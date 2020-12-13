Renault Twizy, Zoe Life, Renault Clio, Megane, Talisman, Koleos,Capture, Kadjar, Megane'ın tüm opsiyonlarına ait Aralık 2020 ayı fiyat listesi tablosu

Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Renault, Aralık ayı fiyat listesini alıcıları ile paylaştı. Türkiye’deki binlerce kullanıcısı ile en çok satın alınan modelleri üreten dev firma Renault, Aralık ayında araçlarını hangi fiyatlar üzerinden satışa çıkardığını duyurdu. Dev firmadan yayımlanan fiyat listesinde Twizy, Zoo Life, Clio, Megane, Symbol, Captur, Kadjar, Talisman ve Koleos gibi çokça tercih edilen binek otomobillerin yanı sıra Traffic, Master ve Kangoo gibi ticari araçlar da yer aldı. Aşağıdaki kısımda Renault kapsamında duyurulan Aralık fiyat listesine göre modellerin ücretleri yer alıyor.

Renault Twizy Aralık satış fiyatı

Model Şanzıman Yakıt Fiyat Renault TWIZY Urban Otomatik Elektrik -

Renault Zoo Aralık satış fiyatı

Model Şanzıman Yakıt FiyaRenaultt Zen 80 kW Z.E. 50 Otomatik Elektrik 392.900

Renault Clio Aralık satış fiyatı

Yeni Clio’nun model seçeneklerine bakıldığında 72 bg 95 Nm tork ortaya koyan 3 silindirli 1.0 Sce, 100 bg güç ve 160 Nm tork ortaya koyan 3 silindirli 1.0 TCe, 130 bg güç ve 240 Nm tork ortaya koyan 1.3 TCe, 85 bg güç ve 220 Nm tork ortaya koyan 1.5 Blue dCİ, 115 bg güç ve 260 Nm tork ortaya koyan 1.5 Blue dCİ motor seçenekleri bulunmaktadır.

Yeni Clio modeller ve fiyatları

Model Şanzıman Yakıt Fiyat Renault Clio Joy 1.0 SCe 72 bg Manuel Benzin 152.900 Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg Otomatik Benzin 183.900 Renault Clio Joy 1.5 Blue dCi 85 bg Manuel Benzin 207.900 Renault Clio Touch 1.0 TCe 100 bg Manuel Dizel 179.900 Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg Otomatik Benzin 193.900 Renault Clio Touch 1.3 TCe EDC 130 bg Otomatik Benzin 209.900 Renault Clio Touch 1.5 Blue dCi 115 bg Manuel Benzin 217.900 Renault Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg Otomatik Dizel 209.900 Renault Clio Icon 1.3 TCe EDC 130 bg Otomatik Benzin 226.900 Renault Clio Icon 1.5 Blue dCi 115 bg Manuel Dizel 286.900

Ayrıca bu fiyat listesine ek olarak kampanyalı model olarak Clio Joy 0.9 TCe 90 beygirlik manuel benzinli model 137.900 TL fiyat karşılığında satışa sunulmuştur. Yukarıdaki kısımda sıralanan modellere ek olarak tercih edilen opsiyonlar da araç fiyatının üzerine eklenmektedir. Aşağıdaki kısımda Clio modeli için sunulan opsiyonlar ve ücretleri yer almaktadır.

Donanım Opsiyon Fiyat Joy, Touch, Icon Metalik Renk 1.500 Joy Görüş Paketi 1.500 Touch, Icon Ön Sis Farlar 750 Touch Özel Renk 1.750 Touch, Icon Kablosuz Şarj Özelliği 1.250 Icon Full R.S. Line Paketi 11.000 Icon 9,3'' EASY LINK bilgi, eğlence, navigasyon sistemi 6.500 Icon Sürüş Destek Paketi 7.250 Icon R.S. Line İç Kişiselleştirme 750 Icon Parlak Siyah Sütunlar 1.000

Clio Sport Aralık fiyat listesi

Clio Sport modeli kapsamında sunulan paketlere bakıldığında ise yqalnızca Clio Sport Tourer 5 ileri manuel şanzıman seçeneği ile satıldığı görülmektedir. Joy ve Touch donanım paketleri ile satın alınabilen Clio Sport Tourer fiyatı aşağıdaki gibidir.

