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Reform Paketi'nde istihdama destek için yeni kredi paketi müjdesi

Çalışmalarına son hız devam edilen 'Ekonomi Reform Paketi'nde istihdama destek olunması için ilave yeni kredi paketi hazırlanıyor. İstihdama önemli bir destek verecek olan söz konusu kredi paketinin de detayları belli olmaya başladı.

13 Mart 2021 Cumartesi 10:20
Reform Paketi'nde istihdama destek için yeni kredi paketi müjdesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomi Reform Paketi'nin devam eden çalışmaları içerisinde istihdama destek amaçlı çok önemli bir desteğin müjdesi verildi. Erdoğan'ın koronavirüs salgının piyasalar üzerinde oluşturduğu tahribata destek olmak için ilave finansman desteği sunacaklarını belirttiği finansman desteği ile gelecek olan destek modelinin detayları da şekillendiği öğrenildi.

Reform Paketi'nde özellikle genç istihdama ilişkin de çalışmaların yapıldığı belirtilirken mesleki yönde eğitim veren merkezlerin daha cazip kılınması için yeni modeller belirlendi. Mevcut çalışanlarına ek olarak yeni işçi alımları gerçekleştiren küçük ölçekli firmaların yararlanacağı destekte firmaların, istihdama katkı sağlanması amacıyla aldıkları bir ilave kişiyle ilgili hazırladığı kredi garanti fonu kefaletiyle ilk 6 ayının ödemesiz 24 ay vade süreli 100 bin TL tutarında krediden faydalanacakları belirtildi.

En fazla 5 kişi olarak bildirilecek yeni uygulamada verdikleri taahhüdü yerine getiren firmanın kredi kullanma miktarı 500 bin liraya kadar çıkarılacak. Firmaların ek istihdamların yönelik ödediği prim miktarları ise kullanılan kredinin finansman maliyetlerinde düşecek. Kişi başı prim desteğinin bir takvim yılı süreceği destek paketinde her işçi başına bir yıllık prim maliyeti en az 13 bin 952 lira 28 kuruş olarak belirlenecek.

Ayrıca ücretsiz izin kullanan ve nakdi ücret desteği alan işçilerin tekrar istihdama dahil eden firmalar da söz konusu finansman desteğinden faydalanabilecek. Pandemi sürecinde ücretsiz izin kullanan ve istihdama ger dönen işçi için de firma 100 bin lira kredi kullanılabilecek.

 

 



Son Güncelleme: 13.03.2021 10:20
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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Reform PaketiYeni Kredi PaketiKredi Desteği
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