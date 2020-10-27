Renault Megane marka araçlarda Ekim ayına özel kampanya!

Renault Resmi Sitesinden Alınan Duyuru

Sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 hp aracın perakende fiyatı 173.500 TL. Kampanya kapsamında minimum 10.000 TL peşinatı olan müşterilerimiz Ekim ayı içerisinde teslim edilecek aracın fiyatını belirleyebilecek. Toplam bedelden bakiye düşüldükten sonra seçim kampanyasına katılım koşulu olarak yatırılan depozito ile Renault Finans'tan kullanılan kredi tutarının en az 50.000 TL olması gerekmektedir.

İlgili kampanya kapsamında 40.000 Türk Lirası kredi tutarı ve 24 ay vade opsiyonu için% 1.03 faiz oranı sağlanmıştır. Kaynak toplama faaliyetleri, anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına tabidir. Kampanya faiz oranları Maxxi koruma (kredi koruma sigortası) ile birlikte geçerli olmaktadır. Maxxi koruma ürünleri satın alınmazsa, sözleşmeli finans kurumunun temel faiz oranı kullanılır. Finansman faaliyetleri birleştirilemez. Kredi dağıtım ücreti kredi ücretine dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranı kredi tutarına ve kullanım süresine göre değişmektedir. Belirtilen fiyata motorun kendisine verilen kasko ve trafik sigortası dahil değildir.

Megan otomobillerinin ortalama karbondioksit emisyonları 119-126; yakıt tüketimi 5,2-5,5 kilometre aralığında. Model numarasındaki aksesuarlar ve satılan aksesuarlar farklı olabilir. Etkinlik stoklarla sınırlıdır ve katılan yetkili bayiler arasında 15 Eylül 2020 tarihine kadar geçerlidir.

(Aylık kişisel maliyet oranı; %1,29, yıllık kişisel maliyet oranı; %16,57)

Renault Megane İnceleme!

https://youtu.be/L1O3Mlrl268