Renault Twizy, Zoe Life, Renault Clio, Megane, Talisman, Koleos,Capture, Kadjar, Megane'ın tüm opsiyonlarına ait Aralık 2020 ayı fiyat listesi tablosu

Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Renault, Aralık ayı fiyat listesini alıcıları ile paylaştı. Türkiye’deki binlerce kullanıcısı ile en çok satın alınan modelleri üreten dev firma Renault, Aralık ayında araçlarını hangi fiyatlar üzerinden satışa çıkardığını duyurdu. Dev firmadan yayımlanan fiyat listesinde Twizy, Zoo Life, Clio, Megane, Symbol, Captur, Kadjar, Talisman ve Koleos gibi çokça tercih edilen binek otomobillerin yanı sıra Traffic, Master ve Kangoo gibi ticari araçlar da yer aldı. Aşağıdaki kısımda Renault kapsamında duyurulan Aralık fiyat listesine göre modellerin ücretleri yer alıyor.
Renault Twizy Aralık satış fiyatı
|
Model
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Fiyat
|
Renault TWIZY Urban
|
Otomatik
|
Elektrik
|
-
Renault Zoo Aralık satış fiyatı
|
Model
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
FiyaRenaultt
|
Zen 80 kW Z.E. 50
|
Otomatik
|
Elektrik
|
392.900
Renault Clio Aralık satış fiyatı
Yeni Clio’nun model seçeneklerine bakıldığında 72 bg 95 Nm tork ortaya koyan 3 silindirli 1.0 Sce, 100 bg güç ve 160 Nm tork ortaya koyan 3 silindirli 1.0 TCe, 130 bg güç ve 240 Nm tork ortaya koyan 1.3 TCe, 85 bg güç ve 220 Nm tork ortaya koyan 1.5 Blue dCİ, 115 bg güç ve 260 Nm tork ortaya koyan 1.5 Blue dCİ motor seçenekleri bulunmaktadır.
Yeni Clio modeller ve fiyatları
|
Model
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Fiyat
|
Renault Clio Joy 1.0 SCe 72 bg
|
Manuel
|
Benzin
|
152.900
|
Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg
|
Otomatik
|
Benzin
|
183.900
|
Renault Clio Joy 1.5 Blue dCi 85 bg
|
Manuel
|
Benzin
|
207.900
|
Renault Clio Touch 1.0 TCe 100 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
179.900
|
Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg
|
Otomatik
|
Benzin
|
193.900
|
Renault Clio Touch 1.3 TCe EDC 130 bg
|
Otomatik
|
Benzin
|
209.900
|
Renault Clio Touch 1.5 Blue dCi 115 bg
|
Manuel
|
Benzin
|
217.900
|
Renault Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg
|
Otomatik
|
Dizel
|
209.900
|
Renault Clio Icon 1.3 TCe EDC 130 bg
|
Otomatik
|
Benzin
|
226.900
|
Renault Clio Icon 1.5 Blue dCi 115 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
286.900
Ayrıca bu fiyat listesine ek olarak kampanyalı model olarak Clio Joy 0.9 TCe 90 beygirlik manuel benzinli model 137.900 TL fiyat karşılığında satışa sunulmuştur. Yukarıdaki kısımda sıralanan modellere ek olarak tercih edilen opsiyonlar da araç fiyatının üzerine eklenmektedir. Aşağıdaki kısımda Clio modeli için sunulan opsiyonlar ve ücretleri yer almaktadır.
|
Donanım
|
Opsiyon
|
Fiyat
|
Joy, Touch, Icon
|
Metalik Renk
|
1.500
|
Joy
|
Görüş Paketi
|
1.500
|
Touch, Icon
|
Ön Sis Farlar
|
750
|
Touch
|
Özel Renk
|
1.750
|
Touch, Icon
|
Kablosuz Şarj Özelliği
|
1.250
|
Icon
|
Full R.S. Line Paketi
|
11.000
|
Icon
|
9,3'' EASY LINK bilgi, eğlence, navigasyon sistemi
|
6.500
|
Icon
|
Sürüş Destek Paketi
|
7.250
|
Icon
|
R.S. Line İç Kişiselleştirme
|
750
|
Icon
|
Parlak Siyah Sütunlar
|
1.000
Clio Sport Aralık fiyat listesi
Clio Sport modeli kapsamında sunulan paketlere bakıldığında ise yqalnızca Clio Sport Tourer 5 ileri manuel şanzıman seçeneği ile satıldığı görülmektedir. Joy ve Touch donanım paketleri ile satın alınabilen Clio Sport Tourer fiyatı aşağıdaki gibidir.
|
Model
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Fiyat
|
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg
|
Manuel
|
Benzin
|
140.900
Renault Captur Aralık fiyatları
5 değişik motor seçeneği ile satışa sunulan Captur, zengin donanım listesi ile de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Araç 100 bg güç ve 160 Nm tork ortaya koyan 3 silindirli 1.0 TCe, 130 bg güç ve 240 Nm tork ortaya koyan 1.3 TCe, 155 bg güç ve 270 Nm tork ortaya koyan 1.3 TCe, 95 bg güç ve 240 Nm tork ortaya koyan 1.5 Blue dCi ve 115 bg güç ve 260 Nm tork ortaya koyan 1.5 Blue dCi motor seçenekleriyle tercih edilebilmektedir.
