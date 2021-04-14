İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...

Saç ekimi fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılı saç ekimi fiyatları

Saç ekimi birçok kişi tarafından yapılmaktadır. Yapılan işlemlerde, uygulanan tekniklere göre fiyatlarda değişiklik görülmektedir. Merkezlerin genel ortalamasına bakarak sizler için saç ekimi ücretlerini araştırdık. Yeni yılda sizler için saç ekimi ücretleri detaylarla birlikte haberimizde yer verdik.

14 Nisan 2021 Çarşamba 23:10
Saç ekimi fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılı saç ekimi fiyatları
Takip Et:

2021 yılı saç ekimi ücretleri

Ülkemizde en çok tercih edilen saç merkezlerinin  fiyatlarına bakılarak genel fiyatlar düzenlenmiştir. Her saç ekimi fiyatı farklı yerlerde değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun nedeni ise:

*Uygulanan teknik

*Saç ekimi hariç uygulanacak ek uygulamalar

*Gereksin duyulacak Greft sayısı

Aynı merkezde farklı 2 kişi aynı anda fiyat alsa bile farklılık görülebilir. Sizlere aşağıda belirttiğimiz saç ekimi merkezlerinin genel ortalama fiyatlarını gösterdik.

-Acıbadem Hastanesi: 9.000₺

-Asuman Hair Transplant: 15.000 – 20.000₺

-Asmed Hair: Greft başına 2,50€

-AHD Clinic: Greft başına 1€

-Arenamed: 10.000₺

-Bilgehan Aydın: 13.000₺

-Clinic Hair: 8.000₺ – 10.000₺

-Clinicexpert: 8.000₺

-Dr. Muttalip Keser: Greft başına 3,5€

-Dr. Murat Küçüktaş: Greft başına 3₺

-Estecenter: 6.000₺

-Esteworld: 7.000₺

-Emphair: 7.000₺ – 9.000₺

-Estetik Intenational: 6.000₺

-Hermest Saç ekimi: 6.000₺ – 12.000₺

-İlhan Serdaroğlu: 10.000₺ – 15.000₺

-Sibel Ulusan Medical Hair: 3.000€

-Medical Park: 5.000₺ – 10.000₺

-Özgür Nalbant: Greft başına 2,25₺

-Serkan Aygın: 2.200€ – 2.800€

-Serdar Gökrem: 8.500₺

-Şahin Çelik: 9.000₺ – 12.000₺

-Zekeriya Kul: Greft başına 1€

1.Acıbadem saç ekimi fiyatı

Acıbadem saç ekimi ücreti 9.000 TL’den başlamaktadır. Greft sayısı ve teknikler baz alınarak fiyat belirlenmektedir. Saç ekimini plastik ve Rekonstrüktif cerrahlar yapmaktadır. Taksitle ödeme imkânı da bulunmaktadır. Özel saç tedavisi için ekstra 1.000 TL ücret alınmaktadır. 

2.Asuman Hair Transplant saç ekimi fiyatı

Asuman Hair Transplant saç ekimi merkezinde fiyatlar 15 bin 20 bin arasındadır. Tek mega seansında maksimum Greft saç ekim operasyonu yapılmaktadır. Bu yüzden 2 bin Greft içinde 5 bin Greft için de aynı fiyatlar uygulaması yapılmaktadır. Sakal ve kaş ekimi de yapılmaktadır. 

3.Asmed Hair saç ekimi fiyatı

Greft başına belirlenmektedir. Greft başına 2,5€’dur. Dr. Koray Erdoğan’ın katıldığı saç ekimi olarak belirlenmiştir. Alp Bayramoğlu’nun yaptığı saç ekimi Greft başına 1,5 €’dur. Saç ekimi operasyonu İstanbul Ataşehir Asmed Clinic içerisinde yapılmaktadır. 

4.Aranamed saç ekimi fiyatı

Mega seans FUE 10.000 TL’dir. Tek seansta maksimum greft uygulanmaktadır. Serkan Aydın tarafından işlem uygulanmaktadır.  Mega seans tek fiyattır. Fiyat sabit olarak belirlenmiştir. 

5.Bigehan Aydın saç ekimi fiyatı

Saç ekimi fiyatları 13.000 TL’dir. Saç ekim teknikleri bakım ürünleri olarak fiyatta değişiklik görülmektedir. Estetik hizmetleri de vermektedir. Saç ekiminde FUE, DHI, Tıraşsız saç ekimi teknikleri bulunmaktadır. İstanbul Maçka’da gerçekleşmektedir. 

6.Clinicexpert saç ekimi fiyatı

Saç ekimi fiyatı 8.000 TL’dir. Tek mega seansı için geçerlidir. DHI ve FUE teknikleri uygulanmaktadır. Merkezin günde 10’dan fazla işlem yapıldığı görülmektedir. İstanbul Şişli’de hizmet verilmektedir. 

7.Estecenter saç ekimi fiyatı

Saç ekimi fiyatı 6.000 TL’dir. Kullanılan tekniklere göre ücrette değişiklik görülebilir. FUE ve DHI teknikleri uygulanmaktadır. Estetik alanda da hizmet verilmektedir. Özel saç tedavisi, sakal ve kaş ekimi de uygulanmaktadır. İstanbul Şişli’de hizmet vermektedir. 

