QNB Finansbank kredi kartında nakit avans nasıl kullanılır? Nakit avans hesaplama ve başvuru detayları

QNB Finansbank müşterilerine kredi kartından nakit avans çekme imkanı sağlayan bankalar arasında yer alıyor. QNB Finansbank, nakit avans çekimi işlemleri ATM’lerden yapılabildiği gibi şubelerden de yapılabilmektedir. Ayrıca müşteri hizmetleri numarası olan 0850 222 09 00 numaralı telefonu arayarak ya da mobil şubeden de nakit avans çekimlerinin yapılması mümkündür. Kartın taksit kullanımı 6,9,12 ve 18 aylık taksitler şeklindedir.

QNB Finansbank Nakit Avans Limiti Kaç TL?

QNB Finansbank kredi kartından nakit avans en az 300 TL ve en çok da 15.000 TL tutarında kullanılabilmektedir. Ayrıca kredi kartından kullanılan nakit avansın limiti kredi kartının limitine bağlıdır. Kredi kartının limitinden daha fazla nakit avans da kullanılamamaktadır.

QNB Finansbank Nakit Avans Limit Arttırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Kart limiti arttırma işlemleri bankaya başvuru yaparak gerçekleştirilmektedir. Bankaya başvuru için, müşteri hizmetlerini 0850 222 09 00 arayabilir ya da şubelere başvuru yapabilirsiniz. Limit artırma işleminde dikkat edilmesi gereken, kartını yeni kullanan kişilerin aylık kazancının iki katı kadar limit arttırabilmeleridir. Kartı kullanmada ikinci yılı olan kişiler kartlarının limitini dört katı arttırabilirler.

Nakit Avans Hesaplama Tablosu

TABLO

Nakit Avans Masraf + Faizler Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme

6 Ay 750 TL 76,87 TL 137,81 TL 826,87 TL

9 Ay 1.500 TL 221,24 TL 191,25 TL 1.721,24 TL

12 Ay 3.000 TL 577,5 TL 298,12 TL 3.577,5 TL

18 Ay 6.000 TL 1.734 TL 429,67 TL 7.734 TL

QNB Finansbank Nakit Avans Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Nakit avansın ödemeleri ekstre borcunun içerisinde yer almaktadır. Nakit avans ödemeleri ekstre borcunun asgari tutarının ödenmesi ile yapılmaktadır. Borcunu erken ödemek isteyenler borçlarını ATM’den yatırabilirler. Yine nakit avansı kapatmak isteyen kişiler ise kapatma işlemlerini şubeden ya da müşteri hizmetleri 0850 222 09 00 numarasından yapılabilmektedir. Kapatma işlemi sebebi ile cayma bedeli uygulanabilmektedir. Cayma bedeline ilişkin bilgi müşteri hizmetlerinden öğrenilebilmektedir.

QNB Finansbank Kartından Nakit Avans Neden Çekilmiyor?

QNB Finansbank kartından nakit avans çekilememesinin bazı nedenleri bulunmaktadır. Bunun sebepleri asgari tutarın ödenmemiş olması olabilmektedir. Asgari tutardaki kredi borcunun ödenmemesi halinde karttan nakit avans çekilememektedir. Ayrıca yıl içinde yalnızca asgari tutar ödemesi üç kez yapılırsa da nakit avans banka tarafından kapatılır. Bunun yanı sıra limit üstü ve altı çekimlerde, farklı taksit seçimlerinde ve bankamatikte paranın kalmaması gibi durumlarda da nakit avansın kullanılamaması durumları oluşabilmektedir.