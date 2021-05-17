Robert Kiyosaki Bitcoin'in düşüş nedenini açıkladı

Son dönemlerde ülkemizde ve dünya genelinde kripto paralara çok büyük bir ilgi var. Ülkemizde kripto para borsalarına üye olanların sayısı 2 milyon kişiyi geçmiş durumdadır. Ayrıca borsalar son dönemlerde büyük bir düşüş yaşanmaktadır. Elon Musk’ın açıklamaları sonrasında dünyanın en büyük kripto parası olansert bir düşüşe geçti. Ünlü milyarderBitcoin açıklamasında bulundu.

Bu açıklamalardan sonra Bitcoin 43 bin 522 bin dolara kadar geriledi. Türk Lirası ile 367 bin 478 Türk Lirası oldu. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan ünlü milyarder Robert Kiyosaki Bitcoin konusunda yaşanan düşüşleri Amerikan Merkez Bankası FED’e bağladı. 2021 yılında 7 trilyon dolar para basıldığından Bitcoin konusunda düşüş yaşandığı ifade edildi.