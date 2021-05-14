Rarible (RARI) coin nedir? RARI Token açıklaması

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik artmaya oldukça başladı. Bunların en çok dikkat çekenlerden biri de Rarible(RARI) coin oldu.

RARI Coin nedir?

Rarible, protokolle aktif olarak etkileşime giren kullanıcıları güçlendirmek için RARI belirteçini kullanan, yaratıcı merkezli bir NFT pazar yeri ve yayınlama platformudur.

Rarible’de kullanıcılar, sanat eserleri, oyun öğeleri ve bunun gibi benzersiz dijital öğeleri için kolayca değiştirilebilir olmayan jetonlar ( NFT'ler ) oluşturabilmektedir. Platform, kullanıcılara sorunsuz ve rahat bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için farklı kategorileri kullanıp filtrelenen ve sıralanan tam özellikli bir pazar sunmaktadır.

Rarible pazarında herkes NFT oluşturabilmekte ve gönderebilmektedir. RARI belirteci, aktif kullanıcıları ödüllendirmek ve protokolün yönetimine katılmak için kullanıldığı için platformun en önemli unsurudur.

Rarible'ın kurucuları kimler?

Rarible geliştiren ekip Rusya’nı başkenti Moskova'da bulunuyorlar. 2020 yılının başında Alexei Falin ve Alexander Salnikov ortaklığı ile kuruldu.

Alexei Falin, Rarible'ın CEO'luk görevini üstlenirken ayrıca çıkartma konusunda uzmanlaşmış bir bilgisayar yazılımı firması Sticker.Place'in kurucu ortaklarındandır. Falin, eğitimini Güney Kalifoniya Üniversitesi ve Moskova'daki Yüksek Ekonomi Okulunu tamamladı.

Alexander Salnikov, Zenome'un kurucu ortağı ve bankasız araçlar sağlayan blockchain tabanlı bir proje olan Humaniq'in ICO Direktörlük görevini yaptı. Salnikov daha önce beşten fazla başarılı şirket kurmuş ve bir ürün yöneticisi olarak büyük bir deneyim sahibi olmuştur.

Rarible özelliği ne?

Rarible üzerinden dijital koleksiyon ve sanat için yalnızca bir pazar olmaktan çok blockchain teknolojisidir . Platform, NFT'lerle çok az deneyimi olan yada hiç deneyimi olmayanlar için erişimi kolay ve oldukça basit bir işlem ile NFTler oluşturmak yada "üretmek" için kullanılmaktadır.

Bu durum sanatçıların ve yaratıcıların dijital ürünlerini giriş engelleriyle karşılaşmadan oluşturmalarını ve satmalarını sağlarken, blok zinciri teknolojisi sayesinde güvenlik açısından da herhangi bir sıkıntı yaratmıyor.

Rarible platformu ve protokolü, yönetim tekliflerine oy vermekle görevli olan RARI sahipleri tarafından yönetilen özerk bir ekosistemdir. Zaman içerisinde, Rarible tamamen merkeziyetci bir özerk organizasyon (DAO) yapısına geçmeyi planlamakta NFT ekosistemi çoğu halen yeni, fakat Rarible, büyümesini hızlandırmak için diğer stratejilerinin yanında, kullanıcılar için ilk darphane işlemini yani NFT oluşturma işlemi için yatırım yapmayı planlıyor..