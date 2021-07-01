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QNB Finansbank tarafından bayrama özel kredi kampanyası

QNB Finansbank bayrama özel kredi seçeneğini duyurdu. Vatandaşlar, QNB Finansbank'ın bayrama özel kredisinin detaylarını merak etmektedir. QNB Finansbank bayrama özel kredi detayları neler? Bu haberimizde QNB Finansbank tarafından bayrama özel kredi kampanyasını sizler için derledik.İşte QNB Finansbank'tan bayrama özel kredi detayları...

01 Temmuz 2021 Perşembe 15:21
QNB Finansbank tarafından bayrama özel kredi kampanyası
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Nakit ihtiyacı olanlar bankanın kredi faaliyetlerine çok dikkat ediyor. QNB Finansbank bayrama özel kredi etkinliğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada tatil kredisinin 3 ay sonra geri ödeneceği belirtildi. QNB Finansbank kredisi detayları neler?

QNB Finansbanks duyurdu

QNB Finansbank bayrama özel ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,39 şeklinde açıklandı .QNB Finansbank'ta hesabınız bulunuyorsa  hemen başvurmak için "Şimdi Başvur" butonuyla halledebilirsiniz.

QNB Finansbank müşterileri  0850 220 8 573 Alo Kredi hattından  7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Kimlik numarasını  5030'a SMS atarak da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru detaylarına bankanın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme: 01.07.2021 15:21
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