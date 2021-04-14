Saç ekimi fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılı saç ekimi fiyatları

2021 yılı saç ekimi ücretleri

Ülkemizde en çok tercih edilen saç merkezlerinin fiyatlarına bakılarak genel fiyatlar düzenlenmiştir. Her saç ekimi fiyatı farklı yerlerde değişkenlik gösterebilmektedir. Bunun nedeni ise:

*Uygulanan teknik

*Saç ekimi hariç uygulanacak ek uygulamalar

*Gereksin duyulacak Greft sayısı

Aynı merkezde farklı 2 kişi aynı anda fiyat alsa bile farklılık görülebilir. Sizlere aşağıda belirttiğimiz saç ekimi merkezlerinin genel ortalama fiyatlarını gösterdik.

-Acıbadem Hastanesi: 9.000₺

-Asuman Hair Transplant: 15.000 – 20.000₺

-Asmed Hair: Greft başına 2,50€

-AHD Clinic: Greft başına 1€

-Arenamed: 10.000₺

-Bilgehan Aydın: 13.000₺

-Clinic Hair: 8.000₺ – 10.000₺

-Clinicexpert: 8.000₺

-Dr. Muttalip Keser: Greft başına 3,5€

-Dr. Murat Küçüktaş: Greft başına 3₺

-Estecenter: 6.000₺

-Esteworld: 7.000₺

-Emphair: 7.000₺ – 9.000₺

-Estetik Intenational: 6.000₺

-Hermest Saç ekimi: 6.000₺ – 12.000₺

-İlhan Serdaroğlu: 10.000₺ – 15.000₺

-Sibel Ulusan Medical Hair: 3.000€

-Medical Park: 5.000₺ – 10.000₺

-Özgür Nalbant: Greft başına 2,25₺

-Serkan Aygın: 2.200€ – 2.800€

-Serdar Gökrem: 8.500₺

-Şahin Çelik: 9.000₺ – 12.000₺

-Zekeriya Kul: Greft başına 1€

1.Acıbadem saç ekimi fiyatı

Acıbadem saç ekimi ücreti 9.000 TL’den başlamaktadır. Greft sayısı ve teknikler baz alınarak fiyat belirlenmektedir. Saç ekimini plastik ve Rekonstrüktif cerrahlar yapmaktadır. Taksitle ödeme imkânı da bulunmaktadır. Özel saç tedavisi için ekstra 1.000 TL ücret alınmaktadır.

2.Asuman Hair Transplant saç ekimi fiyatı

Asuman Hair Transplant saç ekimi merkezinde fiyatlar 15 bin 20 bin arasındadır. Tek mega seansında maksimum Greft saç ekim operasyonu yapılmaktadır. Bu yüzden 2 bin Greft içinde 5 bin Greft için de aynı fiyatlar uygulaması yapılmaktadır. Sakal ve kaş ekimi de yapılmaktadır.

3.Asmed Hair saç ekimi fiyatı

Greft başına belirlenmektedir. Greft başına 2,5€’dur. Dr. Koray Erdoğan’ın katıldığı saç ekimi olarak belirlenmiştir. Alp Bayramoğlu’nun yaptığı saç ekimi Greft başına 1,5 €’dur. Saç ekimi operasyonu İstanbul Ataşehir Asmed Clinic içerisinde yapılmaktadır.

4.Aranamed saç ekimi fiyatı

Mega seans FUE 10.000 TL’dir. Tek seansta maksimum greft uygulanmaktadır. Serkan Aydın tarafından işlem uygulanmaktadır. Mega seans tek fiyattır. Fiyat sabit olarak belirlenmiştir.

5.Bigehan Aydın saç ekimi fiyatı

Saç ekimi fiyatları 13.000 TL’dir. Saç ekim teknikleri bakım ürünleri olarak fiyatta değişiklik görülmektedir. Estetik hizmetleri de vermektedir. Saç ekiminde FUE, DHI, Tıraşsız saç ekimi teknikleri bulunmaktadır. İstanbul Maçka’da gerçekleşmektedir.

6.Clinicexpert saç ekimi fiyatı

Saç ekimi fiyatı 8.000 TL’dir. Tek mega seansı için geçerlidir. DHI ve FUE teknikleri uygulanmaktadır. Merkezin günde 10’dan fazla işlem yapıldığı görülmektedir. İstanbul Şişli’de hizmet verilmektedir.

7.Estecenter saç ekimi fiyatı

Saç ekimi fiyatı 6.000 TL’dir. Kullanılan tekniklere göre ücrette değişiklik görülebilir. FUE ve DHI teknikleri uygulanmaktadır. Estetik alanda da hizmet verilmektedir. Özel saç tedavisi, sakal ve kaş ekimi de uygulanmaktadır. İstanbul Şişli’de hizmet vermektedir.

8.Esteworl saç ekimi fiyatı

Saç ekimi fiyatları 7.000 TL’dir. Greft sayısı ve tekniklere göre fiyatta değişiklik görülebilmektedir. Günde 6-7 fazla saç ekimi yapılmaktadır. Bu yüzden bazı saç ekiminden işlemler başarılı görülemeyebilir. İstanbul Bahçelievler ve Altunizade’de hizmet verilmektedir.

9.Emphair saç ekimi fiyatı

FUE 7.000 TL ve DHI 9.000 TL’dir. Saç ekimi operasyonda kullanılan tekniklere göre fiyatta değişiklik görülebilmektedir. Verilen ilaçlarda ekstra ücrette istenilmektedir. Ankara ve İstanbul’da hizmet verilmektedir.

10.Estetik Intenational saç ekimi fiyatı

Saç ekimi 6.000 TL’dir. En bilinen teknik Organik saç ekimi tekniğidir. Tekniklere ve doktorlara göre fiyatta değişiklik görülmektedir. İstanbul Mecidiyeköy’de hizmet verilmektedir.

11.Hermest saç ekimi fiyatı

FUE için 6.000 TL ve DHI için 12.000 TL’dir. Fiyatlar tekniğe göre belirlenmektedir. Sakal ve kaş ekimi de yapılmaktadır. Altunizade Academic Hospital’da hizmet verilmektedir. Fiyat belirlendikten sonra hiçbir ek masraf talep edilmemektedir.

12.İlhan Serdaroğlu saç ekimi fiyatı

Saç ekimi fiyatları 10.000 TL- 15.000 TL arasındadır. Saç açıklığına ve greft sayısına göre fiyatta değişiklik görülebilmektedir. Sakal ve kaş ekimi de yapılmaktadır. Estetik cerrahi hizmeti de vermektedir. İstanbul Kadıköy’de hizmet vermektedir.

13. Medical Park saç ekimi fiyatı

FUE 5.000 TL ve DHI 10.000 TL’dir. Saçta açıklık ve kullanılan tekniğe göre fiyatta değişiklik görülebilmektedir. Estetik alanda da hizmet vermektedir. İstanbul Kadıköy’de hizmet vermektedir.

14. Serkan Aygın saç ekimi fiyatı

FUE 2.200 € DHI 2.800 €’dur. Bir seansta en fazla 4500 greft saç ekimi uygulanmaktadır. Günde 10 saç ekimi gerçekleştirmektedir. Serkan Aygın kliniğinde işlem yapılmaktadır. Fiyat belirlendikten sonra ek masraf istenilmemektedir.

15. Zekeriya Kul saç ekimi fiyatı

Greft başına 1 € ücret belirlemektedir. N.I.T ve FUE teknikleri uygulanmaktadır. İstanbul Şişli’de hizmet vermektedir.