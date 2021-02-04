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Ria para transferi nasıl yapılır? Ria anlaşmalı bankalar

Ria Türkiye’de ki bankalarla anlaşarak yurt dışı para alıp-göndermek için kullanılan bir banka türüdür. Peki, Türkiye’ de Ria hangi banklar ile anlaşma halinde sizin için araştırdık ve derledik detaylar ve daha fazlası haberimizde…

04 Şubat 2021 Perşembe 18:26
Ria para transferi nasıl yapılır? Ria anlaşmalı bankalar
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Ria Para Transferi, para havalesi sağlayan bir para transfer şirketidir. Euronet Worldwide, Inc.'in bir  yan kuruluşu olan Ria, merkezi Kalifoniya, Buena Park'ta olup, bölge ofisleri Madrid, Londra, Kuala Lumpur, Dakar ve diğerleri arasındadır. Ria dünyada ilk üçte yer alan en büyük para transferini gerçekleştiren bir sistemsel bir bankadır. Türkiye de bazı anlaşmalı banklar Ria ile iletişimde olup ülkemizde de oldukça kullanılmakta.Ria’nın en büyük özelliklerinden biri dünya üzerinden 300.000 den fazla para yatırma ve para çekebilecek şubelerinin olması. Yurtdışındaki iş adamlarının da dahil olduğu bu sisteme oldukça değer verilmekte.
 

Ria Para Transferi Nasıl Yapılır?

Genelde başka ülkelerle deki kişiler ile para alım ve ödeme gibi işlemleri gerçekleştiren ria bu işlemleri çok kısa bir sürede gerçekleştiriyor. Türkiye de Ria’nın sadece Vakıfbank ile anlaşması bulunmakta.
 

Ria ile para işlemlerini gerçekleştirmek için şu yolları izlemeniniz gerekmektedir. 

 Ria ile transfer yapmak için doldurmak zorunda olduğunuz para transferi formunu doldurun,

 Kimlik belgeniz ile birlikte doldurduğunuz formu banka gişe yetkilisine teslim etmelisiniz,
 Bu aşamadan sonra transfer işlemleri bilgisayar üzerinden gişe yetkilisi tarafından yapılır,
 Yatırılacak / gönderilecek tutar da gişe yetkilisine teslim edilir.
Daha sonra yetkili müşteri temsilcisi sizden size 11 haneden oluşan bir PIN kodu itham edecek. Bu kodu para işleminizin gerçekleştirmek istediğini tarafla paylaşarak karşı taraftaki kişi bu kod ile para çekme işlemini gerçekleştirebilecek.
 

Ria'dan  gelecek olan para için çekebilme işlemleri

 
Ria para çekim noktalarında kolaylıkla şu sıralamayı takip ederek para çekim işlemleriniz tamamlayabilirsiniz.
 Gönderici kişinin ilettiği 11 haneli pin kodu Ria para çekme noktalarında (ATM’de) tuşlanır,
 Tutar bilgisi girişi yapılır (Tutar bilgisi de iletilmelidir.)
 Daha sonra para çekme işlemi tamamlanır ve dekont alınır.
 

Ria hangi bankalarda var?

 VakıfBank
 Vakıf Katılım Bankası
PTT
 

Ria para transferi komisyon kesim oranı

Ria sisteminin her bankada olduğu gibi tabi bir komisyon payı alma hakkı vardır. Ria ile işlem gerçekleştirmek istediğiniz bankalar Türkiye’de kısıtlı olmasına rağmen büyük bir istek bulunmakta. Ria’nın belirlemiş olduğu komisyon oranları  bu bankalar tarafından tahsil edilir. 
RIA Transfer Komisyon Oranları
 1 – 100 USD Arası: %10
 100 – 200 USD Arası: %12
 200 – 400 USD Arası: %16
 400 – 5.000 USD Arası: Transfer tutarının %4’ü kadar
 1 – 100 EURO Arası: %10
 100 – 200 EURO Arası: %12
 200 – 400 EURO Arası: %16
 400 – 5.000 EURO Arası: Transfer tutarının %4’ü kadar
TL, USD ve Euro para cinsleri için belirlenen komisyon oranları aynıdır. 400 USD/EURO üzerinde kalan tüm tutarlar için belirlenen komisyon oranı, yapmak istediğiniz transfer tutarının %4’ü olarak hesaplanmaktadır.


Son Güncelleme: 04.02.2021 18:26
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Anahtar Kelimeler:
RiaBankaVakıfkatılımPttParaYurtdışı
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