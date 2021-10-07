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QNB Finansbank’tan ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası

QNB Finansbank’tan emeklilere müjde! Bu müjde birçok kişinin QNB Finansbank’a geçmesine bile neden olabilir. Aynı zamanda bu haber sadece emeklileri değil, SSK çalışanlarını da ilgilendiriyor. QNB Finansbank, 90 gün ertelemeli kredi imkanı sunuyor.

07 Ekim 2021 Perşembe 23:38
QNB Finansbank’tan ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası
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QNB Finansbank’tan ertelemeli ihtiyaç kredisi  

Günümüzde pek çok insan birçok ihtiyacı için bankalara kredi başvurusunda bulunuyor. Bu başvuruların içeriği kredi almak isteyen kişinin ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Gerek kredinin türü olsun gerekse tutarı, her insanın ihtiyacı olan kredi miktarı farklılık göstermektedir. Ancak kredi almak için başvuru yapanların ya da yapacak olanların ortak istekleri, aldıkları kredinin ödemesine hemen başlamak istememeleridir. Bunun nedeni ise kredinin belirli bir ihtiyacı karşılamak için alınmasıdır ve kişinin finansal durumunu toparlaması için belirli bir süreye ihtiyaç duymasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kredi başvuru yapmayı düşünen kişiler, hemen ödeme yapmaya başlamayacakları bankaları araştırmaya koyulur. Bu noktada ise kredi başvurusu yapmayı düşünlerin karşısına QNB Finansbank sunmuş olduğu çıkmaktadır. QNB Finansbank’ın geçen günlerde emekliler ve SSK çalışanları için tam 90 gün ertelemeli, aynı zamanda aylık ödemeli ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Yapılan duyurunun ardından bu açıklamaya uyan pek çok kişi kredi başvurusu için QNB Finansbank şubelerine gitti. Şubelerdeki yetkililer tarafından yapacakları başvuru için bilgilendirilen insanlar, kolay ve hızlı bir şekilde 3 ay sonra ödemeye başlayacakları kredileri almaya başladılar.

İhtiyaç kredisini kimler alabilir?

İnsanlar pek çok durumdan ötürü kredi için bankalara başvurmaktadırlar. Bankaların sunduğu faiz oranları ve ödeme planları dahilinde insanlar hangi bankadan, ne kadar kredi alacaklarına dair kararlar verir. İhtiyaç kredisini almak isteyenler için bazı şartlar bulunmaktadır.  

Kredi almak isteyenler öncelikle daha sonra aldıkları bu krediyi geriye ödeyebileceklerine dair bir gelirlerinin olduğunu beyan etmek durumundadırlar. Bu gelir belgesi doğrultusunda kredi verecek olan banka herhangi bir sorun görmezse, başvuruda bulunan kişiye kredi verilir. Bunun yanı sıra düzenli bir maaşa sahip olan emekliler için de birçok ihtiyaç kredisi seçeneği bulunmaktadır. 


Son Güncelleme: 07.10.2021 23:38
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QNB Finansbank Ihtiyaç KredisiQNB Finansbank
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