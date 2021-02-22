İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Ripple (XRP) ile SEC arasındaki dava ne zaman? Ripple SEC arasındaki dava sonrası neler olur?

ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple Labs arasında geçen kripto para davası bugün görülecek. Dava sonucu Ripple'ın aleyhine olursa zor günler onları bekliyor. İşte detaylar...

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:21
Ripple (XRP) ile SEC arasındaki dava ne zaman? Ripple SEC arasındaki dava sonrası neler olur?
Takip Et:

Ripple tarafından XRP adıyla çıkarılan kripto para birimi, son zamanlarda yükselişe geçerek yatırımcıların ilgi odağı olmuştu.

ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu (SEC), geçen sene aralık ayında XRP kripto para birimini menkul kıymet olarak tanımladığını ve geliştirici Ripple’a 1.3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapması nedeni ile dava açmıştı.

Bunun yanı sıra OSL, Beaxy, CrossTower gibi kripto para borsaları, dava sonuçlanmadan XRP kripto para birimini listelerinin dışına çıkarmış ve işlemleri durdurmuştu.

Açılan dava ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’nde gerçekleşecek. Dava tarafları ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Ripple Labs’tır.

SEC’in açtığı dava sonucu Riple’ın aleyhine olduğu takdirde, XRP önümüzdeki günlerde zor zamanlar geçirecek.

CoinMarketCep verilerinin açıklamalarına göre XRP neredeyse 24 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. 22 Şubat 2021 13.15 itibari ile 1 Ripple’ın değeri 0,56 dolardan ve 3,96 TL’den işlem görmektedir.



Son Güncelleme: 22.02.2021 14:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SECRıppleKriptopara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar oldu?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bitcoin bugün ne kadar oldu? 20 Şubat 2021 Cumartesi Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar?
Bu gece gözler dolarda olacak
Bu gece gözler dolarda olacak
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Engelli ÖTV indirimi şartları nelerdir? ÖTV indirimi hesaplama
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Yeni esnafa devletten tam destek! Esnaf hibe ve kredi desteği nasıl alınır?
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor
Garanti BBVA 100.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor

Popüler Haberler

Esnaf Kefalet Kredisi alma şartları nelerdir? 2021 Esnaf kefalet kredisi limiti ne kadardır?
Erken emeklilik mümkün mü? 2021 Kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir!
3179 Nitelik kodu nedir? 3179 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
Yeşil enerji tarifesi nedir? Yeşil enerjinin avantajları nelerdir?
Maddi geliri iyi olmayan vatandaşa Pandemi ile mücadele destek paketi ile maddi yardım!
Akıcı ve çok okunan mutlaka okunması gerekenler kitaplar
İnternet üzerinden oynanan oyunların olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2021 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
Banka kredi borcu 3 ay nasıl ertelenir? Erteleme şartları ve faiz oranları nedir?
Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2021 Evde bakım maaşı miktarı
2020 EKPSS Ne zaman yapılacak? EKPSS başvuru ve kura tarihleri ne zaman belli olacak?
KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu?
Acil krediye ihtiyacım var! ne yapabilirim?
Yapay yılbaşı çam ağacı fiyatları ne kadar, kaç TL?
Kargolar yılbaşında açık mı, çalışacaklar mı?
Kanal 7 Güz Masalı tekrar bölümleri ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?
Evde bakım maaşı almak için gerekli evraklar nelerdir? Evde bakım maaşı almanın şartları 2021
Yıpranan saça evde yapılabilecek maske tarifleri 2021
Şekerbank çiftçi güncel faiz oranları ne kadar oldu? 22 Şubat 2021 Pazartesi
Çukur Seren karakterini kim canlandırıyor? İrem Sak biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Menajerimi Ara Emrah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.