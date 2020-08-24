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QNB Finansbank yeni uygun faizli ihtiyaç kredisi kampanyası!

QNB Finansbank tarafından son olarak duyurulan ihtiyaç kredisi 3 ay geri ödemesiz olarak vatandaşlara sunulmaktadır. kredi faiz oranları aynı zamanda örnek kredi ödeme tabloları da araştırılmaya devam ediyor.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:21
QNB Finansbank yeni uygun faizli ihtiyaç kredisi kampanyası!
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Pandemi sürecinde düşen kredi faizleri ile birlikte pek çok kişi ihtiyaç, konut, taşıt ve tatil kredilerini almaya başladı. Bankalar düşük faizli kredilerini ve kampanyalarını bir bir duyururken son olarak kampanya açıklayan banka QNB Finansbank oldu. 3 ay ertelemeli olarak sunulan kredi kefilsiz ve evraksız kredi olarak en fazla araştırılan ihtiyaç kredileri arasında yerini aldı.

QNB Finansbank önek ihtiyaç kredisi tabloları

Kredi Tutarı: 10.000

Vade: 24 Ay

Aylık ödeme: 570,06 TL

Toplam Geri Ödeme: 13.681,37 TL

Faiz Oranı: %2.23

Kredi Tutarı: 10.000

Vade: 36 Ay

Aylık ödeme: 429,00 TL

Toplam Geri Ödeme: 15.443,90 TL

Faiz Oranı: %2.14

Kredi Tutarı: 20.000


Vade: 36 Ay

Aylık ödeme: 857,99 TL

Toplam Geri Ödeme: 30.887,99 TL

Faiz Oranı: %2.14

Kredi Tutarı: 20.000

Vade: 24 Ay

Aylık ödeme: 1.140,11 TL

Toplam Geri Ödeme: 27.362,84 TL

Faiz Oranı: %2.23

Kredi Tutarı: 20.000

Vade: 60 Ay

Aylık ödeme: 639,42 TL

Toplam Geri Ödeme: 38.365,92 TL

Faiz Oranı: %2.04

 



Son Güncelleme: 24.08.2020 23:21
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