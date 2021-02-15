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QNB Finansbank tanışma kredisi ve başvuru şartları

QNB Finansbank'ın kişilere sunduğu yeni bir imkan da tanışma kredisi oldu. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen ve bu sebeple en düşük faiz oranı sunan bankaları araştıranların adresi QNB Finansbank oldu. Peki tanışma kredisi faiz oranı kaç? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylar haberimizde..

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:58
QNB Finansbank tanışma kredisi ve başvuru şartları
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Türkiye’de kişiler tarafından oldukça fazla başvurulan QNB Finansbank bu sefer de yeni bir kampanya ile karşımıza gelmekte. Tanışma kredisi olarak isimlendirilen kampanya merak konusu oldu. Bu kampanyada sunulan faiz oranı diğer bankaların faiz oranlarına karşılık olarak oldukça düşüktür. Uygulanan faiz oranı 1.33 olarak belirlendi. 

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI %  KAÇ? EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Covid-19 sebebiyle maddi sıkıntılar yaşayan kişilerin başvurduğu bir çözüm de bankalara ihtiyaç kredisi için başvurmak oldu. Bankaların faiz oranlarını artırmaya başlamaları nedeniyle, kişiler en düşük faiz oranı ile kredi veren bankaları araştırmaya başladı. 

Tanışma kredisi adıyla ihtiyaç kredisi imkanı sunan QNB Finansbank, 1.33 faiz oranı ile kişilere oldukça uygun imkanlar sunmaktadır. En uygun faiz oranı ile kredi veren banka da yine QNB Finansbank’tır. 

BAŞVURU ŞARTLARI 

Tanışma kredisine başvurmayı düşünen kişilerin merak ettiği bir konu da başvuru için nelerin gerekli olduğu oldu. Bankanın yaptığı başvuru şartı açıklamalarını sizler için aşağıda verdik. 

- QNB Finansbank’ta son bir yıl içinde herhangi bir ihtiyaç kredisi veya hazır kredi almamış olmanız gerekmektedir.

- QNB Finansbank’ta ödemesi devam eden bir krediniz olmamalıdır.

Şartlara uygun olan kişiler başvurularını yapabilirler. Çekilen kredi de en fazla 36 ay vade sunulmaktadır. 



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:58
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