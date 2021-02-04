Ria para transferi nasıl yapılır? Ria anlaşmalı bankalar

Ria Para Transferi, para havalesi sağlayan bir para transfer şirketidir. Euronet Worldwide, Inc.'in bir yan kuruluşu olan Ria, merkezi Kalifoniya, Buena Park'ta olup, bölge ofisleri Madrid, Londra, Kuala Lumpur, Dakar ve diğerleri arasındadır. Ria dünyada ilk üçte yer alan en büyük para transferini gerçekleştiren bir sistemsel bir bankadır. Türkiye de bazı anlaşmalı banklar Ria ile iletişimde olup ülkemizde de oldukça kullanılmakta.Ria’nın en büyük özelliklerinden biri dünya üzerinden 300.000 den fazla para yatırma ve para çekebilecek şubelerinin olması. Yurtdışındaki iş adamlarının da dahil olduğu bu sisteme oldukça değer verilmekte.

Ria Para Transferi Nasıl Yapılır?

Genelde başka ülkelerle deki kişiler ile para alım ve ödeme gibi işlemleri gerçekleştiren ria bu işlemleri çok kısa bir sürede gerçekleştiriyor. Türkiye de Ria’nın sadece Vakıfbank ile anlaşması bulunmakta.

Ria ile para işlemlerini gerçekleştirmek için şu yolları izlemeniniz gerekmektedir.

 Ria ile transfer yapmak için doldurmak zorunda olduğunuz para transferi formunu doldurun,

 Kimlik belgeniz ile birlikte doldurduğunuz formu banka gişe yetkilisine teslim etmelisiniz,

 Bu aşamadan sonra transfer işlemleri bilgisayar üzerinden gişe yetkilisi tarafından yapılır,

 Yatırılacak / gönderilecek tutar da gişe yetkilisine teslim edilir.

Daha sonra yetkili müşteri temsilcisi sizden size 11 haneden oluşan bir PIN kodu itham edecek. Bu kodu para işleminizin gerçekleştirmek istediğini tarafla paylaşarak karşı taraftaki kişi bu kod ile para çekme işlemini gerçekleştirebilecek.