Geniş bagajı ve yerden yüksek yapısı ile SUV araç sevenlerin gözdelerinden biri olan Captur, aynı zamanda yolcuların konforunu da ön planda tutan bir modeldir. Aşağıdaki kısımda Captur’un fiyat listesi yer almaktadır.
|
Model
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Fiyat
|
Joy 1.0 TCe 100 bg
|
Manuel
|
Benzin
|
211.900
|
Joy 1.3 TCe EDC 130 bg
|
Otomatik
|
Benzin
|
292.900
|
Joy 1.5 Blue dCi 95 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
294.900
|
Touch 1.3 TCe EDC 130 bg
|
Otomatik
|
Benzin
|
304.900
|
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|
Otomatik
|
Dizel
|
325.900
|
Icon 1.3 TCe EDC 130 bg
|
Otomatik
|
Benzin
|
325.900
|
Icon 1.3 TCe EDC 155 bg
|
Otomatik
|
Benzin
|
329.900
|
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|
Otomatik
|
Dizel
|
346.900
Kapsamındaki birçok opsiyon çeşidi ile alıcıların araçlarını özelleştirmelerine imkan sağlayan Captur, aşağıdaki seçenekleri sunuyor.
|
Donanım
|
Opsiyon
|
Fiyat
|
Joy.Touch. İcon
|
Metalik Renk
|
1.750
|
Joy
|
Arka Park Sensörü
|
1.000
|
Touch
|
4.850
|
Touch
|
2.000
|
Touch
|
Kablosuz Şarj Özelliği
|
1.500
|
Touch
|
Çift Renk Gövde ve Tavan
|
2.000
|
Touch
|
7'' Easy Link Navigasyon
|
4.500
|
İcon
|
Elektrikli Açılır Cam Tavan
|
13.500
|
İcon
|
Eller Serbest Park Destek Paketi
|
5.500
|
İcon
|
Sürüş Destek Paketi
|
14.250
|
İcon
|
9,3'' Easy Link Bilgi, Eğlence ve Nav. Sistemi
|
7.750
|
İcon
|
10'' Dijital Sürücü Ekranı
|
3.250
|
İcon
|
18'' Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Gri Jant
|
4.250
Renault Megane Sedan Aralık fiyatları
Renault ailesinin en çok tercih edilen modellerinden olan Megane Sedan kapsamında iki farklı versiyon satışa sunulmaktadır. Bunlardan ilki 140 beygir ve 240 tork üreten 1.3 TCe turbo benzinli model ile 115 beygir ve 260 tork üreten 1.5 dCi dizel motordur. İki versiyonda da 6 ileri manuel ve EDC 7 ileri çift kavramalı yarı otomatik şanzıman kullanılmaktadır. Aracın en çok tercih edilen modellerden olması nedeniyle birçok donanım opsiyonu da bulunmaktadır.
|
Model
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Fiyat
|
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg
|
Manuel
|
Benzin
|
200.900
|
|
Otomatik
|
Benzin
|
286.900
|
Megane Sedan Joy Blue 1.5 dCi 115 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
281.900
|
Megane Sedan Joy Blue 1.5 dCi EDC 115 bg
|
Otomatik
|
Dizel
|
305.900
|
Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg
|
Otomatik
|
Benzin
|
301.900
|
Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|
Otomatik
|
Dizel
|
319.900
|
Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg
|
Otomatik
|
Benzin
|
316.900
|
Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 110 bg
|
Otomatik
|
Dizel
|
356.900
Opsiyon listesi
|
Donanım
|
Opsiyon
|
Fiyat
|
Joy, Touch, Icon
|
Metalik Renk
|
2.000
|
Joy
|
1.750
|
Touch
|
17'' Alüminyum Alaşımlı Jantlar
|
3.750
|
Touch
|
Ön Sis Farları
|
1.000
|
Touch, Icon
|
Eller Serbest Bagaj Sistemi
|
2.000
|
Icon
|
Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan
|
14.000
|
Icon
|
18'' Alüminyum Alaşımlı Jantlar
|
4.250
|
Icon
|
Siyah Deri Döşeme
|
11.000
|
Icon
|
Head Up Display
|
5.250
Renault Kadjar Aralık fiyatları
SUV sınıfında en çok tercih edilen modellerin başında gelen Kadjar’ın Aralık ayındaki satış fiyatları da belli oldu. 160 beygir güç ce 260 tork ortaya koyan 1.3 TCe turbo benzinli motor ile satışa sunulan araçta EDC 7 ileri çift kavramalı şanzımana da yer verilmiştir.
