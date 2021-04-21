Rapor parası nasıl hesaplanır? 2021 Güne göre rapor parası hesabı

2021 Rapor para hesaplama

Doğum yaptınız, hastalandığınızda veya iş kazası geçirdiğinizde doktordan rapor almanız halinde Sosyal Güvenlik Kurumu size rapor para öder. Brüt asgari ücret 2021 yılına ait belli olduktan sonra asgari ücretli kişinin ayakta veya yatarak 2021 yılına ait alabileceği rapor ücreti belli oldu.

Rapor para nasıl hesaplanmaktadır?

-Rapor aldığınız tarihten önceki 3 ay brüt ücretiniz ile son 3 ayın gün sayısına bölünür. 1/2 si yatarak tedavi olanlarda 2/3 ise ayakta tedavi olanlara 1 günlük rapor parası olarak hesaplanır ve ödenir.

-Hamilelikte ve iş kazalarında yukarıdaki gibi hesaplama yapılır ve ödenir.

-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğum rapor parasını brüt ücret üzerinden hesaplamaktadır. 112 günlük toplam ödeme yapılır. Doğum eğer çoğul ise 126 günlük ödeme yapılır.

-İş kazalarında rapor sürenin tamamı için ödeme yapılmaktadır.

-Hastalıklarda ilk iki günlük kısım ödenir.

2021 yılı rapor parası ne kadar?

Asgari ücretli sigortalı biri için; 1 günlük ayakta tedavi için 79,50 TL ödenir. Hastanede yatarak tedavi olanlar için 59,63 TL ücret ödenir.

2021 yılı 3 günlük rapor parası

Hastalıktan dolayı ise 1 günlük ödeme yapılmaktadır. Asgari ücretli istiharat ayakta tedavi için 79,50 TL, yatış için ise 59,63 TL ödenmektedir. İş kazası durumunda ise 3 günlük olarak ödenmektedir. Asgari ücretli ödemeler ayakta 238,50 TL, yatarak tedaviler için 178,88 TL ödenmektedir.

2021 yılı 5 günlük rapor parası

Hastalık durumunda 3 günlük ödeme yapılır. 3 günlük ayakta tedavi için 238,50 TL ödeme yapılır. Yatarak tedavi için 178,88 TL ödeme yapılır. İş kazalarında ise 5 günlük ödeme yapılır. Ayakta tedavi için 397,50 TL ödenir iken yatarak tedavi için 298,15 TL ödeme yapılmaktadır.

2021 yılı 7 günlük rapor parası

İş göremezlik baz alındığında 7 günlük ayakta tedavi için 397,50 TL ödeme yapılır. Yatarak tedavi için 298,13 TL ödeme yapılır. İş kazasında 7 günlük rapor parası yatarak tedavi için 417,38 TL ödeme yapılır. Ayakta tedavi için 556,50 TL ödeme yapılır.

2021 yılı 10 günlük rapor parası

İş görülmezlik 1-2 gün için ödeme yapılmadığını bilmekteyiz. 10 günlük rapor parası 8 günlük olarak ödenmektedir. Primi asgari ücretten alınan birisine yatarak tedavisi için 10 gün hesaplamasına göre 477,04 TL ödeme yapılmaktadır. Ayakta tedavi için 636,00 TL ödeme yapılır.

2021 yılı 15 günlük rapor parası

2021 yılı 20 günlük rapor parası

Ayakta tedavi için toplam 15 günlük rapor parası 1033,50 TL ödeme yapılır. Yatarak tedavi ise 477,04 TL ödenir. İş kazasında ayakta tedavi için 1192,05 TL ödenirken yatarak tedavi için 775,19 TL ödeme yapılır.

İş görmez hesaplamasına göre 20 günlük hastalıklardan 18 günlük ödeme yapılır. Yatarak tedavide 1073,34 TL ödeme yapılır. Ayakta tedavi için 1431,00 TL ödeme yapılır. İş kazasında tamamı ödenmektedir. İş kazası ayakta tedavi için 1590,00 TL iken yatarak tedavide 1192,60 TL ödeme yapılır.

2021 yılı 30 günlük rapor parası

30 günlük rapor parasının hastalıkta 28 günlük ödeme yapılır. Asgari ücret esas alındığında yatarak tedavide 1669,64 TL ödeme yapılır. Ayakta ise 2226,00 TL ödeme yapılır. İş kazasında tamamı ödenmektedir. İş kazasında asgari ücretli ayakta tedavi için 2385,00 TL iken yatarak tedavide 1788,90 TL ödenir.

2021 yılı 45 günlük rapor parası

Hastalık ve ayakta tedavi için toplam ücret 3418,50 TL ödenir. Yatarak tedavide 2564,09 TL ödenir. İş kazalarında ayakta tedavi için 3577,50 TL ödenir. Yatarak tedavide ise 2683,35 TL ödenir.

2021 yılı doğum parası hesaplama

Bağkurlu ya da sigortalı çalışan bir kadın iseniz doğum yapmanız durumunda SGK doğum öncesi 8 doğum sonrası 8 olmak üzere 16 haftalık analık rapor parası ödemesi yapılır.

2021 yılı en düşük günlük rapor parası 79,50 TL’dir. İş görmezlik yatarak tedavide ücret 59,63 TL’dir. Tekil doğum yapan kadına doğum öncesi ve sonrası toplam 112 gün asgari ücret olarak toplam ödeme 8904,00 TL’dir.

2021 yılı rapor parası nasıl alınır?

*Hastalıktan dolayı rapor almanız durumunda rapor aldığınız tarihten önce son 1 yıl içerisinde 90 gün sigortanızın olması gerekmekte ve aktif çalışan olmanız gerekmektedir.

*İş göremezlik analık durumundan dolayı doğum tarihinden önceki 1 yıl içinde an az 90 gün sigortanızın olması gerekmektedir ve aktif çalışmalısınız.

*İş kazası durumunda ise 1 günlük çalışma bile yeterli olabilmektedir.

2021 yılı rapor parası sorgulama

E-devlet sistemine giriş yapmalısınız.

SGK-4a/4b İş göremezlik ödemesi görme menüsüne giriniz.

Sorgulama işlemini burada kolaylıkla yapabilirsiniz.

Rapor parasını sorgulayamadığınız durumda ya da PTT gönderildiği halde PTT de gözükmüyor ise PTT rapor parası sorgulama işleminden T.C kimlik numaranız ile işleminizi gerçekleştirebilirsin

