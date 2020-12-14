Saanen keçisi yetiştiriciliği için devlet teşviki var mı?

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kapsamında daha çok süt üretimi yapılmaktadır. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde süt üretiminin en çok olduğu hayvan cinsi Saanen cinsidir. İsviçre’nin Saanen Vadisi’nde görülen bu cins hayvanların ülkemizde de saf veya melez olarak bulunduğu biliniyor.

Yüksek süt vermesiyle bilinen bu cinslerin iklim ve bölgeye uygun şekilde bakılması gerekmektedir. Bu nedenle Saanen keçisi yetiştirmek çok kolay değildir.

Saanen keçisi nasıl bakılır?

Bu hayvanların beslenmesinde doğru rasyonu bulmak adına uzman bir veterinerden destek alınmalıdır. Yüksek verim alınabilmesi için ise beslenme ve bakım konularında uzman kişilerden bilgi alınmalıdır. Besleme cinsiyet ve yaşa göre değişmektedir.

Çiftleşme döneminde beslenme çok önemlidir. 4-6 hafta süren bu dönemde süt keçisi 1- 1,5 kg kuru ot ve 300 gram arpa şeklinde karışık bir yem verilerek beslenmelidir.

Gebelik döneminde yavrunun büyümesi son 1,5 ayda gerçekleşir. Bu nedenle söz konusu dönemde annenin güçlü olması için 600-700 gram yem verilmesi gerekmektedir. Ayrıca 500 ila 800 gram arasında da kuru ot verilmelidir.

Laktasyon dönemi süt veriminde en yüksek süreçtir. Bu dönem 6 ila 8 hafta arasında sürer ve süt verimi 10 aya kadar da sürebilir. Bu dönemde günlük 500 gram karma yem verilmelidir.

Oğlakların beslenmesinde doğum sonraki ilk 3-5 gün çok önemlidir. Oğlakların ilk 12 haftalık sürecinde yarım litreden başlayarak 2 litreye kadar ana sütü verilmesi gerekmektedir. 15 günden sonra ise yeşil ot verilebilir.

Tekelerin beslenmesi için çiftleşme döneminde kuvvetli beslenmesi önemlidir. Bu dönemde verilen yem artırılmalı ve ortalama 500 gram yem verilmelidir.

Saanen keçisi yetiştiriciliğinde hastalıklara karşı koruma

Ağılların temiz tutulması, dezenfeksiyon kurallarına dikakt edilmesi çok önemlidir. Zeminin kuru olması ve gübrenin olabildiğinde çabuk dışarı atılmasına da dikkat edilmelidir. Bu virüslerin uzak tutulmasını sağlar.

Keçi hastalıkları genel olarak şu şekildedir;

Çiçek hastalığı

Şap hastalığı

Kuduz

Ektima

Yumuşak böbrek hastalığı

Yavru atma

Şarbon

Yalancı verem

Keçi ciğer hastalığı

Saanen keçisi yetiştiriciliği karlı bir iş midir?

Yapılan süt üretiminin kaliteli ve bilinçli olması halinde bu keçi türünden yüksek miktarda kar elde edilir. Ancak yapılacak yatırım öncesi;

Yem hazır mı alınacak, üretecek arazi var mı?

Sütün değerlendirileceği tesis mesafesi

Veteriner hizmetlerine ulaşım mesafesi

Personel çalıştırılacak mı gibi soruların iyi değerlendirilmesi ve buna göre hesap yapılması gerekmektedir.

Saanen keçisi özellikleri

Saanen keçileri beyaz renkte ve kısa tüylü olurlar. Dişilerin boynuzu olmaz ve erkekler ortalama 70 kg, dişiler ise 50 kg ağırlığındadır. Laktasyon yani süt verme döneminde günlük ortalama 3 litre süt verilir ki bu çok yüksek bir rakamdır.

Bu keçilerin ortalama fiyatları ise 1000 TL civarındadır. Hazır yeri olanlar 10 tane keçi alarak işe başladıklarında istenen bakım ve yem sevilerinde besleme yaparsa yüksek kazanç elde edebilir.

Saanen keçisi devlet desteği 2020

Devlet küçükbaş hayvancılık kapsamında destek vermektedir. Her yıl damızlık, çiğ süt gibi birçok alanda destekleme ödemeleri yapılıyor. Bu destekler TÜRKVET sistemine kayıtlı olan kişilere verilmektedir.

Devlet desteklerinin yanı sıra devlet ve kamu bankaları başta Ziraat Bankası olmak üzere birçok banka hayvancılık faaliyetleri kapsamında uygun faiz oranı ve uzun vade imkanıyla çiftçilere kredi desteği sağlamaktadır.