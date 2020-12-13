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Renault Twizy, Zoe Life, Renault Clio, Megane, Talisman, Koleos,Capture, Kadjar, Megane'ın tüm opsiyonlarına ait Aralık 2020 ayı fiyat listesi tablosu

Türkiye'nin en çok satılan otomobillerini üreten Renault, Aralık ayında hangi modelleri ne kadar ücret karşılığında satışa sunacağını açıkladı. Açıklanan fiyat listelerinde Megane Sedan'dan Twizy'e, Clio'dan Talisman'a kadar pek çok modelin ücretlerine yer verildi. Renault Aralık ayı fiyat listesinde, modellere eklenebilecek opsiyonlar da yer aldı...

13 Aralık 2020 Pazar 01:36
Renault Twizy, Zoe Life, Renault Clio, Megane, Talisman, Koleos,Capture, Kadjar, Megane'ın tüm opsiyonlarına ait Aralık 2020 ayı fiyat listesi tablosu
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Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil markalarından olan Renault, Aralık ayı fiyat listesini alıcıları ile paylaştı. Türkiye’deki binlerce kullanıcısı ile en çok satın alınan modelleri üreten dev firma Renault, Aralık ayında araçlarını hangi fiyatlar üzerinden satışa çıkardığını duyurdu. Dev firmadan yayımlanan fiyat listesinde Twizy, Zoo Life, Clio, Megane, Symbol, Captur, Kadjar, Talisman ve Koleos gibi çokça tercih edilen binek otomobillerin yanı sıra Traffic, Master ve Kangoo gibi ticari araçlar da yer aldı. Aşağıdaki kısımda Renault kapsamında duyurulan Aralık fiyat listesine göre modellerin ücretleri yer alıyor.

Renault Twizy Aralık satış fiyatı

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

Renault TWIZY Urban

Otomatik

Elektrik

-

 

Renault Zoo Aralık satış fiyatı

Model

Şanzıman

Yakıt

FiyaRenaultt

Zen 80 kW Z.E. 50

Otomatik

Elektrik

392.900

 

Renault Clio Aralık satış fiyatı

Yeni Clio’nun model seçeneklerine bakıldığında 72 bg 95 Nm tork ortaya koyan 3 silindirli 1.0 Sce, 100 bg güç ve 160 Nm tork ortaya koyan 3 silindirli 1.0 TCe, 130 bg güç ve 240 Nm tork ortaya koyan 1.3 TCe, 85 bg güç ve 220 Nm tork ortaya koyan 1.5 Blue dCİ, 115 bg güç ve 260 Nm tork ortaya koyan 1.5 Blue dCİ motor seçenekleri bulunmaktadır.

Yeni Clio modeller ve fiyatları

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

Renault Clio Joy 1.0 SCe 72 bg 

Manuel

Benzin

152.900

Renault Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg 

Otomatik

Benzin

183.900

Renault Clio Joy 1.5 Blue dCi 85 bg 

Manuel

Benzin

207.900

Renault Clio Touch 1.0 TCe 100 bg 

Manuel

Dizel

179.900

Renault Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg 

Otomatik

Benzin

193.900

Renault Clio Touch 1.3 TCe EDC 130 bg

Otomatik

Benzin

209.900

Renault Clio Touch 1.5 Blue dCi 115 bg 

Manuel

Benzin

217.900

Renault Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg 

Otomatik

Dizel

209.900

Renault Clio Icon 1.3 TCe EDC 130 bg 

Otomatik

Benzin

226.900

Renault Clio Icon 1.5 Blue dCi 115 bg 

Manuel

Dizel

286.900

 

Ayrıca bu fiyat listesine ek olarak kampanyalı model olarak Clio Joy 0.9 TCe 90 beygirlik manuel benzinli model 137.900 TL fiyat karşılığında satışa sunulmuştur. Yukarıdaki kısımda sıralanan modellere ek olarak tercih edilen opsiyonlar da araç fiyatının üzerine eklenmektedir. Aşağıdaki kısımda Clio modeli için sunulan opsiyonlar ve ücretleri yer almaktadır.

Donanım

Opsiyon

Fiyat

Joy, Touch, Icon

Metalik Renk

1.500

Joy

Görüş Paketi

1.500

Touch, Icon

Ön Sis Farlar

750

Touch

Özel Renk

1.750

Touch, Icon

Kablosuz Şarj Özelliği

1.250

Icon

Full R.S. Line Paketi

11.000

Icon

9,3'' EASY LINK bilgi, eğlence, navigasyon sistemi

6.500

Icon

Sürüş Destek Paketi

7.250

Icon

R.S. Line İç Kişiselleştirme

750

Icon

Parlak Siyah Sütunlar

1.000

 

Clio Sport Aralık fiyat listesi

Clio Sport modeli kapsamında sunulan paketlere bakıldığında ise yqalnızca Clio Sport Tourer 5 ileri manuel şanzıman seçeneği ile satıldığı görülmektedir. Joy ve Touch donanım paketleri ile satın alınabilen Clio Sport Tourer fiyatı aşağıdaki gibidir.

