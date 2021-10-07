QNB Finansbank’tan ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası

QNB Finansbank’tan ertelemeli ihtiyaç kredisi

Günümüzde pek çok insan birçok ihtiyacı için bankalara kredi başvurusunda bulunuyor. Bu başvuruların içeriği kredi almak isteyen kişinin ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Gerek kredinin türü olsun gerekse tutarı, her insanın ihtiyacı olan kredi miktarı farklılık göstermektedir. Ancak kredi almak için başvuru yapanların ya da yapacak olanların ortak istekleri, aldıkları kredinin ödemesine hemen başlamak istememeleridir. Bunun nedeni ise kredinin belirli bir ihtiyacı karşılamak için alınmasıdır ve kişinin finansal durumunu toparlaması için belirli bir süreye ihtiyaç duymasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kredi başvuru yapmayı düşünen kişiler, hemen ödeme yapmaya başlamayacakları bankaları araştırmaya koyulur. Bu noktada ise kredi başvurusu yapmayı düşünlerin karşısına QNB Finansbank sunmuş olduğu çıkmaktadır. QNB Finansbank’ın geçen günlerde emekliler ve SSK çalışanları için tam 90 gün ertelemeli, aynı zamanda aylık ödemeli ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Yapılan duyurunun ardından bu açıklamaya uyan pek çok kişi kredi başvurusu için QNB Finansbank şubelerine gitti. Şubelerdeki yetkililer tarafından yapacakları başvuru için bilgilendirilen insanlar, kolay ve hızlı bir şekilde 3 ay sonra ödemeye başlayacakları kredileri almaya başladılar.