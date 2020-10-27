Renault Megane marka araçlarda Ekim ayına özel kampanya!

Renault Resmi Sitesinden Alınan Duyuru
Sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 hp aracın perakende fiyatı 173.500 TL. Kampanya kapsamında minimum 10.000 TL peşinatı olan müşterilerimiz Ekim ayı içerisinde teslim edilecek aracın fiyatını belirleyebilecek. Toplam bedelden bakiye düşüldükten sonra seçim kampanyasına katılım koşulu olarak yatırılan depozito ile Renault Finans'tan kullanılan kredi tutarının en az 50.000 TL olması gerekmektedir.
Megan otomobillerinin ortalama karbondioksit emisyonları 119-126; yakıt tüketimi 5,2-5,5 kilometre aralığında. Model numarasındaki aksesuarlar ve satılan aksesuarlar farklı olabilir. Etkinlik stoklarla sınırlıdır ve katılan yetkili bayiler arasında 15 Eylül 2020 tarihine kadar geçerlidir.
(Aylık kişisel maliyet oranı; %1,29, yıllık kişisel maliyet oranı; %16,57)
Renault Megane İnceleme!
https://youtu.be/L1O3Mlrl268