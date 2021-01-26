Restoran açmak isteyenlere KOSGEB’den destek

Neredeyse güncelliğini kaybetmeyecek meslekler arasında olan Lokanta, restoran gibi işyerleri için bunların KOSGEB’den onay alması gerekiyor. Eğer sizlerin de restoran açma gibi düşüncenizi var ise KOSGEB’e başvuru yapıp kredi yardımında bulunan bankalara müracaat sağlayabilirsiniz. Bu konuda daha çok kadın girişimcilerin desteklendiği iş yerleri için önek bir iş planı hazırlanıp 150 bin TL kadar destek alabilmektedirler. Yeni düzenleme ile birlikte geleneksel girişimciler için 60 bin TL, ileri girişimciler için 370 bin TL tutarında destek sağlanmaktadır.

Restoran kredisi veren bankalar ve KOBİ avantajları nelerdir?

Bu işe başlamayı düşünüyorsunuz fakat bir birikiminiz yok ise kredi alarak bu işe adım atabilirsiniz. Bunun için de kredi alacağınız bankaya açacağınız ya da yürüteceğiniz işletmenin evraklarını vermeniz gerekecek. Ardından da ticari KOBİ kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. Ticari kredi almak isteyen kişilerin iş yerlerinin açılmış olması gerektiği şartı bulunmaktadır. Kredi çekmek istediğiniz takdirde bir borcunuz yok ise rahat bir şekilde kredi alabilirsiniz.

Açılacak restoran için gerekenler

Restoran açma fikrini kesinleştirdiğiniz fakat yeterli biri birikiminizin olmadığı durumda bankadan para çekmek zorunda kalacaksınız ve giderlerinizi önceden belirlemenizde fayda var. İş yerinizde ihtiyaç olacak en önemli malzemeler başlıca şu şekildedir; olmazsa olmazlardan masa sandalye takımı, buzdolabı ve soğutucu, ocaklar ve pişirme için kullanılacak gerekli araç gereçler, yemekler yapmak için gerekli takım desteği, açık büfe ünitesi ve bulaşık yıkamak için gerekli malzemeler başlangıç kısmında olması gerekenler arasında yer almaktadır. Sadece bu malzemeler değil bunlar dışında birçok malzemeye ihtiyaç duyulmaktadır onlar da kısaca; çalışma tezgâhı, tabaklar, davlumbaz, servis arabaları, tencereler ve aklınıza gelecek diğer malzemeler…

KOSGEB Kredi başvurusu için

Girişimcilik kursuna kayıt olmanız gerekiyor. Eğer girişimcilik sertifikası olan biri var ise yakınlarınızda onunla da başvuru yapabilirsiniz.

İşletmeyi açmadan iş plan ön başvurunuzu yapın ki incelenen plan sonucunda olumlu veya olumsuz dönüşü alabilesiniz. Onaylı bir şekilde dönüş yapıldığında belgeleriniz ile birlikte vergi dairesinden yürüteceğiniz işletmenin açılışını gerçekleştirin.

Ardından işletmeniz için gerekli harcamaları yapın ve bütün faturaları alın. Almış olduğunuz faturalar ile birlikte KOSGEB’e sunum yapın ve almak istediğiniz kredi desteğini alın.

KOSGEB’den aldığınız ödeme sizin harcamalarınıza yeterli gelmediyse, Akbank, İş Bankası, Vakıfbank, Halk Banaksı, Ziraat Banaksı, Denizbank, QNB Finansbank’tan da Restoran açmak için kredi başvurusu yapabilme imkânınız bulunmaktadır.

Vakıfbank’la işyeri açma

Finansman desteği almak istediğiniz banka Vakıfbank ise, işyeri açma sicilinin olumlu olması halinde işyeri açma kredisi desteğinden faydalanabileceksiniz. 60 aya varan vade ile aylık faiz oranın %0,95 üzerinden kredi kullanılacak. Ekspertiz ücreti ise 1,100 TL ve dosya masrafı da 250 TL tutarında belirlenmiştir. İşyeri açmak için kredi başvurusunda gerekli evraklar aşağıdaki gibidir;

TC kimlik kartı ve fotokopisi, İkametgâh belgesi, Ekspertiz raporu, Taşınmaz mülke ait tapu fotokopisi ve İskân belgesi gerekmektedir. Bu belgeleriniz hazır olduğu takdirde bankaya giderek finansman desteği almak için başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.