Model Şanzıman Yakıt Fiyat Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg Manuel Benzin 140.900

Renault Captur Aralık fiyatları

5 değişik motor seçeneği ile satışa sunulan Captur, zengin donanım listesi ile de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Araç 100 bg güç ve 160 Nm tork ortaya koyan 3 silindirli 1.0 TCe, 130 bg güç ve 240 Nm tork ortaya koyan 1.3 TCe, 155 bg güç ve 270 Nm tork ortaya koyan 1.3 TCe, 95 bg güç ve 240 Nm tork ortaya koyan 1.5 Blue dCi ve 115 bg güç ve 260 Nm tork ortaya koyan 1.5 Blue dCi motor seçenekleriyle tercih edilebilmektedir.

Geniş bagajı ve yerden yüksek yapısı ile SUV araç sevenlerin gözdelerinden biri olan Captur, aynı zamanda yolcuların konforunu da ön planda tutan bir modeldir. Aşağıdaki kısımda Captur’un fiyat listesi yer almaktadır.

Model Şanzıman Yakıt Fiyat Joy 1.0 TCe 100 bg Manuel Benzin 211.900 Joy 1.3 TCe EDC 130 bg Otomatik Benzin 292.900 Joy 1.5 Blue dCi 95 bg Manuel Dizel 294.900 Touch 1.3 TCe EDC 130 bg Otomatik Benzin 304.900 Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Otomatik Dizel 325.900 Icon 1.3 TCe EDC 130 bg Otomatik Benzin 325.900 Icon 1.3 TCe EDC 155 bg Otomatik Benzin 329.900 Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Otomatik Dizel 346.900

Kapsamındaki birçok opsiyon çeşidi ile alıcıların araçlarını özelleştirmelerine imkan sağlayan Captur, aşağıdaki seçenekleri sunuyor.

Donanım Opsiyon Fiyat Joy.Touch. İcon Metalik Renk 1.750 Joy Arka Park Sensörü 1.000 Touch 4.850 Touch 2.000 Touch Kablosuz Şarj Özelliği 1.500 Touch Çift Renk Gövde ve Tavan 2.000 Touch 7'' Easy Link Navigasyon 4.500 İcon Elektrikli Açılır Cam Tavan 13.500 İcon Eller Serbest Park Destek Paketi 5.500 İcon Sürüş Destek Paketi 14.250 İcon 9,3'' Easy Link Bilgi, Eğlence ve Nav. Sistemi 7.750 İcon 10'' Dijital Sürücü Ekranı 3.250 İcon 18'' Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Gri Jant 4.250

Renault Megane Sedan Aralık fiyatları

Renault ailesinin en çok tercih edilen modellerinden olan Megane Sedan kapsamında iki farklı versiyon satışa sunulmaktadır. Bunlardan ilki 140 beygir ve 240 tork üreten 1.3 TCe turbo benzinli model ile 115 beygir ve 260 tork üreten 1.5 dCi dizel motordur. İki versiyonda da 6 ileri manuel ve EDC 7 ileri çift kavramalı yarı otomatik şanzıman kullanılmaktadır. Aracın en çok tercih edilen modellerden olması nedeniyle birçok donanım opsiyonu da bulunmaktadır.

Model Şanzıman Yakıt Fiyat Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg Manuel Benzin 200.900 Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg Otomatik Benzin 286.900 Megane Sedan Joy Blue 1.5 dCi 115 bg Manuel Dizel 281.900 Megane Sedan Joy Blue 1.5 dCi EDC 115 bg Otomatik Dizel 305.900 Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg Otomatik Benzin 301.900 Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg Otomatik Dizel 319.900 Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg Otomatik Benzin 316.900 Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 110 bg Otomatik Dizel 356.900

Opsiyon listesi

Donanım Opsiyon Fiyat Joy, Touch, Icon Metalik Renk 2.000 Joy 1.750 Touch 17'' Alüminyum Alaşımlı Jantlar 3.750 Touch Ön Sis Farları 1.000 Touch, Icon Eller Serbest Bagaj Sistemi 2.000 Icon Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan 14.000 Icon 18'' Alüminyum Alaşımlı Jantlar 4.250 Icon Siyah Deri Döşeme 11.000 Icon Head Up Display 5.250

Renault Kadjar Aralık fiyatları

SUV sınıfında en çok tercih edilen modellerin başında gelen Kadjar’ın Aralık ayındaki satış fiyatları da belli oldu. 160 beygir güç ce 260 tork ortaya koyan 1.3 TCe turbo benzinli motor ile satışa sunulan araçta EDC 7 ileri çift kavramalı şanzımana da yer verilmiştir.

