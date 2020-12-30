QNB Finansbank SMS ile kredi imkanı sağlıyor. TC Kimlik numaranız ile 36 ay vadeli 30 bin lira kredi başvurusu

Koronavirüs salgını sürecinde bankalar işlemlerini dijital ortama taşıdı. Son olarak SMS ile kredi başvurusu imkanı vatandaşlara sunuldu. KrediGO uygulaması sayesinde vatandaşlar bankaya gitmeden kredi başvurularından bulunabiliyor.

QNB Finansbank tarafından sağlanan KrediGO uygulaması sayesinde birçok kişi bankaya gitmeden direk olarak kredi alabiliyor. Banka müşterisi olan kişiler kredi başvuruları onaylanması halinde ücretlerini direk olarak hesaplarına alabiliyor.

30 bin liraya kadar SMS kredi

QNB Finansbank SMS kredi başvurularında 30 bin TL’ye kadar kredi başvurularını kabul ediyor. Banka T.C Kimlik Numarası ile SMS kredi başvurularını alırken, başvuru sonuçlarını da gün içerisinde bildiriyor. Banka müşterileri mobil bankacılı veya intenet bankacılığı üzerinden de başvuru yapabiliyor.

Bankanın SMS kredileri kapsamında vatandaşlara sunduğu farklı kredi paketleri bulunuyor. Bu paketler;

Taşınma kredisi,

Doğum kredisi,

Borç transferi kredisi,

İhtiyaç kredisi şeklindedir.

Başvurular nasıl yapılıyor?

QNB Finansbank kredi başvuruları birçok şekilde yapılabiliyor. Mobil bankacılık uygulaması olan kişiler “Hemen Başvur” sekmesi üzerinden başvuru yapabilirken, aynı seçenek bankanın intenet bankacılığı sisteminde de bulunuyor. Ayrıca 0850 220 8 573 numarası üzerinden de başvuru yapılmaktadır. SMS ile başvuru yapmak için ise TC Kimlik numaranızı yazıp 5030’a kısa mesaj gönderilmelidir.

Finansbank mesai saatleri koronavirüs salgını sürecinde diğer bankaların olduğu gibi sabah 09:00 ile akşam 17:00 arasındadır. Ancak 12:30 ve 13:30 arasında öğle arası yapılmaktadır.