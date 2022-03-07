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Rusya-Ukrayna savaşı altın fiyatlarını uçuşa geçirdi!

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş nedeniyle yatırımcının güvenli limanı altın yükselişe geçti. 7 Mart iş gününe yükselme trendinde başlayan gram altının şu sıralar 910 liradan işlem görüyor.

07 Mart 2022 Pazartesi 11:09
Rusya-Ukrayna savaşı altın fiyatlarını uçuşa geçirdi!
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Rusya ordusunun Ukrayna'yı işgal etmesinin 12'inci gününe girilirken, iki ülke arasındaki savaş piyasaları alt üst etmeye başladı. Yatırımcıları her ne kadar kırılgan da olsa en güvendiği limanı olan altının piyasalarda yükseliş trendine girdiği anlaşıldı. 

7 Mart Pazartesi gününe yükselme eğiliminde başlayan ons altının fiyatı şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre bin 983 dolardan işlem görürken, güne artış görerek başlayan gram altının ise 910 liradan satıldığı bildirildi. Piyasalarda çeyrek altının ise bin 489 liradan, Cumhuriyet altınının da 6 bin 058 liradan işlemde olduğu aktarıldı.

 



Son Güncelleme: 07.03.2022 11:09
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