QNB Finansbank SMS ile kredi başvurusu nasıl yapılır? SMS ile kredi başvuru işlemleri

QNB Finansbank, Türkiye genelinde 500’e yakın şubesi ve istihdam ettiği binlerce personelle hizmetini sürdürüyor. Ticari ve bireysel müşterilerin maddi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için farklı kredi paketleri sağlanıyor. QNB Finansbank, SMS ile kredi başvurusunda yapma seçeneğiyle kullanıcılara ön başvuru yapma olanağı tanıyor.

QNB Finansbank SMS ile kredi başvurusu

QNB Finansbank SMS ile kredi başvurusu imkanıyla başvuruda bulunan müşterilere finansman ihtiyacını karşılama olanağı tanıyor. Ön başvuru çalışmasıyla aylık gelir düzeyi ve taleplere göre yanıt verilir. Başvuru sonucu ise gerekli incelemeler yapıldıktan sonra SMS yoluyla iletilir.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi güncel faiz oranları

QNB Finansbank, kredi faiz oranı yüzde 2.58 olarak belirlenmesidir. Talep edilen tutarda vade seçeneği geniş yelpazede düzenlenebiliyor. Bireysel ihtiyaçlara uygun olması noktasında sağlanan kredi seçeneğinde faiz oranları düşük seviyede tutulmaktadır.

QNB Finansbank ile ne kadar kredi alınabilir?

QNB Finansbank, üzerinden 1000 TL ila 50.000 TL arasında kredi verilebilmektedir. Kredi alabilmek için yeterli not düzeyine sahip müşteriler en üst limitten kredi seçeneğinden yararlanabilir.

QNB Finansbank kredi başvurusunda gereken belgeler nelerdir?

QNB Finansbank başvurularında 18 yaşından büyük olma şartı aranıyor. Başvuru esnasında kefil gösterme zorunluluğu olmaz ancak gerekli hallerde kefil gerekebilir.

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