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QNB Finansbank konut kredisi kampanyası! %1.45 faiz oranı ile 180 ay vade imkanı

QNB Finansbank %1.45 faiz oranı ve 180 ay vade ile konut kredisini müşterileri ile buluşturuyor. Kefil gerektirmeyen kredi, ekspertiz raporunun ardından veriliyor.

16 Kasım 2020 Pazartesi 16:21
QNB Finansbank konut kredisi kampanyası! %1.45 faiz oranı ile 180 ay vade imkanı
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QNB Finansbank, müşterilerinin yüzünü güldürecek bir kredi kampanyasına imza attı. Yeni sunduğu konut kredisi ile evin ekspertiz ile değerlendirilmesinin ardından ev değerince kredi sağlanıyor. 180 aya kadar vade ile sunulacak olan kredi için kefil ise aranmamaktadır.

Başvurular QNB Finansbank şubelerinden yapılabildiği gibi intenet sitesi üzerinden de yapılabilmektedir. Kredi başvurusunun ardından ev ekspertiz tarafından görülerek değeri belirlenmektedir. Ödeme planının belli olmasının ardından satış ve ipotek işlemi gerçekleştirilir.

QNB Finansbank Konut Kredisi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Maaş bordrosu ya da gelir belgesi


Fatura

Kimlik belgesi

Alınacak olan evin tapu fotokopisi

100.000 TL şeklinde kullanılan bir kredinin faiz oranı %1.45 ile aylık geri ödemesii 3.585 toplam geri ödemesi ise 129.067 TL olmaktadır. 48 ay vadenin devreye girmesi durumunda ise 2.906 aylık taksidi ve 139.499 TL geri ödemesi bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 16.11.2020 16:21
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