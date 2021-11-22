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Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) ne iş yapar? 2021 yılında maaşları ne kadar? Maaşları ve iş ilanları

Sayaç Okuma Elemanının ne iş yaptığı ve 2021 yılında ne kadar maaş aldığı ilgilenenler tarafından merak ediliyor. Peki bu iş ile ilgilenenler ne iş yapar ve ne kadar maaş alırlar? İşte konuya ilişkin detaylar...

22 Kasım 2021 Pazartesi 04:08
Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) ne iş yapar? 2021 yılında maaşları ne kadar? Maaşları ve iş ilanları
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Sayaç Okuma Elemanının görev tanımı nedir? Bu ile ilgilenen kişiler nerelerde çalışmaktadır? 2021 yılında Sayaç Okuma Elemanı ne kadar maaş almaktadır. Bu iş ile ilgilenenler hangi bölümden mezun olmalıdır? Bu yazımızda söz konusu iş ile alakalı tüm detayları paylaştık. İşte konuya ilişkin detaylar…

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) görev tanımı nedir?

Sayaç okuma elemanı, abonelerin periyodik olarak belirlenen tarihler içinde adreslerine giderek elektrik harcamalarını endeksör cihazı aracılığı ile faturalandırmasını yapan kişilere denir.

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) maaşı ne kadardır?

Bu iş ile ilgilenen kişiler aylık ortalama 3 bin 160 TL maaş almaktadır. Sayaç Okuma Elemanı minimum 2 bin 826 TL maaş alırken maksimum 3 bin 160 TL maaş almaktadır. Siz de bu iş ile ilgileniyorsanız İŞKUR aracılığı ile ilgili ilanlara başvuru yapabilirsiniz.

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) olmak için hangi bölüm okunmalıdır?

Bahsi geçen işi yapmak isteyenler en az ilköğretim mezunu olmalıdır.

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) hangi görevleri yapar?

Bu iş ile ilgilenen kişiler aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

  • Endeksör cihazına yüklenen adreslere giderek endeks okuma bilgilerini endeksör cihazına kaydetme işlemi,
  • Gidilen adreste müşterilerin sayaç üzerindeki endeks cihazı yardımı ile okutma, tüketim miktarını tespit etme işlemi,
  • Müşteri sayacı üzerindeki son endeksi endeksör cihazının klavyesini kullanarak manuel olarak girişini yapma işlemi,
  • Endeksör cihazına girilen endeks datası GPRS uygulaması ile GSM operatörü üzerinden bilgi işlem ana serverine ulaştırma işlemi,
  • Bilgi işleme ulaşan endeks datası işlemci tarafından hesaplanarak aynı yoldan endeksör cihazında fatura bilgisini tespit etmek, ve fatura basımını gerçekleştirme işlemi,
  • İşlemcinin hesap yapması ile de fatura bilgilerinin ana servere kaydedilmesini sağlama işlemi,
  • Abonelerin  sayaçları okunduğu anda bilgilerin online olarak sisteme geçmesini sağlamak ve anında fatura çıkartma işlemi,
  • Endeksör cihazı ile okunan fatura bilgilerini müşteri adreslerine bırakmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Sayaç okuma elemanı meslek ana grubu nedir?

Bahsi geçen bu mesleğin meslek ana grubu Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerdir.

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bahsi geçen mesleğin meslek alt ana grubu ise Çöpçüler ve Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu nedir?

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) mesleğinin meslek grubu ise Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Birim grubu nedir?

Bahsi geçen mesleğin meslek birim grubu ise Sayaç Okuyucular Ve Otomatik Satış Yapan Makinelerden Para Toplayanlar.

Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) meslek konu

 nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik) mesleğinin meslek kodu 9623.02’dir.


Son Güncelleme: 22.11.2021 04:08
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Anahtar Kelimeler:
MaaşİşçiSayaçokumaelemanı
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