QNB Finansbank KOBİ'lere sıfır faizli 20.000 TL kredi vereceğini duyurdu

QNB Finansbank, ekonomik zorluk yaşayan KOBİ’lerin acil nakit ihtiyaçları için kredi sağlıyor. QNB Finansbank KOBİ kredisi ile 20 bin liraya kadar taksitli ticari krediden faydalanabilir ve uygun ödeme planlarıyla 12 ay içerisinde geri ödeyebilirsiniz.

QNB Finansbank bedava taksitli ticari kredi kampanyası

QNB Finanbank taksitli ticari kredi koşulları

QNB Finansbank, KOBİ’lerin tüm nakit ihtiyaçları için kredi kampanyasını duyurdu. Taksitli Ticari Kredi kampanyası ile bedava kredi alabilirsiniz. Bu krediden yararlanabilmek için başvuru sahibinin KOBİ statüsünde bulunması gerekmektedir. bunun yanında kredi kampanyası için belirlenmiş olan özel koşulları da taşıyor olmak gerekiyor. bankanın tüm şartlarını taşıyan KOBİ’ler işletmeleri için 20.000 TL’ye kadar ticari kredi kullanabilecek.

QNB Finansbank’ın KOBİ’lere sunulan özel taksitli kredi kampanyasından faydalanabilmek için başvuru sahibinin ‘işlem tutarı sözü’ vermesi gerekiyor. ayrıca kredi kullanacak KOBİ’lerin QNB Finansbank müşterisi olması şartı aranmıyor.