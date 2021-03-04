İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Sanal kart nedir, nasıl oluşturulur? Sanal kart geçerlilik süresi ne kadardır?

Kullanımı günden günde yaygınlaşan sanal kartın ne olduğunu bilmeyen vatandaşlar araştırmalara koyuldu. Online üzerinden yapılan alışverişlerin güvenirliğini sağlayan sanal kart ne işe yarar? Sanal kart oluşturmak isteyen vatandaşlar ne yapmalı? İşte sanal kart hakkında bilinmesi gereken her şey haberimizde

04 Mart 2021 Perşembe 00:09
Sanal kart nedir, nasıl oluşturulur? Sanal kart geçerlilik süresi ne kadardır?
Takip Et:

 

İntenet üzerinden gerçekleşen alışverişlerde sanal kartın kullanımı oldukça yaygınlaşmış durumda. Kredi kartına bağlı olarak paralel çalışan sanal kartların özellikleri kullanıcı tarafından belirlenmektedir.  İntenet alışverişlerinde dolandırıcılık riskini en aza indiren kartlar, sahip olunan kredi kartına bağlıdır.

Sanal kartta kredi kartınızda bulunduğu gibi 16 hane bulunmaktadır. İntenet bankacılığı kullanarak güvenilir şekilde alışveriş yapmanıza yardımcı olan kartlar kredi kartında belirlenen güvenlik kodu geçerli olmaktadır.

Sanal karta aktarılan limit ile istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz.

Sanal kart nasıl alınır?

Kredi kartı başvurusu esnasında sanal kart bilgileri banka tarafından size iletilmektedir. Bu bilgiler ile sanal kart başvurusunda bulunabilir. İntenet veya mobil bankacılığı üzerinden sanal kart için başvuru yapabilirsiniz. Bu işlemler için bankalar hiçbir şekilde ücret talep etmemektedir.

Sanal kart oluşturmak için bankanızın mobil uygulamasına girerek kredi kartı bilgilerini takip ederek sanal kart linki oluştur sayfası karşınıza çıkacaktır. Gösterilen linke tıklandığında sanal kart oluşturabilirsiniz.

Her bankanın sanal kart oluşturma limiti bulunmaktadır. Bazı bankalar 10 tane sanal kart oluşturma hakkı verirken bazı bankalar ise bu rakamı 5’e indirmektedir.

Sanal Kart nasıl kullanılır?

Sanal kartlar kişiye teslim edilirken sıfır limit ile teslim edilmektedir. İçerisinde limit yüklediğiniz zaman online alışverişe başlayabilirsiniz.  Sanal kart kullanım için herhangi bir yıllık ücret

bulunmamaktadır. Kar aidatı bulunmadığı için hiçbir şekilde masraf karşınıza çıkmamaktadır.

Kartı kullanmak istemediğiniz zaman kolaylıkla silinebilme imkânı vardır.  Sanal kart hesap kesim tarihine göre paralellik göstermektedir. Sanal kartta özel indirim veya avantaj, kampanya gibi durumlar olduğu için birçok şeyden faydalanabilirsiniz.

Sanal kartın dezavantajlarına gelecek olursak ilk olarak sanal kartlarda iade miktarı yatırılmamaktadır. Yani intenetten aldığınız ürünü geri iade etmek istediğinizde iade tutarı maalesef sanal karta geri dönmüyor.  Bu gibi durumlarda alışveriş yapılan site için hediye kartı kabul edilmesi gerekmektedir.
 

Sanal kart borcu tanımlı olunan kredi kartına yansıtılmaktadır. Yani sanal kartta yaptığınız ödemelerin borcu tanımlı karta gitmektedir. Sanal kart için herhangi bir borç çıkarılmaz.

Sanal karttan para çekilir mi?

Sanal kart sadece intenet üzerinden alışveriş yapmak için kullanılması uygun olan bir kart türüdür. Sanal kartlardan para çekilmez ya da para gönderilmemektedir. Para çekmek için kredi kartınızı kullanmanız gerekir.

Sanal kartlar genellikle ücretsizdir. Fakat bazı bankalar işlem başına 1 TL gibi bir ücret talep etmektedir.  Sanal kart limitleri kişi tarafından belirlendiği için kartlar genellikle eksiye düşme durumu olmamaktadır.

Sanal kart geçerlilik süresi?

Kişi tarafından belirlenen sanal kartlar geçerlilik süresi 1 saat veya 30 gün arasında değişiklik gösterir. Süre sınırlaması kişi tarafından belirlenmektedir. Uygun görülen saat veya tarihe göre sanal kart otomatik olarak o güne veya saate göre ayarlanır daha sonra sıfırlanır.

Hangi bankalar sanal kart veriyor?

 Birçok banka neredeyse sanal kart vermektedir bu bankalar arasında; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra Akbank ve İş Bankası gibi özel bankalar da müşterilerine sanal kart hizmeti sunuyor.



Son Güncelleme: 04.03.2021 00:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sanal KartKredi KartıLimitOnline
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de satışa çıkarılan hibrit arabalarının fiyatları belli oldu mu?
Türkiye'de satışa çıkarılan hibrit arabalarının fiyatları belli oldu mu?
Uzman er ve erbaş maaşları ne kadar oldu? 2021 askerlik maaşları ne kadar oldu?
Uzman er ve erbaş maaşları ne kadar oldu? 2021 askerlik maaşları ne kadar oldu?
Trendyol mağaza açma ve satış komisyon oranları 2021
Trendyol mağaza açma ve satış komisyon oranları 2021
Sera kredisi nedir? Devlet destekli 2 yıl geri ödemesiz sera kredisi
Sera kredisi nedir? Devlet destekli 2 yıl geri ödemesiz sera kredisi
2021 Güncel bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler kaç para maaş alıyor?
2021 Güncel bekçi maaşları ne kadar? Bekçiler kaç para maaş alıyor?
Öğrenciye kolay kredi veren bankalar ve banka öğrenci kredisi şartları
Öğrenciye kolay kredi veren bankalar ve banka öğrenci kredisi şartları

Popüler Haberler

Sanal kart nedir, nasıl oluşturulur? Sanal kart geçerlilik süresi ne kadardır?
Netflix Alya'nın konusu ve oyuncu kadrosu
Altın ne kadar oldu? 4 Mart 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Mart 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Mart 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 4 Mart 2021 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 4 Mart 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Mart 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 4 Mart 2021 Perşembe
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Mart 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 4 Mart 2021 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Mart 2021 Perşembe
Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? PA.edu.tr bekçilik mülakat sonuçları
Milli Piyango 2021 yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları kaç TL?
Euzu besmele nasıl çekilir? Euzu besmele okunuşu ve anlamı
SRC Belgesi nedir kimler alabilir? Sınava girmeden SRC belgesi alınır mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 14 Ocak yayınlanacak mı? EDHO bu hafta var mı? Yeni bölüm ne zaman?
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Ehliyet nasıl alınır? 2021 Ehliyet almak için belirlenen şartlar
Rüyada tekneye binmek ne demektir? tekneye bindiğini görme rüyasının tabiri ve anlamı
Türkiye'de satışa çıkarılan hibrit arabalarının fiyatları belli oldu mu?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 4 Mart 2021 Perşembe
Emekli maaşını yüksek almak için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşı en yüksek ne kadar olabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.