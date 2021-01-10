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Şekerbank 2021 yılı kredi kampanyasını duyurdu! Ferahlatan İhtiyaç Kredi Kampanyası!

Şekerbank tarafından 2021 yılının ilk ihtiyaç kredi kampanyası olan Ferahlatan İhtiyaç Kredisi duyuruldu. Nakit ihtiyacını karşılamak üzere araştırmalarına başlayan vatandaşlar ise, Şekerbank Ferahlatan İhtiyaç Kredisi faiz oranları ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

10 Ocak 2021 Pazar 14:14
Şekerbank 2021 yılı kredi kampanyasını duyurdu! Ferahlatan İhtiyaç Kredi Kampanyası!
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Pandemi sürecinde vatandaşlar ekonomik zorluklarını krediler ile gidermeye çalışırken Şekerbank tarafından duyurulan yeni kredi kampanyaları merak edilmeye başladı. Düşük faiz oranı ile dikkat çeken Şekerbank 2021 kredisi pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

2021 Ocak Şekerbank kredi kampanyası

Ekonomik olan zorlanan vatandaşlara sunulan 2021’in ilk Şekerbank kampanyası kapsamında vatandaşlara düşük faiz oranlarına ek olarak esnek ödeme seçenekleri sunulmaya başlandı. Yeni yılın ilk kredisi ile birlikte kredi başvurularında ön şart ve koşul talep edilmeksizin herkesin krediden faydalanabileceği ve nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri belirtildi. Şekerbank’tan kredi kullanabilmek için aranan tek şart ise kredi notunun düşük olmaması.

Şekerbank Ferahlatan İhtiyaç Kredisi kampanyası

100.000 TL’ye kadar kredi çekme imkanı verilen vatandaşlara düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile avantajlı kredi kampanyası duyuruldu. Şekerbank Ferahlatan İhtiyaç Kredisi faiz oranları %1,49 olarak açıklanırken diğer bankalara göre daha düşük olan ihtiyaç kredisi faizi dikkat çekti.

Krediye başvuran vatandaşların kendi ödeme planlarını kendilerinin belirlemesi büyük ilgi çekerken esnek ödeme planları pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 14:14
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şekerbankFerahlatan KrediKampanya2021
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