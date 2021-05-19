Şekerbank Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başladı!

Şekerbank, kredi özellikleri ile ilgili detayları açıkladı
- Yüzde 1,44’ten başlayan faiz oranları
- 2021 Haziran ayı itibarıyla başlayacak ödemeler
- 3 aylık ödemesiz süre
- 36 ay vade
- KKB puan skalasına göre belirlenen faiz oranı
- Faiz oranları, tercih ettikleri faiz oranına ve kişilerin kredi notlarına göre değişecektir.
Şekerbank kredi başvuru detaylarıŞekerbank kredisine başvurmak için en yakın Şekerbank şubesine giderek başvuruda bulunabilirler. Fakat bankaların koronavirüs salgınından kaynaklı çalışma saatlerinde değişiklik olduğu için ayrıca mobil bankacılık, Cepbank, ATM, ALO kredi destek hattı veya intenet sitelerinden de başvuru yapabilirler. Şubeye gitmeye gerek kalmadan online üzerinden Şekerbank kredi başvurusundan bulunabilirsiniz
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Son Güncelleme: 19.05.2021 16:05