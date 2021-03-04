Sanal kart nedir, nasıl oluşturulur? Sanal kart geçerlilik süresi ne kadardır?

İntenet üzerinden gerçekleşen alışverişlerde sanal kartın kullanımı oldukça yaygınlaşmış durumda. Kredi kartına bağlı olarak paralel çalışan sanal kartların özellikleri kullanıcı tarafından belirlenmektedir. İntenet alışverişlerinde dolandırıcılık riskini en aza indiren kartlar, sahip olunan kredi kartına bağlıdır.

Sanal kartta kredi kartınızda bulunduğu gibi 16 hane bulunmaktadır. İntenet bankacılığı kullanarak güvenilir şekilde alışveriş yapmanıza yardımcı olan kartlar kredi kartında belirlenen güvenlik kodu geçerli olmaktadır.

Sanal karta aktarılan limit ile istediğiniz gibi alışveriş yapabilirsiniz.

Sanal kart nasıl alınır?

Kredi kartı başvurusu esnasında sanal kart bilgileri banka tarafından size iletilmektedir. Bu bilgiler ile sanal kart başvurusunda bulunabilir. İntenet veya mobil bankacılığı üzerinden sanal kart için başvuru yapabilirsiniz. Bu işlemler için bankalar hiçbir şekilde ücret talep etmemektedir.

Sanal kart oluşturmak için bankanızın mobil uygulamasına girerek kredi kartı bilgilerini takip ederek sanal kart linki oluştur sayfası karşınıza çıkacaktır. Gösterilen linke tıklandığında sanal kart oluşturabilirsiniz.

Her bankanın sanal kart oluşturma limiti bulunmaktadır. Bazı bankalar 10 tane sanal kart oluşturma hakkı verirken bazı bankalar ise bu rakamı 5’e indirmektedir.





Sanal Kart nasıl kullanılır?

Sanal kartlar kişiye teslim edilirken sıfır limit ile teslim edilmektedir. İçerisinde limit yüklediğiniz zaman online alışverişe başlayabilirsiniz. Sanal kart kullanım için herhangi bir yıllık ücret

bulunmamaktadır. Kar aidatı bulunmadığı için hiçbir şekilde masraf karşınıza çıkmamaktadır.

Kartı kullanmak istemediğiniz zaman kolaylıkla silinebilme imkânı vardır. Sanal kart hesap kesim tarihine göre paralellik göstermektedir. Sanal kartta özel indirim veya avantaj, kampanya gibi durumlar olduğu için birçok şeyden faydalanabilirsiniz.

Sanal kartın dezavantajlarına gelecek olursak ilk olarak sanal kartlarda iade miktarı yatırılmamaktadır. Yani intenetten aldığınız ürünü geri iade etmek istediğinizde iade tutarı maalesef sanal karta geri dönmüyor. Bu gibi durumlarda alışveriş yapılan site için hediye kartı kabul edilmesi gerekmektedir.



Sanal kart borcu tanımlı olunan kredi kartına yansıtılmaktadır. Yani sanal kartta yaptığınız ödemelerin borcu tanımlı karta gitmektedir. Sanal kart için herhangi bir borç çıkarılmaz.

Sanal karttan para çekilir mi?

Sanal kart sadece intenet üzerinden alışveriş yapmak için kullanılması uygun olan bir kart türüdür. Sanal kartlardan para çekilmez ya da para gönderilmemektedir. Para çekmek için kredi kartınızı kullanmanız gerekir.

Sanal kartlar genellikle ücretsizdir. Fakat bazı bankalar işlem başına 1 TL gibi bir ücret talep etmektedir. Sanal kart limitleri kişi tarafından belirlendiği için kartlar genellikle eksiye düşme durumu olmamaktadır.

Sanal kart geçerlilik süresi?

Kişi tarafından belirlenen sanal kartlar geçerlilik süresi 1 saat veya 30 gün arasında değişiklik gösterir. Süre sınırlaması kişi tarafından belirlenmektedir. Uygun görülen saat veya tarihe göre sanal kart otomatik olarak o güne veya saate göre ayarlanır daha sonra sıfırlanır.

Hangi bankalar sanal kart veriyor?

Birçok banka neredeyse sanal kart vermektedir bu bankalar arasında; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra Akbank ve İş Bankası gibi özel bankalar da müşterilerine sanal kart hizmeti sunuyor.