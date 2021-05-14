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Ripple XRP 14 Mayıs 2021 saat kaçta? Ripple XRP-SEC mahkeme kararı ne zaman açıklanacak?

Sec ve Ripple Xrp davasında bir gelişme henüz yok ve dava süreci devam ediyor. Geçen haftalarda yapılan toplantının ardından tekrar dava süreci gündeme geldi. Yeni bir dava açılması bekleniyor. Sec ve Ripple Xrp davası ne zaman olacak? Merak edilen her şey haberimizde yer alıyor.

14 Mayıs 2021 Cuma 15:29
Ripple XRP 14 Mayıs 2021 saat kaçta? Ripple XRP-SEC mahkeme kararı ne zaman açıklanacak?
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Kripto para meraklılarının bu işe aşina olduğunu biliniyor. Ripple XRP ve Sec davası gündeme bomba gibi düşen gelişmelerden biridir. 

ABD Menkul Kıymetler Borsası'nın (SEC), Ripple karşı açtığı davada farklı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ripple fiyatı yukarı doğru çıkma yaşıyor.

Serbest piyasada Ripple almak için vereceğiniz miktar, 11.67 TL'dir. Ayrıca dolar olarak 1 Ripple 1.41 dolara denk gelir. Son 24 saatte Ripple fiyatı yüzde -3.33 değişim gösterdi. Şu zaman dilimi içerisinde 11.67 TL'den işlem görüyor. 

Ripple ile SEC arasında görülen davada gelişmeler devam ediyor. XRP satışlarının menkul kıymet olup olmadığı kararlar üzerinde tartışmalar devam ediyor. Amerikan Menkul Kıymetler Borsası, Ripple ortakları ve diğer ülke borsalarından bilgi akışı sağlamak amacıyla istenilen mutabakat zaptı konusunda hala bir karar verilmediğini ifade etti.

Küresel ödeme ağı olarak nitelendirilen Ripple, saniyede gönderim yapar. Dünya genelinde bir ödeme ağı olan Ripple, birçok banka ile ortak çalışma içindedir. 


Son Güncelleme: 14.05.2021 15:29
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Anahtar Kelimeler:
SECRipple XRPMahkeme Sonucu
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