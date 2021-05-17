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Robert Kiyosaki Bitcoin'in düşüş nedenini açıkladı

Elon Musk’ın açıklamaları sonrasında dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin sert bir düşüşe geçti. Ünlü milyarder Robert Kiyosaki Bitcoin açıklamasında bulundu.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:22
Robert Kiyosaki Bitcoin'in düşüş nedenini açıkladı
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Son dönemlerde ülkemizde ve dünya genelinde kripto paralara çok büyük bir ilgi var. Ülkemizde kripto para borsalarına üye olanların sayısı 2 milyon kişiyi geçmiş durumdadır. Ayrıca borsalar son dönemlerde büyük bir düşüş yaşanmaktadır. Elon Musk’ın açıklamaları sonrasında dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin sert bir düşüşe geçti. Ünlü milyarder Robert Kiyosaki Bitcoin açıklamasında bulundu.

Bu açıklamalardan sonra Bitcoin 43 bin 522 bin dolara kadar geriledi. Türk Lirası ile 367 bin 478 Türk Lirası oldu. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan ünlü milyarder Robert Kiyosaki Bitcoin konusunda yaşanan düşüşleri Amerikan Merkez Bankası FED’e bağladı. 2021 yılında 7 trilyon dolar para basıldığından Bitcoin konusunda düşüş yaşandığı ifade edildi.


Son Güncelleme: 17.05.2021 10:22
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Anahtar Kelimeler:
Robert KiyosakiBitcoin
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