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

Clio Sport Tourer  Joy 0.9 TCe 90 bg

Manuel

Benzin

140.900

 

Renault Captur Aralık fiyatları

5 değişik motor seçeneği ile satışa sunulan Captur, zengin donanım listesi ile de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Araç 100 bg güç ve 160 Nm tork ortaya koyan 3 silindirli 1.0 TCe, 130 bg güç ve 240 Nm tork ortaya koyan 1.3 TCe, 155 bg güç ve 270 Nm tork ortaya koyan 1.3 TCe, 95 bg güç ve 240 Nm tork ortaya koyan 1.5 Blue dCi ve 115 bg güç ve 260 Nm tork ortaya koyan 1.5 Blue dCi motor seçenekleriyle tercih edilebilmektedir.

Geniş bagajı ve yerden yüksek yapısı ile SUV araç sevenlerin gözdelerinden biri olan Captur, aynı zamanda yolcuların konforunu da ön planda tutan bir modeldir. Aşağıdaki kısımda Captur’un fiyat listesi yer almaktadır.

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

Joy 1.0 TCe 100 bg

Manuel

Benzin

211.900

Joy 1.3 TCe EDC 130 bg

Otomatik

Benzin

292.900

Joy 1.5 Blue dCi 95 bg

Manuel

Dizel

294.900

Touch 1.3 TCe EDC 130 bg

Otomatik

Benzin

304.900

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

Otomatik

Dizel

325.900

Icon 1.3 TCe EDC 130 bg

Otomatik

Benzin

325.900

Icon 1.3 TCe EDC 155 bg

Otomatik

Benzin

329.900

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

Otomatik

Dizel

346.900

 

Kapsamındaki birçok opsiyon çeşidi ile alıcıların araçlarını özelleştirmelerine imkan sağlayan Captur, aşağıdaki seçenekleri sunuyor.

Donanım

Opsiyon

Fiyat

Joy.Touch. İcon

Metalik Renk

1.750

Joy

Arka Park Sensörü

1.000

Touch

4.850

Touch

2.000

Touch

Kablosuz Şarj Özelliği

1.500

Touch

Çift Renk Gövde ve Tavan

2.000

Touch

7'' Easy Link Navigasyon

4.500

İcon

Elektrikli Açılır Cam Tavan

13.500

İcon

Eller Serbest Park Destek Paketi

5.500

İcon

Sürüş Destek Paketi

14.250

İcon

9,3'' Easy Link Bilgi, Eğlence ve Nav. Sistemi

7.750

İcon

10'' Dijital Sürücü Ekranı

3.250

İcon

18'' Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Gri Jant

4.250

 

Renault Megane Sedan Aralık fiyatları

Renault ailesinin en çok tercih edilen modellerinden olan Megane Sedan kapsamında iki farklı versiyon satışa sunulmaktadır. Bunlardan ilki 140 beygir ve 240 tork üreten 1.3 TCe turbo benzinli model ile 115 beygir ve 260 tork üreten 1.5 dCi dizel motordur. İki versiyonda da 6 ileri manuel ve EDC 7 ileri çift kavramalı yarı otomatik şanzıman kullanılmaktadır. Aracın en çok tercih edilen modellerden olması nedeniyle birçok donanım opsiyonu da bulunmaktadır.

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg

Manuel

Benzin

200.900

Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 Bg

Otomatik

Benzin

286.900

Megane Sedan Joy Blue 1.5 dCi 115 bg

Manuel

Dizel

281.900

Megane Sedan Joy Blue 1.5 dCi EDC 115 bg

Otomatik

Dizel

305.900

Megane Sedan Touch 1.3 TCe EDC 140 Bg

Otomatik

Benzin

301.900

Megane Sedan Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg

Otomatik

Dizel

319.900

Megane Sedan İcon 1.3 TCe EDC 140 Bg

Otomatik

Benzin

316.900

Megane Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 110 bg

Otomatik

Dizel

356.900

 

Opsiyon listesi

Donanım

Opsiyon

Fiyat

Joy, Touch, Icon

Metalik Renk

2.000

Joy

1.750

Touch

17'' Alüminyum Alaşımlı Jantlar

3.750

Touch

Ön Sis Farları

1.000

Touch, Icon

Eller Serbest Bagaj Sistemi

2.000

Icon

Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan

14.000

Icon

18'' Alüminyum Alaşımlı Jantlar

4.250

Icon

Siyah Deri Döşeme

11.000

Icon

Head Up Display

5.250

 

Renault Kadjar Aralık fiyatları

SUV sınıfında en çok tercih edilen modellerin başında gelen Kadjar’ın Aralık ayındaki satış fiyatları da belli oldu. 160 beygir güç ce 260 tork ortaya koyan 1.3 TCe turbo benzinli motor ile satışa sunulan araçta EDC 7 ileri çift kavramalı şanzımana da yer verilmiştir.

