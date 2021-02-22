Ripple (XRP) ile SEC arasındaki dava ne zaman? Ripple SEC arasındaki dava sonrası neler olur?

Ripple tarafından XRP adıyla çıkarılan kripto para birimi, son zamanlarda yükselişe geçerek yatırımcıların ilgi odağı olmuştu.

ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu (SEC), geçen sene aralık ayında XRP kripto para birimini menkul kıymet olarak tanımladığını ve geliştirici Ripple’a 1.3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapması nedeni ile dava açmıştı.

Bunun yanı sıra OSL, Beaxy, CrossTower gibi kripto para borsaları, dava sonuçlanmadan XRP kripto para birimini listelerinin dışına çıkarmış ve işlemleri durdurmuştu.

Açılan dava ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’nde gerçekleşecek. Dava tarafları ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple Labs’tır.

SEC’in açtığı dava sonucu Riple’ın aleyhine olduğu takdirde, XRP önümüzdeki günlerde zor zamanlar geçirecek.

CoinMarketCep verilerinin açıklamalarına göre XRP neredeyse 24 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. 22 Şubat 2021 13.15 itibari ile 1 Ripple’ın değeri 0,56 dolardan ve 3,96 TL’den işlem görmektedir.