Şekerbank 2021 yılı kredi kampanyasını duyurdu! Ferahlatan İhtiyaç Kredi Kampanyası!

Pandemi sürecinde vatandaşlar ekonomik zorluklarını krediler ile gidermeye çalışırken Şekerbank tarafından duyurulan yeni kredi kampanyaları merak edilmeye başladı. Düşük faiz oranı ile dikkat çeken Şekerbank 2021 kredisi pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.
2021 Ocak Şekerbank kredi kampanyası
Şekerbank Ferahlatan İhtiyaç Kredisi kampanyası
100.000 TL’ye kadar kredi çekme imkanı verilen vatandaşlara düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile avantajlı kredi kampanyası duyuruldu. Şekerbank Ferahlatan İhtiyaç Kredisi faiz oranları %1,49 olarak açıklanırken diğer bankalara göre daha düşük olan ihtiyaç kredisi faizi dikkat çekti.
Krediye başvuran vatandaşların kendi ödeme planlarını kendilerinin belirlemesi büyük ilgi çekerken esnek ödeme planları pek çok kişi tarafından araştırılıyor.