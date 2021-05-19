Şekerbank Haziran ayı için ödemeli kredi vermeye başladı!

Şekerbank, kredi özellikleri ile ilgili detayları açıkladı

Yüzde 1,44’ten başlayan faiz oranları

2021 Haziran ayı itibarıyla başlayacak ödemeler

ayı itibarıyla başlayacak ödemeler 3 aylık ödemesiz süre

36 ay vade

KKB puan skalasına göre belirlenen faiz oranı

Faiz oranları, tercih ettikleri faiz oranına ve kişilerin kredi notlarına göre değişecektir.

Şekerbank kredi başvuru detayları

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Son dakika haberine göreavantajı sunacağını açıkladı. Banka maddi sıkıntı çeken vatandaşlara özel 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuyor. Bu zor günlerde resmi intenet sitesinde kredi imkân sağlayacağını söyleyen Şekerbank faiz oranını 1,44 olarak sundu. 36 ay vade imkânı ile 3 ay erteleme fırsatı sunacak.Şekerbank kredisine başvurmak için en yakın Şekerbank şubesine giderek başvuruda bulunabilirler. Fakat bankaların koronavirüs salgınından kaynaklı çalışma saatlerinde değişiklik olduğu için ayrıca mobil bankacılık, Cepbank, ATM, ALO kredi destek hattı veya intenet sitelerinden de başvuru yapabilirler. Şubeye gitmeye gerek kalmadan online üzerinden Şekerbank kredi başvurusundan bulunabilirsiniz