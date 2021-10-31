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Rune Coin ne tür bir kripto paradır? RuneCoin gelecekteki yükselişi ve fiyat tahminleri nasıldır?

Kripto para yükselişi ile birlikte artan kripto para türleri oldukça dikkat çekmekte. Peki Rune Coin varlığı nedir? Detaylı bilgiler haberimizde...

31 Ekim 2021 Pazar 04:26
Rune Coin ne tür bir kripto paradır? RuneCoin gelecekteki yükselişi ve fiyat tahminleri nasıldır?
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Teknolojik ilerleme ile birlikte sanal para olan kripto paralar oldukça yükselişe geçmiş durumdadır. Değişmekte olan Pazar ortamı ile birlikte bu ortama uyum sağlayabilenlerin büyüdüğünü keza uyum sağlayamayanlar ise bitişe geçtiğine tanık olmaktayız. Sizler bu tür bir yatırım olan THORChain ile ilgili fiyat tahminlerini yapacak ve bunu yorumlayacağız.

Rune Coin

THORChain kullancılar için bu süreç içerisinde bir ağ vasıtasıyla varlıklarını arttırmalarını, değiş-tokuş yapmalarını sağlamakta olan bir likidite protokolü olduğunu söylemek mümkündür. Piyasada oplan fiyatlar havuz içerisinde varlıkların oranları aracılığı ile korunmaktadır.

THORChain platformu içersinde Rune bir yardımcı program olarak söylenebilir. Bununla birlikte bir para birimi olduğunu söylemek de mümkündür.

Rune Coin geleceğinde neler bekliyor?

Bu para birimi için şuan bir düşüş olduğunu görsek de belli olmayan ve dalgalanan piyasa içerisinde gelecek için artış  yaşanabileceğini söyleyebiliriz. THORChain son bir gün içerisinde yüzde iki oranından fazla bir düşüş sergilemiş olsa da şuan mevcut pazarda on dolar üzerinden işlem görmektedir. Uzun süreli yatırımcılar için faydalı bir yatırım olduğunu ve uzun sürede de kazandırdığını söyleyebiliriz. Rune de meydana gelen fonlar ve risk alma kapasites i üzerinden yatırımların yapılabileceğini söyleyebiliriz.

Bu varlık piyasada değerini kaybediyor olarak gözlemleniyor olsa da yakın gelecekte bir yükselme yaşayabilir. Bu birimin hacim ve piyasasındaki değeri gelecek için umut vaat edici ve güçlü bir şekilde yükselişe gideceğini göstermekte.

Bu coin türünün yükselişinin sebepleri oldukça merak ediliyor. Bununla ilgili şunları söylemek doğru olabilir,bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı ve bunun ardından BTC dominasında bir düşüş meydana geldi. Yani yatırımcı olanlar paralarını bitcoinden alarak altcoinlere aktardı. Bundan dolayıdır ki ilerleyen zamanlar içerisinde altcoinler puanlanmaya devam edecek.

2021 ve 2025 yılları arasında THORChain ile ilgili fiyat tahminleri nelerdir?

Sistem içerisinde yaşanan mühim gelişmeler bu coin türününde fiyatlarını etkilemiş ve bu da önümüzde olan yıllar içerisinde buna umut yüklenmesini sağlamıştır.

THORChain birimine genel bir bakış ile birlikte fiyat analizleri

Kripto para

THOR zinciri

Borsa sembolü

Rune

Rune coin fiyatı

10,39

Fiyat değişimi 24 saatte

+%32,26

Fiyat değişimi 7 gün

+%35,87

Piyasa değeri

2,461,460,420 dolar

Dolaşan tedarik

225,410,215 rune

İşlem hacmi

292,051,339 dolar

Tüm zamanların en yükseği

21.26 dolar

Tüm zamanlaarın en düşüğü

0,007939 dolar

THORChain büyüme oranı

%33659,47

 

Yatırımcıların bu alanda mevcut avantajları nelerdir?

Bu varlığın yanında olan yatırımcıların bu coinin fanatiği olmaları için bir çok geçerli sebep mevcut. Çünkü THORChain dinamikliğe sahiptir. Geliştiricileri oldukça yetenekli ve yeniliğe açık olan mühendislerden oluşmaktadır. Burada herhangi bir kimsenin müdahalesine ihtiyaç duymadan yatırımınızı yapabilir ve bunun takibini de bizzat kendiniz üstlenebilirsiniz.

Burada mevcut olan işlem hızının oldukça yüksek olmasından ötürü gerek olmayan maliyetleri ortadan kaldırması oldukça güzel bir yönüdür. Önemli olan bir diğer ayrıntı ise sabit para sunmasının büyük bir avantaj  olmasıdır.

THORChain için uzman tarafından yapılan fiyat tahminleri

Kripto para birimlerinin oldukça dalgalı bir sistemde ilerlediğini biliyoruz ve buda diğer altcoinleri de etkiliyor ancak bahsi geçen coin biriminde sıkı güvenlik protokollerinin yanı sıra gelişmiş algoritmasının olması yatırımlarının değerlenmesi konusunda oldukça önemli bir aktör.

 


Son Güncelleme: 31.10.2021 04:26
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Anahtar Kelimeler:
RunecoinParaKripto
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