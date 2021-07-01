QNB Finansbank tarafından bayrama özel kredi kampanyası

Nakit ihtiyacı olanlar bankanın kredi faaliyetlerine çok dikkat ediyor. QNB Finansbank bayrama özel kredi etkinliğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada tatil kredisinin 3 ay sonra geri ödeneceği belirtildi. QNB Finansbank kredisi detayları neler?
QNB Finansbanks duyurdu
QNB Finansbank müşterileri 0850 220 8 573 Alo Kredi hattından 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Kimlik numarasını 5030'a SMS atarak da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru detaylarına bankanın resmi sitesinden ulaşabilirsiniz.
Son Güncelleme: 01.07.2021 15:21