|
Model
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Fiyat
|
Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC
|
Otomatik
|
Benzin
|
361.900
Renault Koleos Aralık fiyatları
160 beygir güç ve 270 Nm tork ortaya koyan Koleos’un kuvvetli yapısı ve motoruyla performans tutkunlarını tatmin ediyor. Yine bu modelde de EDC 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kullanıldığı görülüyor.
|
Model
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Fiyat
|
Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg
|
Otomatik
|
Benzin
|
492.900
Renault Talisman Aralık fiyatları
Premium araç sınıfında en çok dikkat çeken Renault modeli olan Talisman için de yeni bir fiyat belirlendiği görülüyor. 0’dan 100 km hıza 8.9 saniyede çıkan 160 beygirlik ve 260 Nm torkluk motoru sayesinde maksimum 210 km hıza ulaşabilmektedir. Kapsamındaki birçok özel donanım ile gerek sürücüyü gerekse yolcuları güvenlik altına alan modelde sürüş konforunu artıracak özellikler de bulunmaktadır. Bu özellikler araca kendiliğinden dahil olarak eklenmektedir. Aracın tek opsiyonu renk seçeneği olarak görülmektedir. Talep edilen farklı bir metalik renk için 2.250 TL ekstra ücret talep edilmektedir.
|
Model
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Fiyat
|
Talisman Icon 1.3 TCe EDC 160 bg
|
Otomatik
|
Dizel
|
465.900
Renault Symbol Aralık fiyatları
Uygun fiyatları ile en çok tercih edilen otomobillerden olan Symbol kapsamında pek çok donanım paketi sunulmaktadır. İki farklı motor seçeneği sunulan araçta 09.TCe 90 beygirlik benzinli motor ile 1.5 Blue Dci 95 beygirlik dizel motor seçenekleri bulunmaktadır. Diğer yandan sürücülerin konforunu yükseltecek opsiyonlar da yine belirlenen ücretler karşılığında araçlara eklenebilmektedir.
|
Model
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Fiyat
|
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg
|
Manuel
|
Benzin
|
140.900
|
Symbol Joy 1.0 TCe ECO 100 bg
|
Manuel
|
Benzin
|
154.900
|
Symbol Joy 1.5 Blue dCi 95 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
190.900
|
Donanım
|
Opsiyon
|
Fiyat
|
Joy
|
Cruise Control
|
500
|
Joy
|
Metalik Renk
|
1.500
|
Joy
|
Ön Sis Farları
|
750
Renault Kangoo Multix Aralık fiyat listesi
|
Model
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Fiyat
|
Touch 1.5 Blue dCi 95 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
183.900
Renault Kangoo Express Aralık fiyatları
|
Model
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Fiyat
|
Touch 1.5 Blue dCi 95 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
183.900
Renault Trafic Multix Aralık fiyatları
|
Model
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Fiyat
|
5+1 Multix Grand Confort 6 m3 2.0 Energy dCi 145 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
267.900
|
Panelvan Grand Confort 6m3 2.0 Energy dCi 145 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
228.900
Renault Master Panelvan Aralık fiyatları
|
Model
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Fiyat
|
L1H1 8 m3 150 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
222.400
|
L1H2 9 m3 150 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
224.400
|
L2H2 11 m3 150 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
228.400
|
L3H2 13 m3 150 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
232.400
|
L4H2 15 m3 165 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
267.400
|
L4H3 17 m3 4.5 T 165 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
292.400
Renault Master Kamyonet Aralık fiyatları
|
Model
|
Şanzıman
|
Yakıt
|
Fiyat
|
L2 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
226.900
|
L3 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
228.900
|
L2 - Çift Kabin ÖÇ TT 150 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
227.900
|
L3 - Çift Kabin ÖÇ TT 150 bg
|
Manuel
|
Dizel
|
229.900
|
L2 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg - Sac Kasa (Scattolini)
|
Manuel
|
Dizel
|
240.900
|
L3 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg - Sac Kasa (Scattolini)
|
Manuel
|
Dizel
|
242.900
|
L2 - Çift Kabin ÖÇ TT 150 bg - Sac Kasa (Scattolini)
|
Manuel
|
Dizel
|
241.900
|
L3 - Çift Kabin ÖÇ TT 150 bg - Sac Kasa (Scattolini)
|
Manuel
|
Dizel
|
243.900