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

Kadjar Touch Roof 1.3 Tce 160 bg EDC

Otomatik

Benzin

361.900

 

Renault Koleos Aralık fiyatları

160 beygir güç ve 270 Nm tork ortaya koyan Koleos’un kuvvetli yapısı ve motoruyla performans tutkunlarını tatmin ediyor. Yine bu modelde de EDC 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kullanıldığı görülüyor.

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg

Otomatik

Benzin

492.900

 

Renault Talisman Aralık fiyatları

Premium araç sınıfında en çok dikkat çeken Renault modeli olan Talisman için de yeni bir fiyat belirlendiği görülüyor. 0’dan 100 km hıza 8.9 saniyede çıkan 160 beygirlik ve 260 Nm torkluk motoru sayesinde maksimum 210 km hıza ulaşabilmektedir. Kapsamındaki birçok özel donanım ile gerek sürücüyü gerekse yolcuları güvenlik altına alan modelde sürüş konforunu artıracak özellikler de bulunmaktadır. Bu özellikler araca kendiliğinden dahil olarak eklenmektedir. Aracın tek opsiyonu renk seçeneği olarak görülmektedir. Talep edilen farklı bir metalik renk için 2.250 TL ekstra ücret talep edilmektedir.

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

Talisman Icon 1.3 TCe EDC 160 bg

Otomatik

Dizel

465.900

 

Renault Symbol Aralık fiyatları

Uygun fiyatları ile en çok tercih edilen otomobillerden olan Symbol kapsamında pek çok donanım paketi sunulmaktadır. İki farklı motor seçeneği sunulan araçta 09.TCe 90 beygirlik benzinli motor ile 1.5 Blue Dci 95 beygirlik dizel motor seçenekleri bulunmaktadır. Diğer yandan sürücülerin konforunu yükseltecek opsiyonlar da yine belirlenen ücretler karşılığında araçlara eklenebilmektedir.

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg 

Manuel

Benzin

140.900

Symbol Joy 1.0 TCe ECO 100 bg

Manuel

Benzin

154.900

Symbol Joy 1.5 Blue dCi 95 bg

Manuel

Dizel

190.900

 

Donanım

Opsiyon

Fiyat

Joy

Cruise Control

500

Joy

Metalik Renk

1.500

Joy

Ön Sis Farları

750

 

Renault Kangoo Multix Aralık fiyat listesi

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

Touch 1.5 Blue dCi 95 bg

Manuel

Dizel

183.900

 

Renault Kangoo Express Aralık fiyatları

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

Touch 1.5 Blue dCi 95 bg

Manuel

Dizel

183.900

 

Renault Trafic Multix Aralık fiyatları

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

5+1 Multix Grand Confort 6 m3 2.0 Energy dCi 145 bg

Manuel

Dizel

267.900

Panelvan Grand Confort 6m3 2.0 Energy dCi 145 bg

Manuel

Dizel

228.900

 

Renault Master Panelvan Aralık fiyatları

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

L1H1 8 m3 150 bg

Manuel

Dizel

222.400

L1H2 9 m3 150 bg

Manuel

Dizel

224.400

L2H2 11 m3 150 bg

Manuel

Dizel

228.400

L3H2 13 m3 150 bg

Manuel

Dizel

232.400

L4H2 15 m3 165 bg

Manuel

Dizel

267.400

L4H3 17 m3 4.5 T 165 bg

Manuel

Dizel

292.400

 

Renault Master Kamyonet Aralık fiyatları

Model

Şanzıman

Yakıt

Fiyat

L2 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg

Manuel

Dizel

226.900

L3 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg

Manuel

Dizel

228.900

L2 - Çift Kabin ÖÇ TT 150 bg

Manuel

Dizel

227.900

L3 - Çift Kabin ÖÇ TT 150 bg

Manuel

Dizel

229.900

L2 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg - Sac Kasa (Scattolini)

Manuel

Dizel

240.900

L3 - Tek Kabin Aİ TT 145 bg - Sac Kasa (Scattolini)

Manuel

Dizel

242.900

L2 - Çift Kabin ÖÇ TT 150 bg - Sac Kasa (Scattolini)

Manuel

Dizel

241.900

L3 - Çift Kabin ÖÇ TT 150 bg - Sac Kasa (Scattolini)

Manuel

Dizel

243.900

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 01:36
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Anahtar Kelimeler:
RenaultMegane SedanClioTalismanTwizyCapturKoleosKadjar
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