olması gereken önemli şartlar arasında bulunuyor. Kredi notunun yüksekliğine göre müşterilerin alacağı kredinin limit de değişiklik gösteriyor. Düzenli yapılan ödemeler ise bu kredi notunun artmasını sağlıyor.
Son Güncelleme: 18.12.2021 00:29