Model Şanzıman Yakıt Fiyat Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC Otomatik Benzin 361.900

Renault Koleos Aralık fiyatları

160 beygir güç ve 270 Nm tork ortaya koyan Koleos’un kuvvetli yapısı ve motoruyla performans tutkunlarını tatmin ediyor. Yine bu modelde de EDC 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kullanıldığı görülüyor.

Model Şanzıman Yakıt Fiyat Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg Otomatik Benzin 492.900

Renault Talisman Aralık fiyatları

Premium araç sınıfında en çok dikkat çeken Renault modeli olan Talisman için de yeni bir fiyat belirlendiği görülüyor. 0’dan 100 km hıza 8.9 saniyede çıkan 160 beygirlik ve 260 Nm torkluk motoru sayesinde maksimum 210 km hıza ulaşabilmektedir. Kapsamındaki birçok özel donanım ile gerek sürücüyü gerekse yolcuları güvenlik altına alan modelde sürüş konforunu artıracak özellikler de bulunmaktadır. Bu özellikler araca kendiliğinden dahil olarak eklenmektedir. Aracın tek opsiyonu renk seçeneği olarak görülmektedir. Talep edilen farklı bir metalik renk için 2.250 TL ekstra ücret talep edilmektedir.

Model Şanzıman Yakıt Fiyat Talisman Icon 1.3 TCe EDC 160 bg Otomatik Dizel 465.900

Renault Symbol Aralık fiyatları

Uygun fiyatları ile en çok tercih edilen otomobillerden olan Symbol kapsamında pek çok donanım paketi sunulmaktadır. İki farklı motor seçeneği sunulan araçta 09.TCe 90 beygirlik benzinli motor ile 1.5 Blue Dci 95 beygirlik dizel motor seçenekleri bulunmaktadır. Diğer yandan sürücülerin konforunu yükseltecek opsiyonlar da yine belirlenen ücretler karşılığında araçlara eklenebilmektedir.

Model Şanzıman Yakıt Fiyat Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Manuel Benzin 140.900 Symbol Joy 1.0 TCe ECO 100 bg Manuel Benzin 154.900 Symbol Joy 1.5 Blue dCi 95 bg Manuel Dizel 190.900

Donanım Opsiyon Fiyat Joy Cruise Control 500 Joy Metalik Renk 1.500 Joy Ön Sis Farları 750

Renault Kangoo Multix Aralık fiyat listesi

Model Şanzıman Yakıt Fiyat Touch 1.5 Blue dCi 95 bg Manuel Dizel 183.900

Renault Kangoo Express Aralık fiyatları

Model Şanzıman Yakıt Fiyat Touch 1.5 Blue dCi 95 bg Manuel Dizel 183.900

Renault Trafic Multix Aralık fiyatları

Model Şanzıman Yakıt Fiyat 5+1 Multix Grand Confort 6 m3 2.0 Energy dCi 145 bg Manuel Dizel 267.900 Panelvan Grand Confort 6m3 2.0 Energy dCi 145 bg Manuel Dizel 228.900

Renault Master Panelvan Aralık fiyatları

Model Şanzıman Yakıt Fiyat L1H1 8 m3 150 bg Manuel Dizel 222.400 L1H2 9 m3 150 bg Manuel Dizel 224.400 L2H2 11 m3 150 bg Manuel Dizel 228.400 L3H2 13 m3 150 bg Manuel Dizel 232.400 L4H2 15 m3 165 bg Manuel Dizel 267.400 L4H3 17 m3 4.5 T 165 bg Manuel Dizel 292.400

Renault Master Kamyonet Aralık fiyatları