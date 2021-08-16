QNB Finansbank KOBİ'lere sıfır faizli 20.000 TL kredi vereceğini duyurdu

QNB Finansbank, ekonomik zorluk yaşayan KOBİ’lerin acil nakit ihtiyaçları için kredi sağlıyor. QNB Finansbank KOBİ kredisi ile 20 bin liraya kadar taksitli ticari krediden faydalanabilir ve uygun ödeme planlarıyla 12 ay içerisinde geri ödeyebilirsiniz.
QNB Finansbank bedava taksitli ticari kredi kampanyası
QNB Finanbank taksitli ticari kredi koşulları
QNB Finansbank’ın KOBİ’lere sunulan özel taksitli kredi kampanyasından faydalanabilmek için başvuru sahibinin ‘işlem tutarı sözü’ vermesi gerekiyor. ayrıca kredi kullanacak KOBİ’lerin QNB Finansbank müşterisi olması şartı aranmıyor.
Son Güncelleme: 16.08.2021 20:14