8.Esteworl saç ekimi fiyatı

Saç ekimi fiyatları 7.000 TL’dir. Greft sayısı ve tekniklere göre fiyatta değişiklik görülebilmektedir. Günde 6-7 fazla saç ekimi yapılmaktadır. Bu yüzden bazı saç ekiminden işlemler başarılı görülemeyebilir. İstanbul Bahçelievler ve Altunizade’de hizmet verilmektedir. 

9.Emphair saç ekimi fiyatı

FUE 7.000 TL ve DHI 9.000 TL’dir. Saç ekimi operasyonda kullanılan tekniklere göre fiyatta değişiklik görülebilmektedir. Verilen ilaçlarda ekstra ücrette istenilmektedir. Ankara ve İstanbul’da hizmet verilmektedir. 

10.Estetik Intenational saç ekimi fiyatı

Saç ekimi 6.000 TL’dir. En bilinen teknik Organik saç ekimi tekniğidir. Tekniklere ve doktorlara göre fiyatta değişiklik görülmektedir. İstanbul Mecidiyeköy’de hizmet verilmektedir. 

11.Hermest saç ekimi fiyatı

FUE için 6.000 TL ve DHI için 12.000 TL’dir. Fiyatlar tekniğe göre belirlenmektedir. Sakal ve kaş ekimi de yapılmaktadır. Altunizade Academic Hospital’da hizmet verilmektedir. Fiyat belirlendikten sonra hiçbir ek masraf talep edilmemektedir. 

12.İlhan Serdaroğlu saç ekimi fiyatı

Saç ekimi fiyatları 10.000 TL- 15.000 TL arasındadır. Saç açıklığına ve greft sayısına göre fiyatta değişiklik görülebilmektedir. Sakal ve kaş ekimi de yapılmaktadır. Estetik cerrahi hizmeti de vermektedir. İstanbul Kadıköy’de hizmet vermektedir. 

13. Medical Park saç ekimi fiyatı

FUE 5.000 TL ve DHI 10.000 TL’dir. Saçta açıklık ve kullanılan tekniğe göre fiyatta değişiklik görülebilmektedir. Estetik alanda da hizmet vermektedir. İstanbul Kadıköy’de hizmet vermektedir. 

14. Serkan Aygın saç ekimi fiyatı

FUE 2.200 € DHI 2.800 €’dur. Bir seansta en fazla 4500 greft saç ekimi uygulanmaktadır. Günde 10 saç ekimi gerçekleştirmektedir. Serkan Aygın kliniğinde işlem yapılmaktadır. Fiyat belirlendikten sonra ek masraf istenilmemektedir. 

15. Zekeriya Kul saç ekimi fiyatı

Greft başına 1 € ücret belirlemektedir. N.I.T ve FUE teknikleri uygulanmaktadır. İstanbul Şişli’de hizmet vermektedir. 



Son Güncelleme: 14.04.2021 23:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Saç EkimiSaçFiyatTeknik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Malı ruhtas gerektirmeyen en iyi karavan fiyatları
Türk Malı ruhtas gerektirmeyen en iyi karavan fiyatları
Herkese en düşük 8 bin 904 TL ödeme yapılacak!
Herkese en düşük 8 bin 904 TL ödeme yapılacak!
Maaşınızın 10 katına kadar faizsiz kredi...
Maaşınızın 10 katına kadar faizsiz kredi...
Barcelona Coin (BAR Token) nedir?
Barcelona Coin (BAR Token) nedir?
Mina Token nedir?
Mina Token nedir?
12 Nisan Bitcoin fiyatları: Bitcoin ne kadar oldu? BTC alış satış fiyatları
12 Nisan Bitcoin fiyatları: Bitcoin ne kadar oldu? BTC alış satış fiyatları

Popüler Haberler

Saç ekimi fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılı saç ekimi fiyatları
Hızlı ve Öfkeli 9 filmi fragmanı yayınlandı
Beni Bırakma dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Masumiyet hangi günler yayınlanıyor? Fox TV Masumiyet tekrar bölümleri ne zaman?
Sadakatsiz Kanal D canlı izle! Sadakatsiz 26. Bölüm tek parça izle - 14 Nisan Sadakatsiz son bölüm
Dündar Bey Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Ragıp Savaş diziye veda etti
Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması jürisi Osman Eğin kimdir?
Benim Adım Melek TRT canlı izle; Benim Adım Melek 61. bölüm yayın izle! Benim Adım Melek 61. bölüm tek parça izle! Benim Adım Melek son bölüm
Andorra’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Masumiyet canlı izle FOX TV; Masumiyet 8. Bölüm 14. Nisan tek parça full izle! Masumiyet son bölüm
Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi amca Cumali rolünü kim oynayacak?
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Emekli ikramiyelerine zam yapılacak mı? 2021 emekli ikramiyesinde son durum gelişmeleri
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? Burak Sergen neden hastanede?
Oruçluyken regl olunca oruç bozulur mu? Adetliyken oruç tutulur mu?
Ramazan duaları ve Türkçe mealleri
Kuranı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Sunucusu Mustafa Cihat Kılıç kimdir?
Kuruluş Osman Dündar Bey ölecek mi?
Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Yağızhan Dikmen yaşı, boyu, sevgilisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.