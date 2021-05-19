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Şekerbank Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başladı!

Şekerbank, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için müjdeli haberi duyurdu. Şekerbank açıklamasına göre 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuyor. Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başlayan banka kredi özelliklerini açıkladı. İşte Şekerbank kredi özellikleri ve kredi başvuru detayları haberimizde

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:05
Şekerbank Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başladı!
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Son dakika haberine göre Şekerbank kredi avantajı sunacağını açıkladı.  Banka maddi sıkıntı çeken vatandaşlara özel 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuyor. Bu zor günlerde resmi intenet sitesinde kredi imkân sağlayacağını söyleyen Şekerbank faiz oranını 1,44 olarak sundu. 36 ay vade imkânı ile 3 ay erteleme fırsatı sunacak.

Şekerbank, kredi özellikleri ile ilgili detayları açıkladı

  • Yüzde 1,44’ten başlayan faiz oranları
  • 2021 Haziran ayı itibarıyla başlayacak ödemeler
  • 3 aylık ödemesiz süre
  • 36 ay vade
  • KKB puan skalasına göre belirlenen faiz oranı
  • Faiz oranları, tercih ettikleri faiz oranına ve kişilerin kredi notlarına göre değişecektir.

Şekerbank kredi başvuru detayları

Şekerbank kredisine başvurmak için en yakın Şekerbank şubesine giderek başvuruda bulunabilirler. Fakat bankaların koronavirüs salgınından kaynaklı çalışma saatlerinde değişiklik olduğu için ayrıca mobil bankacılık, Cepbank, ATM, ALO kredi destek hattı veya intenet sitelerinden de başvuru yapabilirler. Şubeye gitmeye gerek kalmadan online üzerinden Şekerbank kredi başvurusundan bulunabilirsiniz

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Son Güncelleme: 19.05.2021 16:05
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Anahtar Kelimeler:
şekerbankHaziranKredi
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