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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarına nasıl başvurulur?

Samsun Büyükşehir Belediyesi birçok belediyenin yaptığı gibi kendi vatandaşlarına çeşitli yardımlar yapıyor. Peki Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yardımlarına nasıl başvurulur? Cevabı haberimizde…

31 Aralık 2021 Cuma 14:12
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yardımlarına nasıl başvurulur?
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Birçok belediye kendi sınırları içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlar yapmaya devam ediyor. Bu belediyelerden birisi olan Samsun Büyükşehir Belediyesi de kendi vatandaşına çeşitli yardımlarda bulunuyor. Peki Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yardımlara nasıl başvurulur?

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Yaptığı Yardımlar Nelerdir?

İhtiyaç sahibi aileler Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin hangi yardımları yaptığını merak ediyor. İşte Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu yardımlar:

- Nakit para yardımı

- Eşya yardımı

- Yakacak yardımı

- Yiyecek ve kuru gıda yardımı

- Kırtasiye yardımı

Yardımlara Nasıl Başvurulur?

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı yardımlara başvurmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelerin fakirlik belgeleri ile beraber belediyeye bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etmesi gerekiyor. Yapılan incelemelerden sonra başvurusu kabul edilen aileler belediye yardımlarından faydalanabiliyor. Başvuruların sonuçlanması genelde 15 gün sürüyor. Başvurularını sorgulamak isteyen aileler Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin binasına şahsen gidebilir veya belediyenin resmi intenet sitesini ziyaret edebilirler.

 

 


Son Güncelleme: 31.12.2021 14:12
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Anahtar Kelimeler:
Samsun Büyükşehir BelediyesiYardımSosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı
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